Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 14
Попробовал без фильтрации делать Оптимизацию по реальным тикам. Для этого пришлось отрубить RAM-Drive и работать с Тестером через SSD.
SSD все время мигает во время оптимизации. Какая-то дикая активность со стороны Тестера. Это при том, что на каждый проход уходит секунд 30.
Эти Agent\temp\bar*.tmp файлы для чего в размере нескольких гигабайтов? Зачем их постоянно читать во время Оптимизации?
Что это за файлы? Tester\cache\*.tst
Кнопку старт\стоп видимую на всех вкладках тестера.
Общая же.
Возможно ли в ОЗУ держать только одну копию ценовых данных на все локальные Агенты? Сейчас память расходуется совсем нерационально.
Это всё надо переделывать же, сейчас агенты - независимые сервисные службы Windows. Я вот прошу хотя бы научить раздавать файлы одному ПК, а потом внутри него их копировать для агетов и то пока не выходит.
В целом, конечно, это кажется разумным, но, возможно, замедлит работу агентов, ведь синхронно не получится каждому агенту считывать одну и туже ячейку с адресом памяти, и будет очередь... или я не прав и технологии ушли далеко?
Очень не хватает условий срабатывания ордеров. На Московской бирже, как тестировать стратегии на лимитках в нынешнем тестере не понятно. Неплохо бы ещё и добавить частичное исполнение лимиток в зависимости от объемов.
Такое ощущение, что эта проблема только на MQ-Demo-счетах. На других серверах не заметил бага.
Частично работать можно, если в Тестер перетаскивать символ мышкой из Обзора рынка. Не знал раньше о такой возможности.
Но все равно существуют кастомные символы, которые даже так не перетащить в Тестер.
Что это за файлы? Tester\cache\*.tst
Кеш одиночного тестирования.
Еще добавлена возможность сохранения кеша оптимизации по символам из обзора рынка. И формат заголовка файла кеша оптимизации поменялся
формат заголовка файла кеша оптимизации поменялся
Буду ждать.
Вот ранее высказывал эти мысли по улучшению тестера MT 5.
Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 2055: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий
Askr, 2019.05.17 06:34
Новых функций и исправлений багов и недочётов в тестере не делалось?
Конкретно.
1. Исправлен ли баг с тестированием на акциях мосбиржи? Из-за чего ложные граали на реал тиках.?
https://www.mql5.com/ru/forum/307943
2. Адаптирован ли тестер под иностранные рынки? Тот же CME? С его внутредневной и суточной(маржой за перенос позиции) маржой?
https://www.mql5.com/ru/forum/309332
3.
В тестере мт4 можно в любой момент остановить тест и увидеть все сделки и общий итог теста а в мт5 ты увидишь только белый лист т.е. ничего.
Иногда нет смысла ждать уже до конца этот тест когда видишь сразу нужный результат .
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_10910219
4.
Очень не хватает для полноты анализа показа результатов за каждый тестируемый месяц-например как в сервисах мониторингов.
Например январь 19- процент
февраль 19 процент
март 19 процент.
В идеале конечно хорошо бы еще видеть просадку, хотя это далеко не главное.
Но вот показ доходности за месяц очень нужно, т.к. по одной графе доходности невозможно оценить доходность когда графа идёт ровно и за большой период теста.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482
5.
Мелочь, а очень неудобно что в тестере нет выбора истории позиций а не сделок.
по позициям намного проще и быстрее можно сравнить торговые сделки друг с другом между тестером и реальным счётом.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482
6.
Не хватает показа среднего размера прибыльной и убыточной сделки в пунктах.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page22#comment_11573743
7. И в целом предложение, добавить немного побольше возможностей, которые есть в тех же мониторингах счетов.
8. Ограничение кол-ва задействованных облачных агентов/ PR.
https://www.mql5.com/ru/forum/298902