Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 11
2141 - жаль, убрали. Надеюсь, будет альтернатива. Активно пользовался.
Возможно, стоит какой-нибудь Recent-список сделать для полей Символ, Интервал, Советник. Так же, как сейчас списки выбора действуют.
Такое ощущение, что эта проблема только на MQ-Demo-счетах. На других серверах не заметил бага.
Просьба прямо в Тестере дать возможность выбирать тип счета Неттинг/Хедж.
+1
Сейчас после одиночного прогона можно открыть чарт торговли. И в нем в комментарии есть замечательная строка, показывающая название советника и его входные параметры.
Иногда на одном и том же символе запускаешь один и тот же советник. Но только меняешь хедж/неттинг, с/без проскальзываниями, с/без задержками и т.д.
И по итогу имеешь несколько графиков разных проходов с разными результатами, но одинаковыми комментариями на чартах: название советника и входные.
Если бы этот комментарий содержал больше информации, то можно было бы понять, какому проходу каждый соответствует. Сейчас этого просто не определить.
Реализация дополнения этого комментария может столкнуться с единственной трудностью, а что туда прописывать, чтобы комментарий не был толстый (несколько строк), но при этом достаточно информативный.
Если разработчики видят это целесообразным, предлагаю высказаться, что нужно видеть в комментарии чарта одиночного прогона?
А какие проблемы с многострочным комментарием?
Загораживает много. До пяти строк, наверное, еще можно.
как минимум сделать шрифт комментария больше, разрешения мониторов давно подросли, комментарии вообще не читаемые стали
редко пользуюсь, в основном все в логе читаю или с помощью СБ создаю текстовые метки и там пишу инфу
если не ошибаюсь, у Вас в Виндовс используется увеличенный шрифт, где то писали, вот почти вплотную сфоткал монитор
меню МТ прекрасно читается, обзор рынка тоже без нареканий, а вот комментарии...ну как минимум в два раза меньше шрифт, вместо того чтобы прочитать инфу начинаешь разглядывать правильно ли прочел...вот опечатку сделал, пока не сфотографировал так и не увидел
разрешение 1920 х 1080, нигде не испытываю проблем с чтением текста, только в комментариях в МТ
Аналогичное разрешение. Комментарий использую непрерывно на боевом советнике.
Мешает только много строк + бары. Поэтому бары с сеткой убираю часто.
Но завел речь про комментарий к чарту одиночного прогона. Там пяти строк, по-моему, за глаза.