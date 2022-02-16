Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если другой оптимизатор, заем настройки в этом ?
развитие оптимизатора и тестера в МТ5
Было бы лучше использовать стандартные возможности, нежели сценарии запуска.
Ну, я не знаю, уж, чего не хватает в стандартном оптимизаторе. Со сбором информации по фреймам ( fxsaber вобще напрямую собирает информацию из базы данных по проходам) и возможностям запуска в пакетном режиме с INI-файлом - я уж не знаю, что можно придумать такого, что бы нельзя было оттестировать стандартными возможностями...
билд2132.
Самопроизвольно отключаются агенты лок.сети,
флаг <Использовать кластер агентов в локальной сети> слетает.
билд2132.
Самопроизвольно отключаются агенты лок.сети,
флаг <Использовать кластер агентов в локальной сети> слетает.
Что пишется в журнале тестера?
Что пишется в журнале тестера?
Можно как-то контролировать группы чекбоксов в параметрах оптимизации? Допустим, я задаю "Martingale optimization" = true, тогда первые два чекбокса снимаются, а нижние 5 ставятся, и наоборот.
Или можно такое добавить в оптимизатор? Допустим, когда есть несколько больших групп оптимизируемых параметров и их нужно оптимизировать последовательно, либо по отдельности, было бы удобно, имхо.
Двумя руками ЗА.
Ренат, пожалуйста, добавьте в выбор стилей стилизатора МЕ еще один вариант - MQ Old. Тот, что был раньше. Для вас - мелочь, а для многих пользователей сэкономит много нервов.
Очень не хочется привыкать к новому стилю... Меня старый вполне устраивает.
Спасибо.
Поддерживаю.
Действительно трудно привыкнуть к таким зарослям:
Поддерживаю.
Действительно трудно привыкнуть к таким зарослям:
Похоже ничего нам не светит....
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MetaTrader 5 build 2121: Новое оформление тестера стратегий
MetaQuotes Software Corp., 2019.09.05 13:51
К сожалению, нет. Используйте фигурные скобки для визуальной группировки сложных условий, пожалуйста.
У нас совершенно новый движок.
Поддерживаю.
Действительно трудно привыкнуть к таким зарослям:
Интересно, много ли кто использует комментарии к функциям(классам, структурам...) используя именно такое оформление что слева?