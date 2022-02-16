Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 6

Georgiy Merts:

Если другой оптимизатор, заем настройки в этом ?

развитие оптимизатора и тестера в МТ5

 
Vladislav Andruschenko:
Было бы лучше использовать стандартные возможности, нежели сценарии запуска. 
Сам пользуюсь своим оптимизатором. 

Ну, я не знаю, уж, чего не хватает в стандартном оптимизаторе. Со сбором информации по фреймам ( fxsaber вобще напрямую собирает информацию из базы данных по проходам) и возможностям запуска в пакетном режиме с INI-файлом - я уж не знаю, что можно придумать такого, что бы нельзя было оттестировать стандартными возможностями...

 

билд2132.

Самопроизвольно отключаются агенты лок.сети,

флаг <Использовать кластер агентов в локальной сети> слетает.


 
Andrej Nikitin:

Что пишется в журнале тестера?

 
Rashid Umarov:

PN	3	10:47:23.499	Tester	debug version of "heart050.ex5" detected
EJ	0	10:47:23.512	Tester	register MQL5.community account and use MQL5 Cloud Network to speed up optimizations
QP	0	10:47:23.578	Tester	Local network farm switched off
KH	3	10:47:23.578	Tester	debug version of "MQL5\Experts\heart050.ex5" can be optimized on local agents only, no Cloud, no Farm


Спасибо, дошло.
Maxim Dmitrievsky:

Можно как-то контролировать группы чекбоксов в параметрах оптимизации? Допустим, я задаю "Martingale optimization" = true, тогда первые два чекбокса снимаются, а нижние 5 ставятся, и наоборот. 

Или можно такое добавить в оптимизатор? Допустим, когда есть несколько больших групп оптимизируемых параметров и их нужно оптимизировать последовательно, либо по отдельности, было бы удобно, имхо.


Двумя руками ЗА.

 
Andrey Barinov:

Ренат, пожалуйста, добавьте в выбор стилей стилизатора МЕ еще один вариант - MQ Old. Тот, что был раньше. Для вас - мелочь, а для многих пользователей сэкономит много нервов.

Очень не хочется привыкать к новому стилю... Меня старый вполне устраивает.

Спасибо.

Поддерживаю.
Действительно трудно привыкнуть к таким зарослям:



 
Nikolai Semko:

Похоже ничего нам не светит....

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

MetaTrader 5 build 2121: Новое оформление тестера стратегий

MetaQuotes Software Corp., 2019.09.05 13:51

К сожалению, нет. Используйте фигурные скобки для визуальной группировки сложных условий, пожалуйста.

У нас совершенно новый движок.


 
Nikolai Semko:

Интересно, много ли кто использует комментарии к функциям(классам, структурам...) используя именно такое оформление что слева?
 
Aliaksandr Hryshyn:
Ну, мне нравиться вариант слева. Читабельно, развернуто. Личное мнение.
