Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 5
Добавьте библиотеки голосового набора, для управления советниками голосом (напрямую отдавая комманды), или через интеллектуальный интерфейс (возможно, его кто то создаст). Это будет новинка и платформа обретет особую изюминку.
Тема: " Планы развития тестера торговых стратегий МТ5".
По тикам и на основе реальных тиков - будет вам реальный спред.
Артем, ему не нужен реальный спред, нужен заданный собственноручно.
Я такие мини-тестеры встраиваю в свои советники на раннем этапе.
При всякой сделке считается профит и из него изымается спред.
Судя по словам топикстартера, это теперь возможно средствами тестера. Приветствую.
Можно как-то контролировать группы чекбоксов в параметрах оптимизации? Допустим, я задаю "Martingale optimization" = true, тогда первые два чекбокса снимаются, а нижние 5 ставятся, и наоборот.
Или можно такое добавить в оптимизатор? Допустим, когда есть несколько больших групп оптимизируемых параметров и их нужно оптимизировать последовательно, либо по отдельности, было бы удобно, имхо.
Я уже тоже писал разработчикам, что это надо убрать - зачем плодить сущности?!
Должна быть более удобная возможность очистки Тестера, чем обнуление его папок, да и мусора как бы не должно оставаться.
К тому же, зачем цветная кнопка Пуск и такие же иконки - все это начинает смахивать на некую детскую игрушку.
Используй запуск из командной строки.
У меня в Лиге именно так и делается.
Используется BAT-файл.
Сперва прогоняются параметры "чистой ТС", без перевода в безубыток. Автоматически (через анализ фреймов) выбирается лучший набор параметров.
Затем запускается та же ТС с найденными параметрами, но, теперь уже находятся два лучшие параметра безубытка (триггер и уровень). На выходе - имеем полный набор параметров, оттестированный в два этапа. Надо бы еще добавить третий этап - автоматическое нахождение защитного СЛ для систем, в которых "штатный" СЛ не предусмотрен, но все руки не дойдут.
Так я могу и оптимизатор свой другой использовать :) Вопрос в удобстве управления из окна настроек
Если другой оптимизатор, заем настройки в этом ?
Если другой оптимизатор, заем настройки в этом ?