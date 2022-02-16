Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 5

Реter Konow:
Добавьте библиотеки голосового набора, для управления советниками голосом (напрямую отдавая комманды), или через интеллектуальный интерфейс (возможно, его кто то создаст). Это будет новинка и платформа обретет особую изюминку.

А что по тестеру в МТ4? Когда-нибудь в него будет добавлена "многопоточность"? А то, программы для МТ5 в Маркете в разы меньше скачивают.
 
Artyom Trishkin:

По тикам и на основе реальных тиков - будет вам реальный спред.

Артем, ему не нужен реальный спред, нужен заданный собственноручно. 

Я такие мини-тестеры встраиваю в свои советники на раннем этапе. 

При всякой сделке считается профит и из него изымается спред.

Судя по словам топикстартера, это теперь возможно средствами тестера. Приветствую. 

[Удален]  

Можно как-то контролировать группы чекбоксов в параметрах оптимизации? Допустим, я задаю "Martingale optimization" = true, тогда первые два чекбокса снимаются, а нижние 5 ставятся, и наоборот. 

Или можно такое добавить в оптимизатор? Допустим, когда есть несколько больших групп оптимизируемых параметров и их нужно оптимизировать последовательно, либо по отдельности, было бы удобно, имхо.


 
Andy:

Я уже тоже писал разработчикам, что это надо убрать - зачем плодить сущности?!

Должна быть более удобная возможность очистки Тестера, чем обнуление его папок, да и мусора как бы не должно оставаться.

К тому же, зачем цветная кнопка Пуск и такие же иконки - все это начинает смахивать на некую детскую игрушку.

 
Maxim Dmitrievsky:

Используй запуск из командной строки.

У меня в Лиге именно так и делается.

Используется BAT-файл.

Сперва прогоняются параметры "чистой ТС", без перевода в безубыток. Автоматически (через анализ фреймов) выбирается лучший набор параметров.

Затем запускается та же ТС с найденными параметрами, но, теперь уже находятся два лучшие параметра безубытка (триггер и уровень). На выходе - имеем полный набор параметров, оттестированный в два этапа. Надо бы еще добавить третий этап - автоматическое нахождение защитного СЛ для систем, в которых "штатный" СЛ не предусмотрен, но все руки не дойдут.

[Удален]  
Так я могу и оптимизатор свой другой использовать :) Вопрос в удобстве управления из окна настроек

 
Artyom Trishkin:

По тикам и на основе реальных тиков - будет вам реальный спред.

Мне не реальный нужен, а тот, который я задам, как это было в мт4
 
Maxim Dmitrievsky:

Так я могу и оптимизатор свой другой использовать :) Вопрос в удобстве управления из окна настроек

Если другой оптимизатор, заем настройки в этом ?

 
Georgiy Merts:

Если другой оптимизатор, заем настройки в этом ?

Было бы лучше использовать стандартные возможности, нежели сценарии запуска. 
Сам пользуюсь своим оптимизатором. 

