Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 2

Новый комментарий
 

Поправьте плииз тестер,

Уу меня 12 ядерный проц, при оптимизации машина встает колом из-за обращения к жесткому диску всеми агентами.

 
fxsaber:

Сравнение прогонов - отличная штука.

Еще есть такая потребность с бородатых времен, что стали популярны сторонние решения: объединение нескольких проходов в один.

Т.е. запускается "одновременно" несколько ТС, но строится их общая история и эквити.

Вот это было бы очень здорово,

сейчас приходится другими средствами объединять (quant analyzer и подобные)

 
Renat Fatkhullin:

Не пугайтесь полуразобранного состояния тестера в бета-версиях. Мы специально выкатыванием в беты все промежуточные версии, чтобы быстрее получать результаты.


Сделайте пожалуйста, чтобы число потоков в тестере было равно числу инструментов, как в самом терминале а то при использовании большого числа инструментов, все падает на один поток и жутко медленно работает. Например у меня робот использует 28 инструментов, значит тестер будет в 28 раз медленнее, чем на одном. Но я бы хотел использовать еще больше инструментов и прогнать в тестере.
 
Будьте добры, подскажите как обнулить тестер до исходного состояния, чтобы он "забыл" что делал до этого.
 
andre:
Будьте добры, подскажите как обнулить тестер до исходного состояния, чтобы он "забыл" что делал до этого.
Перекомпилируйте скрипт
 
Renat Fatkhullin:

Не пугайтесь полуразобранного состояния тестера в бета-версиях. Мы специально выкатыванием в беты все промежуточные версии, чтобы быстрее получать результаты.

...

А сделать Stable версию для работы опять "забыли".

 
Vadim Konyaev:
Перекомпилируйте скрипт
Извините, это вы о чем?
 
andre:
Будьте добры, подскажите как обнулить тестер до исходного состояния, чтобы он "забыл" что делал до этого.

 В папке Tester удалить все папки.

 
andre:
Извините, это вы о чем?
я о MetaEditore(на случай если у вас исходный код робота)... или ,как вариант, поменяйте хотя бы один входной параметр во вкладке "Параметры" в тестере
 
Renat Fatkhullin:

Не пугайтесь полуразобранного состояния тестера в бета-версиях. Мы специально выкатыванием в беты все промежуточные версии, чтобы быстрее получать результаты. 


Как мы реформируем тестер стратегий:

4. Скорее всего добавим новые варианты оптимизаций

Кину свои 5 копеек в развитие автоматизации Тестера.

Очень не хватает возможности формировать задания для тестера, а потом запускать их в конвейерном режиме.

Кратко опишу ситуацию. Иногда нужно тестировать одного советника, с разными настройками (закладка "Настройки") и параметрами (закладка "Параметры"). Или вообще тестировать разных советников. В итоге человек всё время привязан  к компьютеру, но при этом между тестами проходит от 5 минут до нескольких часов (с учётом фермы из полторы сотни потоков). 

Идея: хотелось бы не сразу начинать тестирование, а формировать для тестера "Задание". И после формировании списка "Заданий", отправлять их все на тестирование разом.

"Задание" это заполненные "Настройки" + "Параметры".

Чтобы тестер был непрерывно загружен длительное время. А так же чтобы можно было оставлять тестер включённым на ночь или выходные.

Иллюстрация:

Задачи

После тестирования просматривать отчёты.

123456789...21
Новый комментарий