Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 2
Поправьте плииз тестер,
Уу меня 12 ядерный проц, при оптимизации машина встает колом из-за обращения к жесткому диску всеми агентами.
Сравнение прогонов - отличная штука.
Еще есть такая потребность с бородатых времен, что стали популярны сторонние решения: объединение нескольких проходов в один.
Т.е. запускается "одновременно" несколько ТС, но строится их общая история и эквити.
Вот это было бы очень здорово,
сейчас приходится другими средствами объединять (quant analyzer и подобные)
Не пугайтесь полуразобранного состояния тестера в бета-версиях. Мы специально выкатыванием в беты все промежуточные версии, чтобы быстрее получать результаты.
Будьте добры, подскажите как обнулить тестер до исходного состояния, чтобы он "забыл" что делал до этого.
...
А сделать Stable версию для работы опять "забыли".
Перекомпилируйте скрипт
Будьте добры, подскажите как обнулить тестер до исходного состояния, чтобы он "забыл" что делал до этого.
В папке Tester удалить все папки.
Извините, это вы о чем?
Как мы реформируем тестер стратегий:4. Скорее всего добавим новые варианты оптимизаций
Кину свои 5 копеек в развитие автоматизации Тестера.
Очень не хватает возможности формировать задания для тестера, а потом запускать их в конвейерном режиме.
Кратко опишу ситуацию. Иногда нужно тестировать одного советника, с разными настройками (закладка "Настройки") и параметрами (закладка "Параметры"). Или вообще тестировать разных советников. В итоге человек всё время привязан к компьютеру, но при этом между тестами проходит от 5 минут до нескольких часов (с учётом фермы из полторы сотни потоков).
Идея: хотелось бы не сразу начинать тестирование, а формировать для тестера "Задание". И после формировании списка "Заданий", отправлять их все на тестирование разом.
"Задание" это заполненные "Настройки" + "Параметры".
Чтобы тестер был непрерывно загружен длительное время. А так же чтобы можно было оставлять тестер включённым на ночь или выходные.
Иллюстрация:
После тестирования просматривать отчёты.