Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 10
Можете помочь понять?
А в чем проблема?
Вот пример кода:
Раньше результат был: 1
Теперь результат: 1 + Warning: "deprecated behavior, hidden method calling will be disabled in a future MQL compiler version"
В будущем результат может стать как в С++: 2
Когда настанет будущее и у вас повалятся зависимости в проектах, там где сейчас предупреждение - ни кто не знает...
В Вашем примере предупреждение оправдано. В примерах с разными сигнатурами - нет.
В новом режиме по пипсам содержится мнимая граальность.
Там профит вычисляется без учета объема. При этом цены открытия позиции на неттинге вычисляются с учетом объема.
Легко делать тестерные граали.
Добавьте параметр по умолчанию (а еще const) - появятся формально разные сигнатуры
Результат в С++: 2, в MQL: 1
Просьба в отчет Тестера в Терминале добавить информацию
До сих пор отсутствуют миллисекунды в Тестере.
Igor Makanu, 2019.09.09 21:52
Билд 2138 Win 10 - 64
с тестером опять, что то не так
начал тестировать на кастомном символе, генерировал перед этим 4 разных символа, все чарты скрипт открывает по окончанию
запустил тест, при выборе символа в тестере были доступны все кастмные, выбрал первый, пооптил, потестил, захотел выбрать следующий - исчезли все кастомные символы кроме того на котором тестил, кастомные символы в обзоре рынка есть, открывал чарты на всех ТФ, все равно в тестер 3 символа не попали
перегрузил терминал, ничего не изменилось - доступен только один кастомный символ, удалил из обзора рынка и из истории кастомные символы, теперь в окне выбора символа тестера пустое окошко
все бы ничего, но не могу теперь выбрать даже форекс символы, выпадающий список появляется, символы вижу, кликаю - список сворачивается, а выбранного символа нет! перегрузил терминал, сумел выбрать евро
опять сгенерил кастомные символы, но теперь по неизвестной причине доступен для выбора только тот символ что тестил один раз, остальные не появляются в списке, с кастомные чартами все ОК, открываются по всем ТФ в обзоре рынка присутствуют, тики пробрасываю
в общем беда какая то с этим билдом! (((
Подтверждаю проблему. Кастомные символы в Обзоре рынка есть. В Тестере - нет.
При этом выбрать кастомные из предыдущих символов в Тестере (в бета-билдах справа в новых горизонтальных списках) получается. Такой кастомный видно на скрине в самом низу. Он без пути Custom\...
fxsaber, 2019.09.10 09:43
Это нововведение
на практике оказалось очень удобным! Это же касается символов и советников.
2141 - жаль, убрали. Надеюсь, будет альтернатива. Активно пользовался.
Такое ощущение, что эта проблема только на MQ-Demo-счетах. На других серверах не заметил бага.