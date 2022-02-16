Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5 - страница 10

fxsaber:

Можете помочь понять?

А в чем проблема?
Вот пример кода:

//#include <iostream>
//#include <string>

class A{
public: 
    void test(int){printf("1");}
};
class B : public A{
public:
    template<typename T>
    void test(T){printf("2");}
};

int main()
{
  B b;
  b.test(1);
  
  return 0;
}

void OnStart(){
    main();
}

Раньше результат был: 1
Теперь результат: 1 + Warning: "deprecated behavior, hidden method calling will be disabled in a future MQL compiler version"
В будущем результат может стать как в С++: 2


Когда настанет будущее и у вас повалятся зависимости в проектах, там где сейчас предупреждение - ни кто не знает...

 
Sergey Dzyublik:

В Вашем примере предупреждение оправдано. В примерах с разными сигнатурами - нет.

 

В новом режиме по пипсам содержится мнимая граальность.

Там профит вычисляется без учета объема. При этом цены открытия позиции на неттинге вычисляются с учетом объема.

Легко делать тестерные граали.

 
fxsaber:

В Вашем примере предупреждение оправдано. В примерах с разными сигнатурами - нет.

Добавьте параметр по умолчанию (а еще const) - появятся формально разные сигнатуры

class A { public:
        void f( int, unsigned int = 1 ) const { Print( 1 ); }
};
class B : public A { public:
        void f( unsigned int          )       { Print( 2 ); }
};
void OnStart()
{
        B b;
        b.f( 1 );
}

Результат в С++: 2, в MQL: 1

 

Просьба в отчет Тестера в Терминале добавить информацию

  • Имя символа.
  • Режим работы Тестера.
  • Интервал тестирования.
 

До сих пор отсутствуют миллисекунды в Тестере.


 
A100:

Добавьте параметр по умолчанию (а еще const) - появятся формально разные сигнатуры

Результат в С++: 2, в MQL: 1

В том и дело, что "формально", а по факту здесь перекрытие с одинаковым числом параметров
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2085: Интеграция с Python и массовые улучшения в тестере стратегий

Igor Makanu, 2019.09.09 21:52

Билд 2138 Win 10 -  64 

с тестером опять, что то не так

начал тестировать на кастомном символе, генерировал перед этим 4 разных символа, все чарты скрипт открывает по окончанию

запустил тест, при выборе символа в тестере были доступны все кастмные, выбрал первый, пооптил, потестил, захотел выбрать следующий - исчезли все кастомные символы кроме того на котором тестил, кастомные символы в обзоре рынка есть, открывал чарты на всех ТФ, все равно в тестер 3 символа не попали

перегрузил терминал, ничего не изменилось - доступен только один кастомный символ, удалил из обзора рынка и из истории кастомные символы, теперь в окне выбора символа тестера пустое окошко

все бы ничего, но не могу теперь выбрать даже форекс символы, выпадающий список появляется, символы вижу, кликаю - список сворачивается, а выбранного символа нет! перегрузил терминал, сумел выбрать евро

опять сгенерил кастомные символы, но теперь по неизвестной причине доступен для выбора только тот символ что тестил один раз, остальные не появляются в списке, с  кастомные чартами все ОК, открываются по всем ТФ в обзоре рынка присутствуют, тики пробрасываю


в общем беда какая то с этим билдом!  (((

Подтверждаю проблему. Кастомные символы в Обзоре рынка есть. В Тестере - нет.

При этом выбрать кастомные из предыдущих символов в Тестере (в бета-билдах справа в новых горизонтальных списках) получается. Такой кастомный видно на скрине в самом низу. Он без пути Custom\...

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Планы развития тестера торговых стратегий MetaTrader 5

fxsaber, 2019.09.10 09:43

Это нововведение

на практике оказалось очень удобным! Это же касается символов и советников.

2141 - жаль, убрали. Надеюсь, будет альтернатива. Активно пользовался.

 
fxsaber:

Подтверждаю проблему. Кастомные символы в Обзоре рынка есть. В Тестере - нет.

При этом выбрать кастомные из предыдущих символов в Тестере (в бета-билдах справа в новых горизонтальных списках) получается. Такой кастомный видно на скрине в самом низу. Он без пути Custom\...

Такое ощущение, что эта проблема только на MQ-Demo-счетах. На других серверах не заметил бага.

