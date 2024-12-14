Могущество С++ - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Эх, помню, недалеко от нашего дома во времена моего детства жил вот такой увлеченный человек. И помню, у него был "вертолет". Ну, это я тогда, еще в младших классах школы думал, что вертолет.
А так - видимо, автожир.
Сейчас поглядел - вот, очень похоже, фактически, один в один, как было у нас (только в нашем было три лопасти сверху, а сзади - как и тут, двухлопастный винт):
Детворе даже посидеть в этом кресле разрешалось.... И я тоже, помню, посидел...
Какие времена были...
В "Юном Технике" в приложении были чертежи автожира - всё разглядывал их в школе, всё мечтал чего-то...
Вот крутой пипелац! Выглядит фантастически
Решил поменять в комнате мебель, встал вопрос, куда девать огромное количество книг по программированию, которые я накопил за многие годы.
Сидел вчера, отбирал со слезами на глазах, жалко расставаться, но многие уже не очень нужны. Тут доходит очередь до кирпича весом 1.2 кг. (я спецом взвесил) Бьерн Страуструп, "Язык программирования С++, специальное издание", 2005 г. издания перевода, изд. Бином.
Вспомнилась давняя история. Сижу летом на кухне, продираюсь через лабиринты языка. Вдруг визг соседки, - Леша!!!! убивают!!!
Я подрываюсь, в руках эта книга, двое парней пытаются ворваться к ней в квартиру. А в бою надо сразу начинать работать (я в молодости занимался рукопахой) и использовать все, что есть под рукой. Без всяких так кимоно, завываний, хитропопых стоек и прочей киношной чуши.
Я как пошел их охаживать стариной Бьерном, одного оглушил, другому углом книги бровь рассек. Дальше уже доработал.
Сижу у следака, рассказываю, как было. Он, - а что такой за язык? Я охотно объясняю, что резкий, как понос и быстрый, как ветер. Самый быстрый и мощный из всех высокоуровневых. Ему надо было вкратце для протокола.
Он такой полистал, - я конечно ничего не понимаю, но верю. Крутой язычара!
------------
Так что Бьерна оставлю навечно, хотя там стандарт 98 г., первый из официальных, а сейчас уже есть С++11, С++14, С++17.
Кто не в курсе, MQL5 является родственным языком к С++, за что огромное спасибо разработчикам, не ставшим изобретать свои велосипеды. А то как посмотришь на тот же язык Матлаба, хочется найти и запинать до смерти горе-создателей.
Прикольная история,
а у меня вот такой вариант издания в металлической окантовке,
очень удобно использовать в самых сложных ситуациях,
надёжно останавливает противника, поистине СИ это сила!
Прикольная история,
а у меня вот такой вариант издания в металлической окантовке,
очень удобно использовать в самых сложных ситуациях,
надёжно останавливает противника, поистине СИ это сила!
Ну это вообще, страшнее гиперзвуковой ракеты.)))
Alexey Volchanskiy:
доходит очередь до кирпича весом 1.2 кг. (я спецом взвесил) Бьерн Страуструп, "Язык программирования С++, специальное издание", 2005 г. издания перевода, изд. Бином...................................
------------
Так что Бьерна оставлю навечно, хотя там стандарт 98 г., первый из официальных, а сейчас уже есть С++11, С++14, С++17.
Кто не в курсе, MQL5 является родственным языком к С++, за что огромное спасибо разработчикам, не ставшим изобретать свои велосипеды. А то как посмотришь на тот же язык Матлаба, хочется найти и запинать до смерти горе-создателей.
Мда, житуха не удалась, Страуструп небыл освоен в должном количестве и качестве и теперь есть что есть, или точнее есть что нет(((
А те кто Страуструпа лет 10 назад освоил так что от зубов отскакивало, те сейчас главные архитекторы в МелкоМягком, Гуглах и наших любимых Метаквотах, получают по миллиону баксов в год зарплаты, плюс бонусы и никакого риска)))
Прикольная история,
а у меня вот такой вариант издания в металлической окантовке,
очень удобно использовать в самых сложных ситуациях,
надёжно останавливает противника, поистине СИ это сила!
Жуть! Компьютерная распечатка?
Мда, житуха не удалась, Страуструп небыл освоен в должном количестве и качестве и теперь есть что есть, или точнее есть что нет(((
А те кто Страуструпа лет 10 назад освоил так что от зубов отскакивало, те сейчас главные архитекторы в МелкоМягком, Гуглах и наших любимых Метаквотах, получают по миллиону баксов в год зарплаты, плюс бонусы и никакого риска)))
Думаю, что вы не правы. Лёша работал в зарубежной фирме, но предпочёл стать свободным художником. Вы видимо не из тех, кто понимает, что не в деньгах счастье. Это сладкое слово "свобода" дороже денег. Человек начинает ощущать себя птицей в планирующем полёте, когда не надо изо всех сил махать крыльями, и жизнь несёт его словно виндсерфингиста на своей волне.)
Мда, житуха не удалась, Страуструп небыл освоен в должном количестве и качестве и теперь есть что есть, или точнее есть что нет(((
А те кто Страуструпа лет 10 назад освоил так что от зубов отскакивало, те сейчас главные архитекторы в МелкоМягком, Гуглах и наших любимых Метаквотах, получают по миллиону баксов в год зарплаты, плюс бонусы и никакого риска)))
Хрен там.
В конце 90х я как раз работал в одной конторе на Штаты, как раз на С++. И, хотя, опыт, приобретенный там мне весьма пригодился (и сейчас по-прежнему помогает) - это время я считаю довольно неприятным временем своей жизни. Когда уходил, очень боялся, тем более, что в деньгах весьма серьезно потерял... Но, сейчас - совершенно не жалею... Если сигарета уменьшает жизнь на 5 минут, то рабочий день уменьшает жизнь на 8 часов, так что этот день должен быть приносить удовлетворение, а не сознание, что "все время одно и то же, да когда же все это кончится". Но дорожить жизнью начинаешь лишь тогда, когда здоровье дает серьезную трещину. Как правило, это случается поздно.
Думаю, что вы не правы. Лёша работал в зарубежной фирме, но предпочёл стать свободным художником. Вы видимо не из тех, кто понимает, что не в деньгах счастье. Это сладкое слово "свобода" дороже денег. Человек начинает ощущать себя птицей в планирующем полёте, когда не надо изо всех сил махать крыльями, и жизнь несёт его словно виндсерфингиста на своей волне.)
Если это меня сосчитали, то в трех зарубежных )) Хотя с американцами по цифровому телевидению были самые интересные творческие годы. Кстати, все embedded разработки делаются на С, очень редко используется С++ с оператором new, так как просто не впихнуть менеджер памяти в ограниченное ПЗУ. А чисто статические классы вполне используют там, где не важно быстродействие. А где важно, уме переходишь на ASM, так как DSP архитектуры Neon могла выполнять до 6 операций за такт и компилятор не мог соптимизировать. Но С++ я знаю вполне прилично. У меня рабочий набор сейчас MQL4/5, С++, С#, Matlab, ну и по мелочи всякое. Хватает за глаза и за уши.
Да и вообще, в нашем деле главное не знание языка на 5 баллов, главное, чтобы была стратегия рабочая ))