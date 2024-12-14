Могущество С++ - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Хрен там.
В конце 90х я как раз работал в одной конторе на Штаты, как раз на С++. И, хотя, опыт, приобретенный там мне весьма пригодился (и сейчас по-прежнему помогает) - это время я считаю довольно неприятным временем своей жизни. Когда уходил, очень боялся, тем более, что в деньгах весьма серьезно потерял... Но, сейчас - совершенно не жалею... Если сигарета уменьшает жизнь на 5 минут, то рабочий день уменьшает жизнь на 8 часов, так что этот день должен быть приносить удовлетворение, а не сознание, что "все время одно и то же, да когда же все это кончится". Но дорожить жизнью начинаешь лишь тогда, когда здоровье дает серьезную трещину. Как правило, это случается поздно.
Жорж, а я ушел потому, что работа была неинтересная, пришлось туда ткнуться из-за кризиса. Оптимизация аудио-видео кодеков, тоска жуткая. Была бы интересная работа, кто его знает..
Думаю, что вы не правы. Лёша работал в зарубежной фирме, но предпочёл стать свободным художником. Вы видимо не из тех, кто понимает, что не в деньгах счастье. Это сладкое слово "свобода" дороже денег. Человек начинает ощущать себя птицей в планирующем полёте, когда не надо изо всех сил махать крыльями, и жизнь несёт его словно виндсерфингиста на своей волне.)
Все так говорят, однако редко какому "свободному художнику" удаётся заработать на жизнь, меньшими усилиями и унижениями, фриланс и "халтурки" дело ОЧЕНЬ неблагодарное, качество, стоимость, интересность и абсурд заказчиков всё в среднем хуже чем при найме на конторе, за редкими исключениями, а бизнес делать это совсем другая история, совсем другие скилы и участки мозга должны быть натренированны.
Хрен там.
В конце 90х я как раз работал в одной конторе на Штаты, как раз на С++. И, хотя, опыт, приобретенный там мне весьма пригодился (и сейчас по-прежнему помогает) - это время я считаю довольно неприятным временем своей жизни. Когда уходил, очень боялся, тем более, что в деньгах весьма серьезно потерял... Но, сейчас - совершенно не жалею... Если сигарета уменьшает жизнь на 5 минут, то рабочий день уменьшает жизнь на 8 часов, так что этот день должен быть приносить удовлетворение, а не сознание, что "все время одно и то же, да когда же все это кончится". Но дорожить жизнью начинаешь лишь тогда, когда здоровье дает серьезную трещину. Как правило, это случается поздно.
Вопрос в том, а есть ли выбор? Это задача оптимизации, так же как и с ТС. Здоровье угробить в любом случае придётся, также психику травмировать и испытать много много неприятного, таков расклад большинства, рабство то никуда не делось. Нет никакой и в помине свободы выбора, в контексте социальных иерархий, я бы сказал что всё стало даже хуже, тягостней с точки зрения современного раба. Так как раньше раб хотя бы имел чувство стабильности и некою прогнозируемость будущего, пока был здоров и выполнял свои обязанности, кроме того объективно видел себя в системе и соответственно объективно ставил ДОСТИЖИМЫЕ цели. А сейчас раба безбожно обманывают, называют "свободным гражданином", только вот эта свобода измеряется в бабках, а бабок-свобод у этого "гражданина" может быть в сотни миллионов раз меньше чем у другого свободного. Это отличие намного больше отличия человека от обезьяны, это как человек отличается от бактерии.
Нормальный мужик - мученик, страдалец, расходный материал, это надо понять как можно раньше. Мучиться всё равно придётся и лучше сидеть в тёплом офисе и искать ошибки в миллионе строк кода, написанного тремя поколениями кодеров, с улыбкой и почтением воспринимая замечания менеджера и доминирование Босса, чем на свежем воздухе искать бутылки в мусарках, будучи "свободным художником". Это карма, таков путь.
Мучиться всё равно придётся и лучше сидеть в тёплом офисе и искать ошибки в миллионе строк кода, написанного тремя поколениями кодеров, с улыбкой и почтением воспринимая замечания менеджера и доминирование Босса, чем на свежем воздухе искать бутылки в мусарках, будучи "свободным художником". Это карма, таков путь.
Ну вот, я предпочел "искать бутылки в мусорках". Еще пока была жена - я бы не решился, конечно, уволиться. Но, когда она ушла (сын уже вырос, и стал на ноги) - я понял, что мне не хочется батрачить на хозяина.
И сейчас удивляюсь, как человеку мало надо денег для вполне нормальной жизни. Да, у меня нет таратайки, у меня нет оЙфона, я не езжу на отдых в Турции-Египты... Но, все это мне нужно было в молодости... А сейчас - мне оно и даром не сдалось...
Так что все очень неоднозначно.
Все так говорят, однако редко какому "свободному художнику" удаётся заработать на жизнь, меньшими усилиями и унижениями, фриланс и "халтурки" дело ОЧЕНЬ неблагодарное, качество, стоимость, интересность и абсурд заказчиков всё в среднем хуже чем при найме на конторе, за редкими исключениями, а бизнес делать это совсем другая история, совсем другие скилы и участки мозга должны быть натренированны.
Вопрос в том, а есть ли выбор? Это задача оптимизации, так же как и с ТС. Здоровье угробить в любом случае придётся, также психику травмировать и испытать много много неприятного, таков расклад большинства, рабство то никуда не делось. Нет никакой и в помине свободы выбора, в контексте социальных иерархий, я бы сказал что всё стало даже хуже, тягостней с точки зрения современного раба. Так как раньше раб хотя бы имел чувство стабильности и некою прогнозируемость будущего, пока был здоров и выполнял свои обязанности, кроме того объективно видел себя в системе и соответственно объективно ставил ДОСТИЖИМЫЕ цели. А сейчас раба безбожно обманывают, называют "свободным гражданином", только вот эта свобода измеряется в бабках, а бабок-свобод у этого "гражданина" может быть в сотни миллионов раз меньше чем у другого свободного. Это отличие намного больше отличия человека от обезьяны, это как человек отличается от бактерии.
Нормальный мужик - мученик, страдалец, расходный материал, это надо понять как можно раньше. Мучиться всё равно придётся и лучше сидеть в тёплом офисе и искать ошибки в миллионе строк кода, написанного тремя поколениями кодеров, с улыбкой и почтением воспринимая замечания менеджера и доминирование Босса, чем на свежем воздухе искать бутылки в мусарках, будучи "свободным художником". Это карма, таков путь.
Ну это понятно, каждый волен выбирать свой образ жизни. Только не надо утрировать и представлять ситуацию так, как будто выбор идёт между сытой и высокооплачиваемой работой в оффисе и жалким существованием бомжа, роющегося в мусорных баках. Лёша не бедствует, средств хватает и себя прокормить и женщину угостить. Зато над ним не висит домоклов меч необходимости вставать утром в определённое время и идти на работу в оффис. Он чувствует себя свободным, встанет утром, когда захочет, будет работать, если появилось желание. Нервы всегда расслаблены, ничто не напрягает. А это дорогого стоит. Ведь все болезни от нервов,(только сифилис и спид от удовольствия).)))
Ну вот, я предпочел "искать бутылки в мусорках". Еще пока была жена - я бы не решился, конечно, уволиться. Но, когда она ушла (сын уже вырос, и стал на ноги) - я понял, что мне не хочется батрачить на хозяина.
И сейчас удивляюсь, как человеку мало надо денег для вполне нормальной жизни. Да, у меня нет таратайки, у меня нет оЙфона, я не езжу на отдых в Турции-Египты... Но, все это мне нужно было в молодости... А сейчас - мне оно и даром не сдалось...
Так что все очень неоднозначно.
Ну это понятно, каждый волен выбирать свой образ жизни. Только не надо утрировать и представлять ситуацию так, как будто выбор идёт между сытой и высокооплачиваемой работой в оффисе и жалким существованием бомжа, роющегося в мусорных баках. Лёша не бедствует, средств хватает и себя прокормить и женщину угостить. Зато над ним не висит домоклов меч необходимости вставать утром в определённое время и идти на работу в оффис. Он чувствует себя свободным, встанет утром, когда захочет, будет работать, если появилось желание. Нервы всегда расслаблены, ничто не напрягает. А это дорогого стоит. Ведь все болезни от нервов,(только сифилис и спид от удовольствия).)))
Ну так я полностью согласен, если кто сумел приспособиться чтобы капало хотя бы пять сотен бакинских, на себя хорошего, это конечно при условии своего жилья, отсутствия долгов(финансовых и социальных), хорошего здоровья, то это нирвана, особенно когда за 40. Но согласитесь не всем так везёт. У большинства дети, пристарелые родители, "квартирный вопрос", всякие ипотеки и прочие долги, да и одна только жена чего может стоить))) Не всем подобно Диоклетиану радоваться капусте)))
ИМХО оптимальный путь это "гибридный", то есть вначале напрячься, подставить очко(в моральном смысле), взобраться по карьерной лестнице с целью выгрызти из общества зарплатой\бонусами хотя бы пару миллионов$, а потом свалить и забыть как про страшный сон и заниматься чем то вроде "капусты Диоклетиана", что приносит счастье, например хедж-фонд открыть)))
Ваш пост отредактировал. Ресурс международный. Нет тут только "наша страна", и нет тут разрешения пытаться начать обсуждать политические, социальные и прочие вопросы, не касающиеся тематики ресурса. За такие попытки сразу бан на неделю. Это решение администрации для наведения порядка.
Может быть вы про это не знали - пока не баню.
Ну так я полностью согласен, если кто сумел приспособиться чтобы капало хотя бы пять сотен бакинских, на себя хорошего, это конечно при условии своего жилья, отсутствия долгов(финансовых и социальных), хорошего здоровья, то это нирвана, особенно когда за 40. Но согласитесь не всем так везёт.
Будешь смеяться, но я старый нищий инвалид, живущий на значительно меньшую сумму.
Правда, жилье у меня есть, и я никогда не жил вкредит, наоборот, имел всегда большой загашник.
Повезло ли мне ? Хрен его знает... В жизни были и крупные удачи, и не менее крупные неудачи... Склонен считать, что в сумме вышло "по нулям", хотя, к сожалению, последние были именно неудачи...
Не грусти, Жорж. Переделай свою Лигу Торговых Систем на Лигу Торговых Сигналов, выставь ее в Маркет - отбоя от клиентов не будет. Баблецо появится в карманах.
Напоминаю диалог из фильма "Профессия - следователь" с замечательным актером Г.Бурковым.
- Вы женаты?
- Вдовец.
- А чё снова не женитесь?
- Мне уже 65 лет.
- Ну и чё? На Западе это в порядке вещей - были б деньги!
:)))
P.S. Чё-то сам угараю :))))
Ну это понятно, каждый волен выбирать свой образ жизни. Только не надо утрировать и представлять ситуацию так, как будто выбор идёт между сытой и высокооплачиваемой работой в оффисе и жалким существованием бомжа, роющегося в мусорных баках. Лёша не бедствует, средств хватает и себя прокормить и женщину угостить. Зато над ним не висит домоклов меч необходимости вставать утром в определённое время и идти на работу в оффис. Он чувствует себя свободным, встанет утром, когда захочет, будет работать, если появилось желание. Нервы всегда расслаблены, ничто не напрягает. А это дорогого стоит. Ведь все болезни от нервов,(только сифилис и спид от удовольствия).)))
Ага, чет сегодня пол дня продрых )) Красота! Пора идти шарится по помойкам, наскребу чего на ужин и подругу угостить ))
Жуть! Компьютерная распечатка?
Ксерокс, в оригинале издательство МИР