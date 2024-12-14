Могущество С++ - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У нас в фирме был какой-то советский аналог XT с винтом на 5 Мб производства Ереванского, если не ошибаюсь, завода. Такая толстая коробка сантиметров 5 высотой, форм-фактор 3.5". Наверное, единственный винчестер, который производился в СССР. В России, как я понимаю, таких попыток уже не делалось.
Был еще кажется на 10мб. Но их хаяли не сколько за то что они постоянно сыпались, а то что на них не выделялся спирт (на здоровые "винты" был положен спирт протирать пластины).
У нас в фирме был какой-то советский аналог XT с винтом на 5 Мб производства Ереванского, если не ошибаюсь, завода. Такая толстая коробка сантиметров 5 высотой, форм-фактор 3.5". Наверное, единственный винчестер, который производился в СССР. В России, как я понимаю, таких попыток уже не делалось.
После развала союза, не остались необходимых мощностей, чтобы продолжить производство электронных устройств.
Но высококлассных специалистов конечно остались, особенно программисты и все они начали работать в филиалах иностранных фирм, особенно американских, которые с середины 90-х начали появляться как грибы.
Они конечно требовали знания ООП C++.
После развала союза, не остались необходимых мощностей, чтобы продолжить производство электронных устройств.
Но высококлассных специалистов конечно остались, особенно программисты и все они начали работать в филиалах иностранных фирм, особенно американских, которые с середины 90-х начали появляться как грибы.
Они конечно требовали знания ООП C++.
Я вот решил изучить Python, не понимаю, почему все deep learning frameworks ориентированы на работу с Питоном? Хотя некоторые поддерживают С++, C#, другие языки.
Я вот решил изучить Python, не понимаю, почему все deep learning frameworks ориентированы на работу с Питоном? Хотя некоторые поддерживают С++, C#, другие языки.
После PHP лидирует Python. Но и без него и только средствами MQL и даже без ООП можно создавать прибыльного робота.
Конечно, если создаете программу только для торговли, только для себя и не работаете в команде.
После PHP лидирует Python. Но и без него и только средствами MQL и даже без ООП можно создавать прибыльного робота.
Конечно, если создаете программу только для торговли, только для себя и не работаете в команде.
Это все понятно, меня скальпер вполне нормально кормит, используются только мои алгоритмы по DSP, даже библиотеку использую только одну, от fxsaber, MT4Orders.
Но возникают идеи с использованием системы принятия решений, для этого надо изучать готовые фреймворки, не писать же велосипеды. А они все почему-то заточены под Питон. Ну ничего, изучу, мне это легко дается. Просто пока не понимаю оргазма от Питона, язык тормозной, возможностей особых нет, чего на нем все помешались?
Первый персональный IBM компьютер ко мне попал 88-ом году. Это был IBM XT. С винчестром 20MB, с оперативкой 512KB, частота проца 8 или 12 МГц и с CGA 13" монитором, цветной, по моему имел всего 64 цвета.
Тогда еще не знали с чем он работает. С трудом достали GW Basic для болгарского IBM совместимого компьютера Правец, на болгарском языке и начали копаться.
Но до этого конечно знали Basic для настольных компьютеров Искра.
CGA - это очень недооцененный адаптер. Пример, как можно похерить прекрасную идею.
Для абсолютного большинства народа этот адаптер запомнился вполне неплохим 16-цветным текстовым режимом, и совершенно отстойным графическим, в котором было всего лишь четыре далеко не самых лучших цвета из двух палитр.
Я как раз в те же годы попал в одну контору, где у меня был полный доступ к машине CM1810 - полный аналог IBM XT, но при этом сделанный полностью на отечественных компонентах. И видеоадаптер - там тоже был собран на отечественных микросхемах, а не на буржуйском контроллере. Однако, к чести изготовителей, следует отметить, что с точки зрения программы - эмуляция была полной, 100%. Вот только с точки зрения пользователя - эмуляция была слегка урезанной. Урезание заключалось в том, что у нашего CGA - был только стандартный цифровой видеовыход, и не было композитного выхода (обычного разъема "тюльпан" для телевизора). А именно это, как сейчас ясно, было огромным недостатком с точки зрения "простого пользователя", хотя, для отечественного клона - это было вполне разумное решение - в оригинальном CGA на композитный выход транслировался NTSC сигнал, декодеров для которого в СССР практически ни у кого не было.
Для абсолютного большинства пользователей (и для меня тоже) CGA - был "полным отстоем", не цветным, а "подцвеченным" адаптером. Хотя, идея, заложенная в нем была очень даже правильной. Дело в том, что разработчики CGA совершенно правильно "развели" пользователей - бизнес-сегмент, и игропользовательский сегмент.
Те самые четыре отстойных цвета из двух палитр - выводились через цифровой выход, где получалась весьма качественная и четкая (для того времени) картинка. Бизнес-приложениям, которым нужна графика, четыре фиксированные цвета - это вполне достаточно, там куда важнее четкость картинки и читаемость текста. К сожалению, у большинства программистов, видимо, были эти качественные цифровые дисплеи, и более продвинутые адаптеры (EGA, VGA) - которые были совместимы с CGA только по цифровому выходу. Это и привело к тому, что большинство игр на CGA выглядели очень слабо расцвеченными. Они не предназначались для композитного выхода.
Но для игропользовательского сегмента был предназначен именно тот самый RCA-разъем, предназначенный для телевизора ! И вот как раз на телевизоре из-за ограниченной полосы пропускания, цвет каждых двух точек объединялся в соответствии с цветовой кодировкой NTSC, и давал все шестнадцать цветов в графике, но с меньшим разрешением. Расчитывалось, что простые пользователи - не будут покупать отдельные цифровые мониторы, а будут подключать CGA к телевизору, четкость картинки и текста им не сильно важна, но при этом - они получают все 16 цветов. А "отстойные" четыре цвета были выбраны так, чтобы в NTSC системе получить наибольший цветовой охват при выводе картинки на композит.
Увы, поскольку у большинства были цифровые мониторы - все эти расчеты не оправдались.
CGA сдал свои позиции и канул в лету... Непонятый и недооцененный из-за провальной маркетинговой политики. Кстати, тоже самое чуть не случилось и с другим детищем IBM - компьютером IBM PCjr, который также был встречен очень прохладно, и только клонирование этого компьютера фирмой Tandy сделало его популярным.
CGA - это очень недооцененный адаптер. Пример, как можно похерить прекрасную идею.
А зачем так много написать о CGA ? Вам нечего делать ?
Я просто хотел показать какие ограниченные возможности имели тогдашние компьютеры.
CGA - это очень недооцененный адаптер. Пример, как можно похерить прекрасную идею.
Для абсолютного большинства народа этот адаптер запомнился вполне неплохим 16-цветным текстовым режимом, и совершенно отстойным графическим, в котором было всего лишь четыре далеко не самых лучших цвета из двух палитр.
Я как раз в те же годы попал в одну контору, где у меня был полный доступ к машине CM1810 - полный аналог IBM XT, но при этом сделанный полностью на отечественных компонентах. И видеоадаптер - там тоже был собран на отечественных микросхемах, а не на буржуйском контроллере. Однако, к чести изготовителей, следует отметить, что с точки зрения программы - эмуляция была полной, 100%. Вот только с точки зрения пользователя - эмуляция была слегка урезанной. Урезание заключалось в том, что у нашего CGA - был только стандартный цифровой видеовыход, и не было композитного выхода (обычного разъема "тюльпан" для телевизора). А именно это, как сейчас ясно, было огромным недостатком с точки зрения "простого пользователя", хотя, для отечественного клона - это было вполне разумное решение - в оригинальном CGA на композитный выход транслировался NTSC сигнал, декодеров для которого в СССР практически ни у кого не было.
Для абсолютного большинства пользователей (и для меня тоже) CGA - был "полным отстоем", не цветным, а "подцвеченным" адаптером. Хотя, идея, заложенная в нем была очень даже правильной. Дело в том, что разработчики CGA совершенно правильно "развели" пользователей - бизнес-сегмент, и игропользовательский сегмент.
Те самые четыре отстойных цвета из двух палитр - выводились через цифровой выход, где получалась весьма качественная и четкая (для того времени) картинка. Бизнес-приложениям, которым нужна графика, четыре фиксированные цвета - это вполне достаточно, там куда важнее четкость картинки и читаемость текста. К сожалению, у большинства программистов, видимо, были эти качественные цифровые дисплеи, и более продвинутые адаптеры (EGA, VGA) - которые были совместимы с CGA только по цифровому выходу. Это и привело к тому, что большинство игр на CGA выглядели очень слабо расцвеченными. Они не предназначались для композитного выхода.
Но для игропользовательского сегмента был предназначен именно тот самый RCA-разъем, предназначенный для телевизора ! И вот как раз на телевизоре из-за ограниченной полосы пропускания, цвет каждых двух точек объединялся в соответствии с цветовой кодировкой NTSC, и давал все шестнадцать цветов в графике, но с меньшим разрешением. Расчитывалось, что простые пользователи - не будут покупать отдельные цифровые мониторы, а будут подключать CGA к телевизору, четкость картинки и текста им не сильно важна, но при этом - они получают все 16 цветов. А "отстойные" четыре цвета были выбраны так, чтобы в NTSC системе получить наибольший цветовой охват при выводе картинки на композит.
Увы, поскольку у большинства были цифровые мониторы - все эти расчеты не оправдались.
CGA сдал свои позиции и канул в лету... Непонятый и недооцененный из-за провальной маркетинговой политики. Кстати, тоже самое чуть не случилось и с другим детищем IBM - компьютером IBM PCjr, который также был встречен очень прохладно, и только клонирование этого компьютера фирмой Tandy сделало его популярным.
Помнится, у CGA были фиксированные палитры и использовать цвета из разных палитр не было возможности, поэтому разработчикам видеоигр приходилось ухищряться и менять палитры в ходе игры создавая тематические зоны (например как в игре Goody) либо использовать только одну палитру (как в игре Digger) экраны были вырвиглазными зеленовато-оранжевыми или сиренево-лиловыми, хотя до этого на приставке zx spectrum были замечательные цвета и смотрелось изображение намного более выигрышно.
А зачем так много написать о CGA ? Вам нечего делать ?
Я просто хотел показать какие ограниченные возможности имели тогдашние компьютеры.
А меня на ностальгию пробило... Как тут было не растечься мыслями по дереву...
Помнится, у CGA были фиксированные палитры и использовать цвета из разных палитр не было возможности.
Вот-вот. На цифровом выходе. Две фиксированные, и ужасно отстойные палитры. Зато - высокая (по тем временам) четкость (выше Спектрума или Коммодора), что для бизнес-приложений - вполне себе разумно.
Игры надо было запускать на телевизоре с NTSC-декодером на видеовходе. И тогда - CGA мог бы дать очень достойную картинку с четкостью как у конкурентов, и по цветам не хуже Спектрума или Коммодора.
Прикинь, какие вещи народ "выжал" из того самого CGA на композитном выходе (правда, тут использовались грязные хаки и танцы с бубнами вокруг NTSC-цвета):
В жисть не подумал бы, что такое возможно.
На Хабре - было по этому поводу аж несколько статей.
Кстати, как раз игра Goody - была одна из немногих, дающих на композитном выходе 16 цветов.