Могущество С++ - страница 13

Новый комментарий
 
Alexey Volchanskiy:

У нас в фирме был какой-то советский аналог XT с винтом на 5 Мб производства Ереванского, если не ошибаюсь, завода. Такая толстая коробка сантиметров 5 высотой, форм-фактор 3.5". Наверное, единственный винчестер, который производился в СССР. В России, как я понимаю, таких попыток уже не делалось.

Был еще кажется на 10мб. Но их хаяли не сколько за то что они постоянно сыпались, а то что на них не выделялся спирт (на здоровые "винты" был положен спирт протирать пластины).

 
Alexey Volchanskiy:

У нас в фирме был какой-то советский аналог XT с винтом на 5 Мб производства Ереванского, если не ошибаюсь, завода. Такая толстая коробка сантиметров 5 высотой, форм-фактор 3.5". Наверное, единственный винчестер, который производился в СССР. В России, как я понимаю, таких попыток уже не делалось.

После развала союза, не остались необходимых мощностей, чтобы продолжить производство электронных устройств.

Но высококлассных специалистов конечно остались, особенно программисты и все они начали работать в филиалах иностранных фирм, особенно американских, которые с середины 90-х начали появляться как грибы.

Они конечно требовали знания ООП  C++.

 
Petros Shatakhtsyan:

После развала союза, не остались необходимых мощностей, чтобы продолжить производство электронных устройств.

Но высококлассных специалистов конечно остались, особенно программисты и все они начали работать в филиалах иностранных фирм, особенно американских, которые с середины 90-х начали появляться как грибы.

Они конечно требовали знания ООП  C++.

Я вот решил изучить Python, не понимаю, почему все deep learning frameworks ориентированы на работу с Питоном? Хотя некоторые поддерживают С++, C#, другие языки.

 
Alexey Volchanskiy:

Я вот решил изучить Python, не понимаю, почему все deep learning frameworks ориентированы на работу с Питоном? Хотя некоторые поддерживают С++, C#, другие языки.

После PHP лидирует Python. Но и без него и только средствами MQL и даже без ООП можно создавать прибыльного робота.

Конечно, если создаете программу только для торговли, только для себя и не работаете в команде.

 
Petros Shatakhtsyan:

После PHP лидирует Python. Но и без него и только средствами MQL и даже без ООП можно создавать прибыльного робота.

Конечно, если создаете программу только для торговли, только для себя и не работаете в команде.

Это все понятно, меня скальпер вполне нормально кормит, используются только мои алгоритмы по DSP, даже библиотеку использую только одну, от fxsaber, MT4Orders.

Но возникают идеи с использованием системы принятия решений, для этого надо изучать готовые фреймворки, не писать же велосипеды. А они все почему-то заточены под Питон. Ну ничего, изучу, мне это легко дается. Просто пока не понимаю оргазма от Питона, язык тормозной, возможностей особых нет, чего на нем все помешались?

 
Petros Shatakhtsyan:

Первый персональный IBM компьютер ко мне попал 88-ом году. Это был IBM XT.  С винчестром  20MB, с оперативкой 512KB, частота проца 8 или 12 МГц и с  CGA 13" монитором, цветной, по моему имел всего 64 цвета.

Тогда еще не знали с чем он работает.  С трудом достали GW Basic  для болгарского IBM совместимого компьютера Правец, на болгарском языке и начали копаться.

Но до этого конечно знали Basic для настольных компьютеров Искра.

CGA - это очень недооцененный адаптер. Пример, как можно похерить прекрасную идею.

Для абсолютного большинства народа этот адаптер запомнился вполне неплохим 16-цветным текстовым режимом, и совершенно отстойным графическим, в котором было всего лишь четыре далеко не самых лучших цвета из двух палитр.

Я как раз в те же годы попал в одну контору, где у меня был полный доступ к машине CM1810 - полный аналог IBM XT, но при этом сделанный полностью на отечественных компонентах. И видеоадаптер - там тоже был собран на отечественных микросхемах, а не на буржуйском контроллере. Однако, к чести изготовителей, следует отметить, что с точки зрения программы - эмуляция была полной, 100%. Вот только с точки зрения пользователя - эмуляция была слегка урезанной. Урезание заключалось в том, что у нашего CGA - был только стандартный цифровой видеовыход, и не было композитного выхода (обычного разъема "тюльпан" для телевизора). А именно это, как сейчас ясно, было огромным недостатком с точки зрения "простого пользователя", хотя, для отечественного клона - это было вполне разумное решение - в оригинальном CGA на композитный выход транслировался NTSC сигнал, декодеров для которого в СССР практически ни у кого не было.


Для абсолютного большинства пользователей (и для меня тоже) CGA - был "полным отстоем", не цветным, а "подцвеченным" адаптером. Хотя, идея, заложенная в нем была очень даже правильной. Дело в том, что разработчики CGA совершенно правильно "развели" пользователей - бизнес-сегмент, и игропользовательский сегмент.

Те самые четыре отстойных цвета из двух палитр - выводились через цифровой выход, где получалась весьма качественная и четкая (для того времени) картинка. Бизнес-приложениям, которым нужна графика, четыре фиксированные цвета - это вполне достаточно, там куда важнее четкость картинки и читаемость текста.  К сожалению, у большинства программистов, видимо, были эти качественные цифровые дисплеи, и более продвинутые адаптеры (EGA, VGA) - которые были совместимы с CGA только по цифровому выходу. Это и привело к тому, что большинство игр на CGA выглядели очень слабо расцвеченными. Они не предназначались для композитного выхода.

Но для игропользовательского сегмента был предназначен именно тот самый RCA-разъем, предназначенный для телевизора ! И вот как раз на телевизоре из-за ограниченной полосы пропускания, цвет каждых двух точек объединялся в соответствии с цветовой кодировкой NTSC, и давал все шестнадцать цветов в графике, но с меньшим разрешением. Расчитывалось, что простые пользователи - не будут покупать отдельные цифровые мониторы, а будут подключать CGA к телевизору, четкость картинки и текста им не сильно важна, но при этом - они получают все 16 цветов. А "отстойные" четыре цвета были выбраны так, чтобы в NTSC системе получить наибольший цветовой охват при выводе картинки на композит.

Увы, поскольку у большинства были цифровые мониторы - все эти расчеты не оправдались.

CGA сдал свои позиции и канул в лету... Непонятый и недооцененный из-за провальной маркетинговой политики.  Кстати, тоже самое чуть не случилось и с другим детищем IBM - компьютером IBM PCjr, который также был встречен очень прохладно, и только клонирование этого компьютера фирмой Tandy сделало его популярным.

 
Georgiy Merts:

CGA - это очень недооцененный адаптер. Пример, как можно похерить прекрасную идею.

А зачем так много написать о CGA ?  Вам нечего делать ?  

Я просто хотел показать какие ограниченные возможности имели тогдашние компьютеры.

 
Georgiy Merts:

CGA - это очень недооцененный адаптер. Пример, как можно похерить прекрасную идею.

Для абсолютного большинства народа этот адаптер запомнился вполне неплохим 16-цветным текстовым режимом, и совершенно отстойным графическим, в котором было всего лишь четыре далеко не самых лучших цвета из двух палитр.

Я как раз в те же годы попал в одну контору, где у меня был полный доступ к машине CM1810 - полный аналог IBM XT, но при этом сделанный полностью на отечественных компонентах. И видеоадаптер - там тоже был собран на отечественных микросхемах, а не на буржуйском контроллере. Однако, к чести изготовителей, следует отметить, что с точки зрения программы - эмуляция была полной, 100%. Вот только с точки зрения пользователя - эмуляция была слегка урезанной. Урезание заключалось в том, что у нашего CGA - был только стандартный цифровой видеовыход, и не было композитного выхода (обычного разъема "тюльпан" для телевизора). А именно это, как сейчас ясно, было огромным недостатком с точки зрения "простого пользователя", хотя, для отечественного клона - это было вполне разумное решение - в оригинальном CGA на композитный выход транслировался NTSC сигнал, декодеров для которого в СССР практически ни у кого не было.


Для абсолютного большинства пользователей (и для меня тоже) CGA - был "полным отстоем", не цветным, а "подцвеченным" адаптером. Хотя, идея, заложенная в нем была очень даже правильной. Дело в том, что разработчики CGA совершенно правильно "развели" пользователей - бизнес-сегмент, и игропользовательский сегмент.

Те самые четыре отстойных цвета из двух палитр - выводились через цифровой выход, где получалась весьма качественная и четкая (для того времени) картинка. Бизнес-приложениям, которым нужна графика, четыре фиксированные цвета - это вполне достаточно, там куда важнее четкость картинки и читаемость текста.  К сожалению, у большинства программистов, видимо, были эти качественные цифровые дисплеи, и более продвинутые адаптеры (EGA, VGA) - которые были совместимы с CGA только по цифровому выходу. Это и привело к тому, что большинство игр на CGA выглядели очень слабо расцвеченными. Они не предназначались для композитного выхода.

Но для игропользовательского сегмента был предназначен именно тот самый RCA-разъем, предназначенный для телевизора ! И вот как раз на телевизоре из-за ограниченной полосы пропускания, цвет каждых двух точек объединялся в соответствии с цветовой кодировкой NTSC, и давал все шестнадцать цветов в графике, но с меньшим разрешением. Расчитывалось, что простые пользователи - не будут покупать отдельные цифровые мониторы, а будут подключать CGA к телевизору, четкость картинки и текста им не сильно важна, но при этом - они получают все 16 цветов. А "отстойные" четыре цвета были выбраны так, чтобы в NTSC системе получить наибольший цветовой охват при выводе картинки на композит.

Увы, поскольку у большинства были цифровые мониторы - все эти расчеты не оправдались.

CGA сдал свои позиции и канул в лету... Непонятый и недооцененный из-за провальной маркетинговой политики.  Кстати, тоже самое чуть не случилось и с другим детищем IBM - компьютером IBM PCjr, который также был встречен очень прохладно, и только клонирование этого компьютера фирмой Tandy сделало его популярным.

Помнится, у CGA были фиксированные палитры и использовать цвета из разных палитр не было возможности, поэтому разработчикам видеоигр приходилось ухищряться и менять палитры в ходе игры создавая тематические зоны (например как в игре Goody) либо использовать только одну палитру (как в игре Digger) экраны были вырвиглазными зеленовато-оранжевыми или сиренево-лиловыми, хотя до этого на приставке zx spectrum были замечательные цвета и смотрелось изображение намного более выигрышно.

 
Petros Shatakhtsyan:

А зачем так много написать о CGA ?  Вам нечего делать ?  

Я просто хотел показать какие ограниченные возможности имели тогдашние компьютеры.

А меня на ностальгию пробило... Как тут было не растечься мыслями по дереву...

 
transcendreamer:

Помнится, у CGA были фиксированные палитры и использовать цвета из разных палитр не было возможности.

Вот-вот. На цифровом выходе. Две фиксированные, и ужасно отстойные палитры. Зато - высокая (по тем временам) четкость (выше Спектрума или Коммодора), что для бизнес-приложений - вполне себе разумно.

Игры надо было запускать на телевизоре с NTSC-декодером на видеовходе. И тогда - CGA мог бы дать очень достойную картинку с четкостью как у конкурентов, и по цветам не хуже  Спектрума или Коммодора.

Прикинь, какие вещи народ "выжал" из того самого CGA на композитном выходе (правда, тут использовались грязные хаки и танцы с бубнами вокруг NTSC-цвета):

В жисть не подумал бы, что такое возможно.

На Хабре - было по этому поводу аж несколько статей.

Кстати, как раз игра Goody - была одна из немногих, дающих на композитном выходе 16 цветов.

1...67891011121314151617181920...23
Новый комментарий