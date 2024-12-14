Могущество С++ - страница 23
Я уже понял общую логику. Мы не пишем на питоне, поэтому он плохой. То есть неквалифицированные мнения.
Я же говорю, мне приходилось иметь с ним дело, править чужие программы. Но да, с отвращением.
Самому ближе C, MQL5, да даже bash и perl приятнее!
Спс, попробую. Скачал свеженький питон, на нем проверю. И по статьям. С удовольствие почитал бы что-то дельное по работе с Keras, TenzorFlow и другим важным библиотекам, доступным из питона.
Питон считается самым приятным и понятным, если нет каких-то деформаций :)
Опрос проводился среди любителей питона )
надо ли спасать его?
Я вчера писал, что по моему мнению, население Земли стремительно глупеет. А вот и свеженькие данные, хотелось бы, чтобы это был фейк.
Уровень интеллекта человечества снижается: каждый пятый решает задачи по чтению и математике на уровне начальной школы, а грамотность зумеров падает. Это доказала Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), отметив, что в половине стран ситуация критическая — четверть взрослых уступают в навыках 10-летним детям. @bezposhady