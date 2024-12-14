Могущество С++ - страница 12
Ксерокс, в оригинале издательство МИР
А-а, у меня в начале 90-х были подобные талмуды, распечатанные на параллельных принтерах от ЕС ЭВМ. Печатали с дикой скоростью, но все буквы прыгали по высоте. Правда, до железного переплета я не дошел ))
помню эти страшные распечатки ацпушные......
умельцы ещё псевдографикой умудрялись картины рисовать....
Да, скорость там была весьма впечатляющей - там, насколько я помню был такой барабан, состоящий из колец, на каждом кольце - все возможные символы. А число колец - соответствовало числу символов в строке. Кольца с помощью шаговых двигателей прокручивались так, чтобы была сформированна строка, и потом молочки с другой стороны - ударяли по красящей ленте, чтобы отпечатать строку..
Как раз буквы "плясали" на этих распечатках из-за того, что удар молоточков происходил тогда, когда кольца немного недоворачивались, или чуть чуть "переворачивались".
Я однажды об угол этого АЦПУ коленную чашечку поломал. Уборщица мыла пол с мылом и я подскользнулся. Пол года в гипсе ходил.
Если некоторые так скучают о прошлом, то я покажу небольшой отрывок распечатки исходного текста на PL/1, с помощью АЦПУ.
Это начало программы "Определение интенсивности пассажиропотоков по проектируемой улично-магистральной сети города". Написал еще в начале 80-х.
Внизу кода, объявление массивов структур.
А я на фортране делал расчетную часть диплома, программа представляла собой увесистую пачку перфокарт. До сих пор помню одного программиста из ВЦ, он эти перфокарты вручную корректировал! Ну чтобы не перебивать, там дырочку пробьет, там заклеит, просто волшебство какое-то было для меня. Видел слепого программиста, он все хранил в уме, потом диктовал и ему набивали программу.
Первый персональный IBM компьютер ко мне попал 88-ом году. Это был IBM XT. С винчестром 20MB, с оперативкой 512KB, частота проца 8 или 12 МГц и с CGA 13" монитором, цветной, по моему имел всего 64 цвета.
Тогда еще не знали с чем он работает. С трудом достали GW Basic для болгарского IBM совместимого компьютера Правец, на болгарском языке и начали копаться.
Но до этого конечно знали Basic для настольных компьютеров Искра.
Я тут залез на ютуб, как раз вопрос на моем древнем канале, который надо удалить, ибо одно старье. Именно по С++ и MQL4
Ну если модераторы удалят, не обижусь. Канал давно дохлый, не коммерция.
Здравствуйте. С ютуба можете не убирать свои каналы?
У нас в фирме был какой-то советский аналог XT с винтом на 5 Мб производства Ереванского, если не ошибаюсь, завода. Такая толстая коробка сантиметров 5 высотой, форм-фактор 3.5". Наверное, единственный винчестер, который производился в СССР. В России, как я понимаю, таких попыток уже не делалось.