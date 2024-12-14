Могущество С++ - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Решил поменять в комнате мебель, встал вопрос, куда девать огромное количество книг по программированию, которые я накопил за многие годы.
Сидел вчера, отбирал со слезами на глазах, жалко расставаться, но многие уже не очень нужны. Тут доходит очередь до кирпича весом 1.2 кг. (я спецом взвесил) Бьерн Страуструп, "Язык программирования С++, специальное издание", 2005 г. издания перевода, изд. Бином.
Для меня лично С++ что-то наподобие второго русского языка) Круто! У меня тож такая книжечка есть) Тоже оставлю навечно=)
помню как ее начинал читать и еще одну книгу "освой С++ за 21 день"))))
Иногда мне кажется, что С++ я знаю лучше русского языка.
Но потом начинаю смотреть коды эксплойтов и понимаю, что многого еще не понимаю)
Что радует, ибо есть к чему стремиться и что изучать, но это наверное ближе уже к ассемблеру нежели к С++, хотя и то и другое нужно знать обязательно)
Для меня лично С++ что-то наподобие второго русского языка) Круто! У меня тож такая книжечка есть) Тоже оставлю навечно=)
помню как ее начинал читать и еще одну книгу "освой С++ за 21 день"))))
Иногда мне кажется, что С++ я знаю лучше русского языка.
Но потом начинаю смотреть коды эксплойтов и понимаю, что многого еще не понимаю)
Что радует, ибо есть к чему стремиться и что изучать, но это наверное ближе уже к ассемблеру нежели к С++, хотя и то и другое нужно знать обязательно)
освой С++ за 21 день - это Шмидт? Тоже много его книг отложил, прекрасный автор для обучения программированию, пишет просто и доступно. А вот Бьерна читать тяжеловато, он не стремиться к пониманию. Но это поначалу )) Потом проходит.
Каждая книга приносит пользу по разному
Ха, у меня еще есть C#2008, он потолще этой книги Бьерна. Но дорога ложка к обеду )) А сейчас давно в прихожей лежит обычный молоток. Тут на майские подруга пришла, допыталась, почему молоток лежит в прихожей, а не в инструментах.
А ночью гуляю с обычной деревянной скалкой. Кто докажет, что это отличное оружие? ))
ударно-дробящего действия - любой ппс может задержать до выяснения личности/обстоятельств. Как показала небольшая статистика общения, к отвертке в кармане больше вопросов чем к ножу в чехле при себе.
А каким этот рассказ будет через 20-40 лет? : Стою я в доспехи ассемблера одетый, в руках си-меч о двух плюсах, а передо мной поле бескрайнее полчищ несметных неприятиля... и пошел я их хбить да размазывать, конем своим многоядерным в землю родимую втаптывать...;)
P.S. Меня както посещала мысль, что Чак Норис в молодости это Илья Муромец в зрелости.
Чтобы Лёха, и без историй про подруг... Даже в ветке про "могущество С++"
Ну что сказать... Завидую, завидую...
Для меня лично С++ что-то наподобие второго русского языка) Круто! У меня тож такая книжечка есть) Тоже оставлю навечно=)
помню как ее начинал читать и еще одну книгу "освой С++ за 21 день"))))
Иногда мне кажется, что С++ я знаю лучше русского языка.
Но потом начинаю смотреть коды эксплойтов и понимаю, что многого еще не понимаю)
Что радует, ибо есть к чему стремиться и что изучать, но это наверное ближе уже к ассемблеру нежели к С++, хотя и то и другое нужно знать обязательно)
Это закономерно, если основная работа программист, компилятор быстро заставит соблюдать правила С++, а если забыл, то напомнит. А правила русского языка, после школы, когда уже прекратили писать диктанты, быстро забываются.
Это закономерно, если основная работа программист, компилятор быстро заставит соблюдать правила С++, а если забыл, то напомнит. А правила русского языка, после школы, когда уже прекратили писать диктанты, быстро забываются.
Я эти правила вообще никогда не знал, по русскому в школе еле вытягивал с двойки. Зато сочинения писал на пятерки и без ошибок, так как очень много читал. Не было тогда интернета ))
Чтобы Лёха, и без историй про подруг... Даже в ветке про "могущество С++"
Ну что сказать... Завидую, завидую...
Жорж, я тут в качестве эксперимента завел на Дзене канал про женщин, может тебе будет полезно или просто интересно.
А вообще планирую использовать Дзен для раскрутки продаж, этот канал просто для тренировки, ну не про котиков же там писать ))
Чтобы Лёха, и без историй про подруг... Даже в ветке про "могущество С++"
Ну что сказать... Завидую, завидую...
Старый анекдот:
- Доктор, вот уже пять лет, как я не сплю с женой.
- А сколько вам лет?
- 65.
- Это возраст, возраст.
- А вот соседу 75, он говорит, что ежедневно...
- Ну, и вы говорите.
Старый анекдот:
- Доктор, вот уже пять лет, как я не сплю с женой.
- А сколько вам лет?
- 65.
- Это возраст, возраст.
- А вот соседу 75, он говорит, что ежедневно...
- Ну, и вы говорите.
мне гораздо меньше )) и это не я начал, а Жорж как всегда