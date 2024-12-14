Могущество С++ - страница 3
мне гораздо меньше )) и это не я начал, а Жорж как всегда
Это что... Вот у меня был друг в детстве. Мне тогда лет 14 было, он года на 3 постарше, приезжий на учебу. Как сейчас понимаю, дружил он со мной, потому что у меня велосипед был (вот как тут не согласиться с почтальоном Печкиным?). И вот, после очередного курса, съездив на лето домой, он приехал и рассказал, что за лето у него было... не падайте, 300 ж! Учитесь, дети!
Кто больше, кто круче?
Он тоже сочинения на пятёрки писал.
Ага, 300 за лето это 100 в месяц - 3 в день. Это если только простигосподи вызывать, как на конвейере )) И вообще, дело не в количестве, а в качестве
Я позволю себе здесь написать про опыты с Дзеном, давал ссылку на канал на второй странице. Итак, канал про бабс был создан исключительно в экспериментальных целях, чтобы пощупать Дзен, как бесплатную рекламную площадку. Сами понимаете для чего, не для торговли пирожками. Ну а про бабс, чтобы не было скучно, про котиков писать неинтересно.
Начал 26 февраля и лениво, с перерывами на бабс и запои до 14 мая осилил аж 27 статей. Мне было интересно, с какой скоростью образуется аудитория, как растут подписчики, как скоро появляются постоянные посетители. Вчера я обнаружил, что дзен меня пессимизировал, то есть резко срезал количество просмотров. В саппорте сказали, что я нарушил правила и мой контент левый.
Здравствуйте!
К сожалению, ваш канал ограничен в показах из-за использования контентного спама. Это материалы, которые содержат автоматически сгенерированные или написанные по шаблону тексты, большие объемы однотипных изображений, многократное размещение одной и той же переработанной публикации и т. д. Такие материалы, внешне напоминающие уникальный контент, по сути являются обманом пользователя и спамом.
Вы можете исправить нарушения, добавить три свежие публикации и написать нам. Мы поставим ваш канал в очередь на перепроверку, которая возможна не ранее 23 мая.
Итак, использовать дзен, как бизнес-инструмент нельзя, этот ИИ с уровнем интеллекта инфузории может в любой момент необоснованно зарезать ваш канал. А вот что по статистике. Я скринов накидаю. А канал я бросаю, он свою задачу выполнил.
Я позволю себе здесь написать про опыты с Дзеном,
Итак, использовать дзен, как бизнес-инструмент нельзя,
Т.к. это бизнес-инструмент яндыксы, ваша задача, как раб на галерах пилить уникальные статьи для показа рекламы яндыксы, с этого дзеновцы получают копеечку. Вы не будете писать, будет писать кто-то другой.
Это понятно. Тогда какой смысл им резать-пессимизировать бурно растущие каналы, мой был именно такой? И я не исключение, почитал форумы, народ пишет, что это их практика.
Если опыт в программировании , то создайте свой видеобучающий сайт по MQL программированию . И чтоб вопросы можно было задавать . А то кругом вроде много видеообучающих , но..........приведу несколько выдержек из видеоуроков пример :
Эта функция э-э-э-э предназначена э-э-э-э .......... ( Вопрос : Что такое : " э-э-э-э " в программировании ? )
Эта функция да , предназначена да , ...........( Вопрос : " Что такое Да " в программировании ? )
Эта функция предназначена для (......) , простите , не для этого , а для ( .....) , то есть и эта (.....первая ) тоже нужна , правда для других целей , но в данном случае мы рссматриваем ( второй ) случай , хотя забегая вперёд хочеться сказать о (....третьей ) функции , которая отображает свойства первой функции , но пока поговорим о второй функции , хотя правильнее надо бы начать с первой .
ВОПРОС !!!! Можно ли что либо понять из вышесказанного ?
Если опыт в программировании , то создайте свой видеобучающий сайт по MQL программированию .
Вы думаете, что в рунете такая большая аудитория интересующаяся, вот по убыванию:
1. торговлей на рынках
2. алгоритмической торговлей
3. желающая изучать программирование
4. и в частности MQL
?
к сожалению, никто не может без подготовки - написания сценария, без переозвучки - видеомонтаж сделать контент который будет на уровне контента "как из хлебного мякиша сделать большую конфету!!!" - т.е. этим нужно заниматься профессионально, на подготовку качественного видео будет уходить от 1 дня и более, можете посмотреть, что у авторов у которых качественный звук и видеомонтаж, обычно в неделю 1-2 видеоролика, если более то это уже профессиональная группа с разделением обязанностей - обычно они ищут кто будет писать им сценарий и т.п.
очень важно продвигать свой канал - старые подписчики будут уходить если нет нового контента
ну и к вышесказанному - сколько можно заработать на уникальном видеоконтенте по программированию на MQL? - по моему сущие копейки
Программирование надо по книгам учить.