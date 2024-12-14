Могущество С++ - страница 3

Новый комментарий
[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

мне гораздо меньше )) и это не я начал, а Жорж как всегда

Решили на женщинах отыграться
 

Это что... Вот у меня был друг в детстве. Мне тогда лет 14 было, он года на 3 постарше, приезжий на учебу. Как сейчас понимаю, дружил он со мной, потому что у меня велосипед был (вот как тут не согласиться с почтальоном Печкиным?). И вот, после очередного курса, съездив на лето домой, он приехал и рассказал, что за лето у него было... не падайте, 300 ж! Учитесь, дети!

Кто больше, кто круче?

 
Dmitry Fedoseev:

Это что... Вот у меня был друг в детстве. Мне тогда лет 14 было, он года на 3 постарше, приезжий на учебу. Как сейчас понимаю, дружил он со мной, потому что у меня велосипед был (вот как тут не согласиться с почтальоном Печкиным?). И вот, после очередного курса, съездив на лето домой, он приехал и рассказал, что за лето у него было... не падайте, 300 ж! Учитесь, дети!

Кто больше, кто круче?

Он тоже сочинения на пятёрки писал.

 
Artyom Trishkin:

Он тоже сочинения на пятёрки писал.

Ага, 300 за лето это 100 в месяц - 3 в день. Это если только простигосподи вызывать, как на конвейере )) И вообще, дело не в количестве, а в качестве

 

Я позволю себе здесь написать про опыты с Дзеном, давал ссылку на канал на второй странице. Итак, канал про бабс был создан исключительно в экспериментальных целях, чтобы пощупать Дзен, как бесплатную рекламную площадку. Сами понимаете для чего, не для торговли пирожками. Ну а про бабс, чтобы не было скучно, про котиков писать неинтересно.

Начал 26 февраля и лениво, с перерывами на бабс и запои до 14 мая осилил аж 27 статей. Мне было интересно, с какой скоростью образуется аудитория, как растут подписчики, как скоро появляются постоянные посетители. Вчера я обнаружил, что дзен меня пессимизировал, то есть резко срезал количество просмотров. В саппорте сказали, что я нарушил правила и мой контент левый.

-------------------

Здравствуйте!

К сожалению, ваш канал ограничен в показах из-за использования контентного спама. Это материалы, которые содержат автоматически сгенерированные или написанные по шаблону тексты, большие объемы однотипных изображений, многократное размещение одной и той же переработанной публикации и т. д. Такие материалы, внешне напоминающие уникальный контент, по сути являются обманом пользователя и спамом. 

Вы можете исправить нарушения, добавить три свежие публикации и написать нам. Мы поставим ваш канал в очередь на перепроверку, которая возможна не ранее 23 мая.

------------------

Итак, использовать дзен, как бизнес-инструмент нельзя, этот ИИ с уровнем интеллекта инфузории может в любой момент необоснованно зарезать ваш канал. А вот что по статистике. Я скринов накидаю. А канал я бросаю, он свою задачу выполнил.


 
Alexey Volchanskiy:

Я позволю себе здесь написать про опыты с Дзеном, 

.....

Итак, использовать дзен, как бизнес-инструмент нельзя, 

Т.к.  это бизнес-инструмент яндыксы, ваша задача, как раб на галерах пилить уникальные статьи для показа рекламы яндыксы, с этого дзеновцы получают копеечку. Вы не будете писать, будет писать кто-то другой.

 
Unicornis:

Т.к.  это бизнес-инструмент яндыксы, ваша задача, как раб на галерах пилить уникальные статьи для показа рекламы яндыксы, с этого дзеновцы получают копеечку. Вы не будете писать, будет писать кто-то другой.

Это понятно. Тогда какой смысл им резать-пессимизировать бурно растущие каналы, мой был именно такой? И я не исключение, почитал форумы, народ пишет, что это их практика.

 

Если опыт в программировании  , то  создайте    свой  видеобучающий сайт  по   MQL  программированию . И чтоб  вопросы  можно  было   задавать .  А  то  кругом  вроде   много   видеообучающих , но..........приведу  несколько  выдержек из  видеоуроков   пример   : 


Эта  функция э-э-э-э   предназначена э-э-э-э .......... ( Вопрос   :  Что  такое  :  "   э-э-э-э  "   в программировании ? )

Эта  функция  да , предназначена  да , ...........( Вопрос  : " Что   такое   Да  "  в программировании   ?  )


Эта  функция  предназначена для (......)   , простите , не  для этого  , а для (  .....)  , то есть и эта  (.....первая  ) тоже  нужна   , правда для других целей , но  в данном случае  мы рссматриваем  ( второй ) случай ,  хотя забегая  вперёд   хочеться сказать  о (....третьей ) функции   , которая отображает  свойства первой функции , но пока  поговорим о второй функции , хотя правильнее  надо бы  начать  с первой .


ВОПРОС !!!!   Можно  ли   что  либо  понять  из  вышесказанного  ?

 
Zvezdochet:

Если опыт в программировании  , то  создайте    свой  видеобучающий сайт  по   MQL  программированию . 

Вы думаете, что в рунете такая большая аудитория интересующаяся, вот по убыванию:

1. торговлей на рынках

2. алгоритмической торговлей

3. желающая изучать программирование

4. и в частности MQL

?


Zvezdochet:

Эта  функция э-э-э-э   предназначена э-э-э-э .......... ( Вопрос   :  Что  такое  :  "   э-э-э-э  "   в программировании ? )

ВОПРОС !!!!   Можно  ли   что  либо  понять  из  вышесказанного  ?

к сожалению, никто не может без подготовки - написания сценария, без переозвучки - видеомонтаж сделать контент который будет на уровне контента "как из хлебного мякиша сделать большую конфету!!!" - т.е. этим нужно заниматься профессионально, на подготовку качественного видео будет уходить от 1 дня и более, можете посмотреть, что у авторов у которых качественный звук и видеомонтаж, обычно в неделю 1-2 видеоролика, если более то это уже профессиональная группа с разделением обязанностей - обычно они ищут кто будет писать им сценарий и т.п.

очень важно продвигать свой канал - старые подписчики будут уходить если нет нового контента

ну и к вышесказанному - сколько можно заработать на уникальном видеоконтенте по программированию на MQL? - по моему сущие копейки

 
Zvezdochet:

Если опыт в программировании  , то  создайте    свой  видеобучающий сайт  по   MQL  программированию . И чтоб  вопросы  можно  было   задавать .  А  то  кругом  вроде   много   видеообучающих , но..........приведу  несколько  выдержек из  видеоуроков   пример   : 


Эта  функция э-э-э-э   предназначена э-э-э-э .......... ( Вопрос   :  Что  такое  :  "   э-э-э-э  "   в программировании ? )

Эта  функция  да , предназначена  да , ...........( Вопрос  : " Что   такое   Да  "  в программировании   ?  )


Эта  функция  предназначена для (......)   , простите , не  для этого  , а для (  .....)  , то есть и эта  (.....первая  ) тоже  нужна   , правда для других целей , но  в данном случае  мы рссматриваем  ( второй ) случай ,  хотя забегая  вперёд   хочеться сказать  о (....третьей ) функции   , которая отображает  свойства первой функции , но пока  поговорим о второй функции , хотя правильнее  надо бы  начать  с первой .


ВОПРОС !!!!   Можно  ли   что  либо  понять  из  вышесказанного  ?

Программирование надо по книгам учить.

12345678910...23
Новый комментарий