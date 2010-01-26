CodeBaseРазделы
Индикаторы

Plombiers - Осциллятор в канале - индикатор для MetaTrader 5

Пример использования канала и осциллятора Stochastic.

Иногда полезно смотреть поведение осциллятора в канале. Оценка ситуации упрощается. Изменяя параметры, можно гибко настроить отображение индикатора.

