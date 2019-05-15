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Индикаторы

Figure - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3704
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
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Три цифровым фильтра, по степени грубости:

Figure USDJPYH1


VR---SIGMA VR---SIGMA

Торговля в направлении предыдущего дня

Loza 2 Loza 2

Отслеживаем срабатывание Стоп лосс и в зависимости от финансового результата открываем новую позицию

Figure iStochastic EA Figure iStochastic EA

Торговая стратегия по индикаторам Figure и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)

PSI iMA iStochastic PSI iMA iStochastic

Торговая стратегий по двум индикаторам. Несколько вариантов для цен и сигналов