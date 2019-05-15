Отслеживаем срабатывание Стоп лосс и в зависимости от финансового результата открываем новую позицию

Торговая стратегия по индикаторам Figure и iStochastic (Stochastic Oscillator, STO)

Торговая стратегий по двум индикаторам. Несколько вариантов для цен и сигналов