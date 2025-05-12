Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 58
Не шарю, короче нужен новый ) может игровой по типу asus tuf, за +- 70 т.р. там и проц нормальный и мощей хватает.
Я себе год назад собрал на
Asus Prime Z790-P
I7-14700K (чуть поиграл с таймингами и напряжениями) c Thermalright Silver Arrow T8
Kingston DDR5 64Gb (2x32Gb) 6000Mhz pc-48000 FURY Renegade Silver XMP CL32 1.35V (KF560C32RSK2-64) (подразогнал на 6400)
M.2 NVMe Samsung SSD 980 PRO 500GB
Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH
Добавил 7 малошумящих вентиляторов, в итоге, пока не нагрузишь, его практически не слышно. Крутится несколько виртуалок с MT5 и Quik, в MT5 несколько десятков тысяч тестовых роботов и несколько десятков боевых. Но нагрузка, чтобы реально начал греться и шуметь - это надо оптимизацию запустить, что у меня бывает редко )
Обошлось где-то в 150т.р.
Ну это что-то избыточное уже, чтобы ботиков запустить )
я же фанат маков, виндой давно не пользовался или постольку-поскольку
вот этот макбук air он просто херачит нейросети и все что хочешь, все очень быстро, поэтому не заморачиваюсь. И вентиляторов нет вообще.
Добавил 7 малошумящих вентиляторов, в итоге, пока не нагрузишь, его практически не слышно.
хых, из 7 штук, 2-3 начнут цвыркать, шоркать и т.д. )))
в одной коробке из трех часто бывает 1 глючный...
1-2 на вдув + 1 выдув - все. 7 штук..., потом устанешь менять их по очереди, и придет время, что на замену нет такого,
и будет внутри корпуса типа такого
Если ботов десятки тысяч с перспективой увеличения в разы, то норм ))
Тем более, похоже, туда вот-вот придут и клиентские ВМ с MT5.
И есть большой резерв под прогоны новых идей.
А винда у меня дома последняя была XP, далее - Debian с xfce ))
Сложно представить, что такое десятки тысяч ботов :) не пробовал запускать столько
У меня 5 на вдув (стандартные размеры 120 и 140 мм, Arctic P14 и P12, перед ними поставил доп. фильтры от пыли), два (120 мм, SilverStone Air Penetrator 120i ) по бокам к кулеру.
Кривые оборотов от температуры настроены.
Год отработали, пока проблем нет.
Зачем может быть нужно так много?
Вместо оптимизаций на истории. В истории доступна не вся используемая информация. А тут работают на реальном графике в режиме имитации сделок, пишут логи и стейты.
И те, что как минимум за 2-4 года показывают лучшие результаты, уже идут на реальную торговлю. В 2022-2024 получалось порядка 100% в год, в этом, похоже, будет больше.
Сложно представить, что такое десятки тысяч ботов :) не пробовал запускать столько
ООП рулит ))
В одном советнике несколько тысяч независимых ботов )
Отличный результат! У меня мысли о создании одного робота, чтобы тест за 25 лет был хороший.