Maxim Dmitrievsky #:
Не шарю, короче нужен новый ) может игровой по типу asus tuf, за +- 70 т.р. там и проц нормальный и мощей хватает. 

Я себе год назад собрал на

Asus Prime Z790-P

I7-14700K (чуть поиграл с таймингами и напряжениями) c Thermalright Silver Arrow T8

Kingston DDR5 64Gb (2x32Gb) 6000Mhz pc-48000 FURY Renegade Silver XMP CL32 1.35V (KF560C32RSK2-64) (подразогнал на 6400)

M.2 NVMe Samsung SSD 980 PRO 500GB

Корпус Deepcool MATREXX 55 MESH

Добавил 7 малошумящих вентиляторов, в итоге, пока не нагрузишь, его практически не слышно. Крутится несколько виртуалок с MT5 и Quik, в MT5 несколько десятков тысяч тестовых роботов и несколько десятков боевых. Но нагрузка, чтобы реально начал греться и шуметь - это надо оптимизацию запустить, что у меня бывает редко )

Обошлось где-то в 150т.р.

JRandomTrader #:

Ну это что-то избыточное уже, чтобы ботиков запустить )

я же фанат маков, виндой давно не пользовался или постольку-поскольку

вот этот макбук air он просто херачит нейросети и все что хочешь, все очень быстро, поэтому не заморачиваюсь. И вентиляторов нет вообще.

 
JRandomTrader #:
Добавил 7 малошумящих вентиляторов, в итоге, пока не нагрузишь, его практически не слышно.

хых, из 7 штук, 2-3 начнут цвыркать, шоркать и т.д. )))

в одной коробке из трех часто бывает 1 глючный...

1-2 на вдув + 1 выдув - все. 7 штук..., потом устанешь менять их по очереди, и придет время, что на замену нет такого,


и будет внутри корпуса типа такого 

Maxim Dmitrievsky #:

Ну это что-то избыточное уже, чтобы ботиков запустить )

я же фанат маков, виндой давно не пользовался или постольку-поскольку

вот этот макбук air он просто херачит нейросети и все что хочешь, все очень быстро, поэтому не заморачиваюсь

Если ботов десятки тысяч с перспективой увеличения в разы, то норм ))

Тем более, похоже, туда вот-вот придут и клиентские ВМ с MT5.

И есть большой резерв под прогоны новых идей.

А винда у меня дома последняя была XP, далее - Debian с xfce ))

JRandomTrader #:

Если ботов десятки тысяч с перспективой увеличения в разы, то норм ))

Тем более, похоже, туда вот-вот придут и клиентские ВМ с MT5.

И есть большой резерв под прогоны новых идей.

А винда у меня дома последняя была XP, далее - Debian с xfce ))

Сложно представить, что такое десятки тысяч ботов :) не пробовал запускать столько

 
Зачем может быть нужно так много ботов?
 
lynxntech #:

хых, из 7 штук, 2-3 начнут цвыркать, шоркать и т.д. )))

в одной коробке из трех часто бывает 1 глючный...

1-2 на вдув + 1 выдув - все. 7 штук..., потом устанешь менять их по очереди, и придет время, что на замену нет такого,

У меня 5 на вдув (стандартные размеры 120 и 140 мм, Arctic P14 и P12, перед ними поставил доп. фильтры от пыли), два (120 мм, SilverStone Air Penetrator 120i ) по бокам к кулеру.

Кривые оборотов от температуры настроены.

Год отработали, пока проблем нет.

 
prosvetlenniy_mudrec #:
Зачем может быть нужно так много?

Вместо оптимизаций на истории. В истории доступна не вся используемая информация. А тут работают на реальном графике в режиме имитации сделок, пишут логи и стейты.

И те, что как минимум за 2-4 года показывают лучшие результаты, уже идут на реальную торговлю. В 2022-2024 получалось порядка 100% в год, в этом, похоже, будет больше.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Сложно представить, что такое десятки тысяч ботов :) не пробовал запускать столько

ООП рулит ))

В одном советнике несколько тысяч независимых ботов )

 
JRandomTrader #:

Вместо оптимизаций на истории. В истории доступна не вся используемая информация. А тут работают на реальном графике в режиме имитации сделок, пишут логи и стейты.

И те, что как минимум за 2-4 года показывают лучшие результаты, уже идут на реальную торговлю. В 2022-2024 получалось порядка 100% в год, в этом, похоже, будет больше.

Отличный результат! У меня мысли о создании одного робота, чтобы тест за 25 лет был хороший.

