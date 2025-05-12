Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 63
Да? Тогда думаю уже в этом месяце там будет либо 64 гб. либо может даже 128 гб. DDR4-6000
64 мало может быть, мультисимволы и тики на основе реальных по 4-5гб на 1 поток потребляют.
Если возьмёте 64гб модули скорость памяти будет очень низкой, быстрых 64гб не бывает, за то есть быстрые 48гб модули, по 6800mhz могут работать, 2х48гб лучше может быть, чем 2х64гб
Спасибо за инфо, не знал этого.
А по ноутбукам что-то из подобной информации есть?
Я хотел проапгредиться (сейчас есть 2 ноута, один из них игровой и мощный, но ему уже почти 3 года, он состарился тут на сервисе можно сказать - я его для MQL5.com и брал :) ), может к концу года, смотрю вот на такое как ниже (G16). Новости о том, что новые процы от интел замедляют SSD и все такое - настораживают. Да и цена пока слишком, через пол года должно устаканиться. Привык к ноутам Asus, стационарами редко пользуюсь.
https://www.hardwareluxx.ru/index.php/news/hardware/notebooks/56826-noutbuk-asus-rog-zephyrus-g16-2025-uzhe-v-prodazhe.html
насколько вижу - все нонешние HDD,SDD,NVMе мрут как хомячки - за пару лет, но и меняются легко
У меня всё работает, и сносу не видно!
Проблемы с дешёвыми современными SSD имеется. Там экономят на элементной базе. У меня два SSD вышли из строя, проработав чуть больше года (а то и меньше), на разных ПК.
Если возьмёте 64гб модули скорость памяти будет очень низкой, быстрых 64гб не бывает, за то есть быстрые 48гб модули, по 6800mhz могут работать, 2х48гб лучше может быть, чем 2х64гб
Для начала надо доказать, что частота памяти существенно влияет на время оптимизации. По моим данным - влияние минимально.
Лучше брать больше объём для задач оптимизации.
элементная база не влияет, например у меня тоже новый сдох, почти без наработки, чипсет не помню, просто глюканул, не значит что он плохой, он очень распространен... так же и Ж/Д дохнут без причины
если говорить об элементной базе, то можно покупать на чипах Phison, вся их продукция делается на своей фабрике, а ритейлы только клеят этикетку, т.е. под этикетками они абсолютно одинаковые, и тоже могут сдохнуть, контроллер глюканет
недавно на озоне купил с контроллером Phison - MSI M450, 5 лет гарантия
исправил:
128 там будут лишние (хоть и памяти много не бывает), 2х64 или 4х32 будут работать на 4800Mhz, а 2х48 хватит точно под те ядра и частота там будет от 6000 и дешевле
и вопрос как OpenCL взаимодействует с RAM?
В моём случае погорели диоды, слетела прошивка, один SSD удалось оживить (найти прошивку под чип), для другого нормальная прошивка не нашлась - удалось только загрузочную область поднять (если правильно помню).
В любом случае, самое главное - информация - потеряна безвозвратно.
Поэтому предпочитаю HDD для ценных данных. Хотя, на днях накрылся HDD без симптомов о скорой кончине.
там 2 винта покупается, один я так понял под систему на 500 был, вот вместо него надо брать SSD
и рассчитывать, что потом восстановят HDD в сервисе не стоит, сдерут три шкуры и восстановят одно порно)
всегда делаю еще на флешку и иногда древний винт подключаю
128 там будут лишние (хоть и памяти много не бывает), 2х32 или 4х16 будут работать на 4800Mhz, а 2х48 хватит точно под те ядра и частота там будет от 6000 и дешевле
Ну, мне раньше хватало памяти, пока не стал заниматься машинным обучением и использовать тестер стратегий для прогона разных моделей.
Т.е. на перспективу, если менять то лучше больше памяти, чем её скорость, я такой вывод для себя сделал.
В то же время, для многих других задач, в том числе машинного обучение - частота памяти важна.
и вопрос как OpenCL взаимодействует с RAM?
Не совсем понятен контекст вопроса. OpenCL - язык программирования по сути. Я сталкивался с ограничениями скорости по шине PCIe, когда перекачка из RAM модулей памяти в RAM GPU происходит больших объёмов данных. Но у меня старое железо - сейчас, может нет такой проблемы - надо считать.