Aleksander #:
4 слота, включают quad- 4х канальный редим памяти, увеличивая скорость чтения щаписи и уменьшая латент в 2 раза

4 канала это серверный вариант, плата у вас вижу x99, на обычных будет 2канала в 4 планках, а скорость из-за 4 планок упадет до 4800mhz, выше плата просто не стартанет, latency там будет 70+ и пропускная способность в 2 ниже чем на нормальной классической 6800C32(для Intel, у AMD 6000C30) для 2х32 и 2х48

2х16 модули до 8200mhz могут работать, но это мало памяти

для 64gb должно быть 2х32gb

если нужно больше 64gb, лучший вариант 2х48gb

и кстати, 4800Mhz на DDR5 это хуже чем легкодоступные сейчас DDR4, latency 70 против 45-50 на DDR4 современных

 
Ну и для мт5, для ускорения тестирования, можно подготовить тики, убрав дубли и ид, сократив время прогона теста в десятки раз
 

И не сравнивайте разные платформы, северные 4 канала и потребительские 2, и разных производителей у AMD свои пути маршрута от ram к cpu, длиннее, но есть кеширование дополнительное, в общем их нельзя сравнивать. 


маленького монстра TA140, поменял на среднего Dark Rock 4, и чето разницы нет))) минус почти 5000руб


