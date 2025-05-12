Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 51

у меня тоже абсолютно бесшумный, но не для игр https://silentcomputer.ru/
Программировать и на кино достаточно.
Сам подвесил вентилятор с кнопкой, включаю поиграть или если мощные расчеты.
Forester #:
Мой с 16го пашет на i7-6700T. Перевожу в сумке от ноутбука, лежа на боку. Раз 10 возил на 1600км.
Тоже грелся до 95, (при этом включается торможение процессора, чтобы не сгорел и замедляются расчеты) потому и вентилятор подвесил, для запуска при необходимости.
 
Forester #:
включается торможение процессора, чтобы не сгорел и замедляются расчеты

Не замечал.

 
fxsaber #:

Не замечал.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3

Троттлинг

У каждого проца своя температура включения, у меня 95 или 100, в спецификациях видел даже около 80 на некоторые современные процессоры.
 

Все кроме проца на вкус геймера, ) пойдем в бензопилу сыграем, купил по предзаказу обалденная игра, пабг сразу удалил

Кстати мож кому надо ренегаде 64гб, на редких ajr, ddr4, 

Лежит , сейчас, заказывал плату под нее, прислали под ddr5) ладно бы если плата дешевая была, рог Сириус, что там за дебилы в магазине работают

 
fxsaber #:

Вот эта машина такая же - огромный пассивный радиатор на процессоре и больше ничего.


Больше 10 лет и "в хвост и в гриву" на MT5. Видеокарта - CPU. SSD, поэтому полное отсутствие механического движения в корпусе. Как следствие, отсутствуют источники звука (не трансформатор).

Иногда считал (6/8 агентов) несколько суток непрерывно. Пашет без сбоев, CPU-температура в этом случае поднимается до 95C. Тепло, как от бытового радиатора.


Когда перевожу, стараюсь закрепить так, чтобы массивный радиатор не сломал плату при высоких вертикальных ускорениях. Наверное, лучше всего такие машины возить, укладывая на боковую сторону, чтобы материнская плата была под радиатором.

Есть 

 
Раз уж начали мерить, на фото выше i7 1050 там чето название, охлаждение за счет корпуса
 
Что касается ECC. Совершенно неконтролируемых битфлипов происходит неприемлемо много даже на 8Гб памяти https://stackoverflow.com/questions/23587591/software-memory-bit-flip-detection-for-platforms-without-ecc


1 - 5 bit errors per hour for 8GB of RAM


Это ведёт к непредсказуемым результатам. С таким количеством потенциальных ошибок чудо, что ОС может месяцами работать без видимых косяков. Лично я для себя не рассматриваю память выше 4Гб без ECC.
 
Не совсем понял о чем вы, жду 64гб, и неделю 8гб рам на виндоус10, это просто ужас, система не подтормаживает, а фризит, просто вешает приложение
