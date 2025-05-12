Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 51
Программировать и на кино достаточно.
Сам подвесил вентилятор с кнопкой, включаю поиграть или если мощные расчеты.
у меня тоже абсолютно бесшумный, но не для игр https://silentcomputer.ru/
Вот эта машина такая же - огромный пассивный радиатор на процессоре и больше ничего.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля
fxsaber, 2023.10.04 13:36
Больше 10 лет и "в хвост и в гриву" на MT5. Видеокарта - CPU. SSD, поэтому полное отсутствие механического движения в корпусе. Как следствие, отсутствуют источники звука (не трансформатор).
Иногда считал (6/8 агентов) несколько суток непрерывно. Пашет без сбоев, CPU-температура в этом случае поднимается до 95C. Тепло, как от бытового радиатора.
Когда перевожу, стараюсь закрепить так, чтобы массивный радиатор не сломал плату при высоких вертикальных ускорениях. Наверное, лучше всего такие машины возить, укладывая на боковую сторону, чтобы материнская плата была под радиатором.
Тоже грелся до 95, (при этом включается торможение процессора, чтобы не сгорел и замедляются расчеты) потому и вентилятор подвесил, для запуска при необходимости.
включается торможение процессора, чтобы не сгорел и замедляются расчеты
Не замечал.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3
ТроттлингУ каждого проца своя температура включения, у меня 95 или 100, в спецификациях видел даже около 80 на некоторые современные процессоры.
Все кроме проца на вкус геймера, ) пойдем в бензопилу сыграем, купил по предзаказу обалденная игра, пабг сразу удалил
Кстати мож кому надо ренегаде 64гб, на редких ajr, ddr4,
Лежит , сейчас, заказывал плату под нее, прислали под ddr5) ладно бы если плата дешевая была, рог Сириус, что там за дебилы в магазине работают
Есть
Это ведёт к непредсказуемым результатам. С таким количеством потенциальных ошибок чудо, что ОС может месяцами работать без видимых косяков. Лично я для себя не рассматриваю память выше 4Гб без ECC.