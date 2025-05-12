Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 53

fxsaber #:

огромный пассивный радиатор на процессоре и больше ничего.


Больше 10 лет и "в хвост и в гриву" на MT5. Видеокарта - CPU. SSD, поэтому полное отсутствие механического движения в корпусе. Как следствие, отсутствуют источники звука (не трансформатор).

Иногда считал (6/8 агентов) несколько суток непрерывно. Пашет без сбоев, CPU-температура в этом случае поднимается до 95C. Тепло, как от бытового радиатора.

Видимо, случай за три сигма, судя по высказываниям. За 10 лет ни разу не менял термопасту, ни разу не продувал корпус. 
 
 Привет народ . Никто не собирал себе систему на 2 Зиона ? Как они ? MT5 параллелится по потокам же ?
 
Forester #:
Мой с 16го пашет на i7-6700T. Перевожу в сумке от ноутбука, лежа на боку. Раз 10 возил на 1600км.
Тоже грелся до 95, (при этом включается торможение процессора, чтобы не сгорел и замедляются расчеты) потому и вентилятор подвесил, для запуска при необходимости.

Не включается.

Полностью пассивное охлаждение.

 

Системный блок стоит в шкафу без фасадной дверцы. Температуры через 10 минут после окончания много часовой оптимизации на 6/8 агентов. Параллельно писал/запускал код + браузер.

Не остывает только диод PCH.

fxsaber #:

Не включается.

Полностью пассивное охлаждение.

Как я понял частота не меняется, а пропускаются такты и процессор в это время ничего не делает. Типа 3 миллиона операций в секунду, а сделал 1 миллион операций.
Троттлинг[1][2][3][4] (проф. жарг. тро́тлинг, троттлинг от англ. throttling) — механизм пропуска части машинных тактов (циклов) в цифровой электронике с целью синхронизации работы различных компонентов (например, в интерфейсе SCSI) или их защиты, в том числе процессора, от термического повреждения при перегреве


Да и просто по логике, если давать процу энергию, а тепло отводить в меньшей степени, то он и до 200 градусов нагреется. Но выше 100 никогда не видел, - значит защита срабатывает.


Можно попробовать одинаковую задачу с 100% нагрузкой (на 20-30 минут), только один раз чистый пассив и второй раз с вентилятором. И сравнить время на выполнение того же задания (в пассиве с пропусками должно быть медленнее).

 
fxsaber #:

Не включается.

Полностью пассивное охлаждение.

Троттлинг мне доводилось наблюдать только на ноутбуке.

Вообще знаю, что в AIDA64 есть отдельный график, который это показывает.

Не помню, сбрасывается при этом частота или нет...

 
Aleksey Vyazmikin #:

Троттлинг мне доводилось наблюдать только на ноутбуке.

Вообще знаю, что в AIDA64 есть отдельный график, который это показывает.

Не помню, сбрасывается при этом частота или нет...

Как-то на одной старой работе у юзера комп стал дико тормозить. Заглянул, а там у проца (Core2 Duo) кулер отвалился, одна из 4-х защёлок отщёлкнулась. И вот он практически без доп. охлаждения дико троттлил, но работал, не завис и не сгорел.

 
fxsaber #:

Системный блок стоит в шкафу без фасадной дверцы. Температуры через 10 минут после окончания много часовой оптимизации на 6/8 агентов. Параллельно писал/запускал код + браузер.

Не остывает только диод PCH.

саб, больно смотреть тут на тебя

когда ты уже купишь что-то современное

[Удален]  

Бюджет 100.000. С монитором .

Что посоветуете собрать что бы и игры поиграть и оптимизацией заняться роботов ( советников ). Разумеется не одновременно ).

Можно сборки с алиэкспрес.

[Удален]  

Кто по миникам шарит? нужно что-нибудь до 100к для домашнего сервачка, а то старый ноут в кач-ве сервера начал уже умирать

что-нибудь на ARM процах уже появилось? вайвай еще чтобы был

или лучше опять ноут. Сразу с экраном и ибп получится. Точно, лучше ноут.
