Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 53
огромный пассивный радиатор на процессоре и больше ничего.
Больше 10 лет и "в хвост и в гриву" на MT5. Видеокарта - CPU. SSD, поэтому полное отсутствие механического движения в корпусе. Как следствие, отсутствуют источники звука (не трансформатор).
Иногда считал (6/8 агентов) несколько суток непрерывно. Пашет без сбоев, CPU-температура в этом случае поднимается до 95C. Тепло, как от бытового радиатора.
Мой с 16го пашет на i7-6700T. Перевожу в сумке от ноутбука, лежа на боку. Раз 10 возил на 1600км.
Тоже грелся до 95, (при этом включается торможение процессора, чтобы не сгорел и замедляются расчеты) потому и вентилятор подвесил, для запуска при необходимости.
Полностью пассивное охлаждение.
Системный блок стоит в шкафу без фасадной дверцы. Температуры через 10 минут после окончания много часовой оптимизации на 6/8 агентов. Параллельно писал/запускал код + браузер.
Не остывает только диод PCH.
Да и просто по логике, если давать процу энергию, а тепло отводить в меньшей степени, то он и до 200 градусов нагреется. Но выше 100 никогда не видел, - значит защита срабатывает.
Можно попробовать одинаковую задачу с 100% нагрузкой (на 20-30 минут), только один раз чистый пассив и второй раз с вентилятором. И сравнить время на выполнение того же задания (в пассиве с пропусками должно быть медленнее).
Троттлинг мне доводилось наблюдать только на ноутбуке.
Вообще знаю, что в AIDA64 есть отдельный график, который это показывает.
Не помню, сбрасывается при этом частота или нет...
Как-то на одной старой работе у юзера комп стал дико тормозить. Заглянул, а там у проца (Core2 Duo) кулер отвалился, одна из 4-х защёлок отщёлкнулась. И вот он практически без доп. охлаждения дико троттлил, но работал, не завис и не сгорел.
саб, больно смотреть тут на тебя
когда ты уже купишь что-то современное
Бюджет 100.000. С монитором .
Что посоветуете собрать что бы и игры поиграть и оптимизацией заняться роботов ( советников ). Разумеется не одновременно ).
Можно сборки с алиэкспрес.
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=материнская+плата&g=y&page=1&searchInfo=Iiz7tKheiUJyuu3Cxz7cJCNzHZVK+HEd09%2FDPvTxxdjBJeCVsOuGUQgUa%2F5HKRYmn8bJe8RQGmLWSObfD1dujrxazncF1PR+vY%2F212sG09Cx3F7L166Qa%2FnvW8xVsoKOXptPGcNdzJJnSeCChKm2Mm4dK43JSs1wtD0yWmxgJmm+AQ1I
Кто по миникам шарит? нужно что-нибудь до 100к для домашнего сервачка, а то старый ноут в кач-ве сервера начал уже умирать
что-нибудь на ARM процах уже появилось? вайвай еще чтобы былили лучше опять ноут. Сразу с экраном и ибп получится. Точно, лучше ноут.