Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 62
Спасибо, изучу! Сейчас у меня Radeon HD 6570, 14 лет ей, прекрасно тянет все мои игрушки, танки онлайн, например. Оставил бы ее, но она не низкопрофильная.
ну а GT730 изначально была бюджетной, она когда вышла только уже была не игровая. 710-720 берут как безвентиляторную затычку, если нет встроенного ядра или порт сломался на плате, а GT730 вообще недоразумение
берите AM4 плату новую около 5-6тр
и Ryzen со встроенным видеоядром(оно идет как игровое, раза в 2 мощнее GT730), это модели с приставкой G, для остальных внешняя карта понадобится, все это новое в магазине.
Моя система, в которой я использую оптимизатор 24/7, это "форум мини", UM790 PRO, amd 7940HS cpu, 64gb, 4tb Lexar nvme, работает 10 дней 24/7, 16threads, доказано, что работает быстрее, чем amd 5600X и intel 14700F. также работает 16threds(8cores) доказано, что работает на 15% быстрее, чем просто использование 10 потоков. Есть вентилятор, но его почти не слышно.
Бенчмарки показывают, что 14700F быстрее, однако я замерил время выполнения оптимизационных задач, и текущая система на 20% быстрее 14700F в оптимизационных задачах. Это лучшая система, которая у меня когда-либо была. И дешевле, чем средняя цена всех моих прошлых систем.Имеет меньше портов usb, чем большинство систем, однако большинство портов 3.2 usb и есть порт c, поэтому, если мне не хватает, я могу добавить большой концентратор и иметь полную мощность для еще 6 или более.
7940HS
мде, обрезок 54W tdp, быстрее полноценного 14700F у которого еще и физических ядер 20 ( пусть 12 из Е, они все равно тащат как половина мощного)
Возможно, дело в том, что я тестирую eas, но я, как и вы, в шоке.И в биосе есть несколько настроек энергопотребления. Я уверен, что он потребляет больше энергии, чем 54 Вт.
у этого процессора штатный TDP 35W, в вашем компьютере написано 54W TDP, не понятно только процессор 54 или вся система, в любом случае он ограничен по мощности и скорости и не может конкурировать с полноценными современными ядрамивот информация производителя процессора - Default TDP 35-54W, в такой коробке 54W это наверное предел
Для стационара могу порекомендовать Ryzen 9 9900x - отличный камень и быстро с оптимизациями справляется и 4080. Это отличный конфиг для средних по сложности тестов.
памяти мало, надо 2х48 на такое кол-во агентов
На водяном охлаждении?
