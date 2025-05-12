Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 26
Интересно, а есть тут такие, кто купил себе дешевый нетбук с алика за 10 тыс, и только окупив расходы на торговле Форекс купил получше?)
как то покупал неттоп за 5400 в эльдорадо .... Окупился сполна... На я с ним испытал все "радости" жизни...
Выбрал более красивый корпус, еще более быструю оператиу. Тот же ssd но на 500 гиг и видюху RX 5700 - аналог gtx 1080 но дешевле. Эта видюха работает на PCI 4.0, который как раз в этой новой мат. плате.
получилось так. В принципе, это уже игровая сборка. На 16к дороже всего но выглядит намного круче
Выбрал более красивый корпус, еще более быструю оператиу. Тот же ssd но на 500 гиг и видюху RX 5700 - аналог gtx 1080 но дешевле. Эта видюха работает на PCI 4.0, который как раз в этой новой мат. плате.
Вы откуда, у вас есть ситилинк, там не смотрели? Например SSD там дешевле, остальное не смотрел.
у меня просто днс около дома ))
сравню ценына 200-300 р. с позиции в среднем дешевле.. это не серьезно что бы менять магаз
у меня просто днс около дома ))
У меня ни тот ни другой не рядом...Семь позиций по 200-300 набегает 1000-1500. А если пункт выдачи есть не так далеко... Я-бы сходил.
может скидку выпрошу ) там магаз, можно поболтать с продавцами
смари
может скидку выпрошу ) там магаз, можно поболтать с продавцами
Сборка изменилась и теперь уже стоит 95к (без клавы, которую не считаем) :)
Поставил все-таки 32 оперативы, сразу с запасом, и новую мать со встроенным wi-fi, на новом чипсете
в перспективе можно будет поставить up to Ryzen 9 (сейчас стоит около 50к). Т.е. апгрейдить проц есть куда, а остальное и так выше крыши
и еще получается не очень бюджетно по сравнению с intel, не знаю почему
Надо будет обязательно протестировать производительность в mt5. Интересно, насколько новые процессоры быстрее предыдущих в мт5 и как сказывается большой кэш.
Сборка ламерская, особенно корпус - это трындец столько за него денег отваливать, лучше эти деньги на процессор направить...
Стоимость блока питания явно завышена за 600 ватт, ну и мать ни к чему такую - все это на процессор и будет хороший вариант.