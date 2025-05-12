Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 26

Martin Cheguevara:

Интересно, а есть тут такие, кто купил себе дешевый нетбук с алика за 10 тыс, и только окупив расходы на торговле Форекс купил получше?)

как то покупал неттоп за 5400 в эльдорадо .... Окупился сполна... На я с ним испытал все "радости" жизни...

Выбрал более красивый корпус, еще более быструю оператиу. Тот же ssd но на 500 гиг и видюху RX 5700 - аналог gtx 1080 но дешевле. Эта видюха работает на PCI 4.0, который как раз в этой новой мат. плате.

получилось так. В принципе, это уже игровая сборка. На 16к дороже всего но выглядит намного круче


 
Maxim Dmitrievsky:

Выбрал более красивый корпус, еще более быструю оператиу. Тот же ssd но на 500 гиг и видюху RX 5700 - аналог gtx 1080 но дешевле. Эта видюха работает на PCI 4.0, который как раз в этой новой мат. плате.

получилось так. В принципе, это уже игровая сборка. На 16к дороже всего но выглядит намного круче


Вы откуда, у вас есть ситилинк, там не смотрели? Например SSD там дешевле, остальное не смотрел.

Alexey Viktorov:

Вы откуда, у вас есть ситилинк, там не смотрели? Например SSD там дешевле, остальное не смотрел.

у меня просто днс около дома ))

сравню цены

на 200-300 р. с позиции в среднем дешевле.. это не серьезно что бы менять магаз
 
Maxim Dmitrievsky:

у меня просто днс около дома ))

сравню цены

У меня ни тот ни другой не рядом...

Семь позиций по 200-300 набегает 1000-1500. А если пункт выдачи есть не так далеко... Я-бы сходил.
Alexey Viktorov:

У меня ни тот ни другой не рядом...

Семь позиций по 200-300 набегает 1000-1500. А если пункт выдачи есть не так далеко... Я-бы сходил.

может скидку выпрошу ) там магаз, можно поболтать с продавцами

смари


 
Maxim Dmitrievsky:

может скидку выпрошу ) там магаз, можно поболтать с продавцами

смари


Дерзай)))))))))))
Сборка изменилась и теперь уже стоит 95к (без клавы, которую не считаем) :)

Поставил все-таки 32 оперативы, сразу с запасом, и новую мать со встроенным wi-fi, на новом чипсете

в перспективе можно будет поставить up to Ryzen 9 (сейчас стоит около 50к). Т.е. апгрейдить проц есть куда, а остальное и так выше крыши

и еще получается не очень бюджетно по сравнению с intel, не знаю почему

 
Maxim Dmitrievsky:

Сборка изменилась и теперь уже стоит 95к (без клавы, которую не считаем) :)

Поставил все-таки 32 оперативы, сразу с запасом, и новую мать со встроенным wi-fi, на новом чипсете

в перспективе можно будет поставить up to Ryzen 9 (сейчас стоит около 50к). Т.е. апгрейдить есть куда, а остальное и так выше крыши

и еще получается не очень бюджетно по сравнению с intel, не знаю почему

Надо будет обязательно протестировать производительность в mt5. Интересно, насколько новые процессоры быстрее предыдущих в мт5 и как сказывается большой кэш.

 
Maxim Dmitrievsky:

Сборка изменилась и теперь уже стоит 95к (без клавы, которую не считаем) :)

Поставил все-таки 32 оперативы, сразу с запасом, и новую мать со встроенным wi-fi, на новом чипсете

в перспективе можно будет поставить up to Ryzen 9 (сейчас стоит около 50к). Т.е. апгрейдить проц есть куда, а остальное и так выше крыши

и еще получается не очень бюджетно по сравнению с intel, не знаю почему

Сборка ламерская, особенно корпус - это трындец столько за него денег отваливать, лучше эти деньги на процессор направить...

Стоимость блока питания явно завышена за 600 ватт, ну и мать ни к чему такую - все это на процессор и будет хороший вариант.

