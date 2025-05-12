Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 56
ноут шумит, а сервер MINI-PC можно взять в алюм корпусе безвентиляторный
Да, но там монитор какой-то ставить, какую-то шляпку . зачем мне это
монитор только для настройки системы, дальше RDP, VNC и т.д. доступ внутри сети роутера
ноут у тебя будет так стоять? нет) будет занимать место и будет шуметь
А можно я просто физически подойду к своему ноутбуку и включу на нем ботов?))
через RDP будешь не вставая запускать)
Это все высокотехнологичные излишества, мне кажется. Но может быть и можно. Ещё подумаю маленько.
удаленный доступ настрою тебе за 20$
А вот для этого я на вот такой посматриваю: Irbis ISDP1003HA. Стоит около 16т.р., 4 ядра, 8ГБ мозгов, современный проц (скорость невелика, но торговать хватит, AVX2), пассивное охлаждение. Вместо монитора для настройки использовать какой-нибудь имеющийся телевизор, а далее RDP.
Не знаю, не пробовал, но мне кажется, что это какая-то дройч, по сравнению с ноутбуком. У меня он уже просто дряхлый стал и акукум сдох :) по характеристикам как раз примерно такой же, хватает на Винду и неск. терминалов.
Вот в ноуте батарея может быть как плюсом, так и минусом. Литиевая, потенциально огнеопасная, особенно - старая. Оставлять работать, уходя из дома, рисковано.
А от UPS'а со свинцовой батареей такой девайс несколько часов проработает, вместе с роутером.
Вот в ноуте батарея может быть как плюсом, так и минусом. Литиевая, потенциально огнеопасная, особенно - старая. Оставлять работать, уходя из дома, рисковано.
Она уже просто сдохла, ноут от сети только работает ) Не знаю, риск наверное есть, но очень небольшой.