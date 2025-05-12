Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 65
Немного неясно, что вы имеете в виду. Вы говорите о функциях
Я не знаю, будет ли видеокарта для рабочей станции лучше, чем игровая видеокарта, но вы это тоже изучали?
Пришло время полностью обновить компьютер.
Основная задача тестирования ПК и оптимизации программ для MT5
Стоимость не имеет значения.
Поскольку я сильно отстаю от текущих тенденций, мне нужен совет эксперта, надеюсь, разработчики MT 5 дадут несколько подсказок.
Какой процессор выбрать?
Какая оперативная память, частота, какой объем предпочтителен?
Какую материнскую плату выбрать?
По дискам отдельный вопрос, увеличит ли SSD на Pci expres?
Может быть что-то еще нужно учесть?
Рекомендуемая сборка ПК для MT5 + автоматизация советников
Ответов на такие вопросы не найти. Нужны тесты.
Вообще пока интересует производительность RTX5090 c 24 Gb в том ноутбуке. Но пока у нас за него просят достаточно не слабо, примерно 5450 usd
Делюсь своей сборкой
Китайский x99 MB с E5 2699v4 (22 ядра 44 потока)
128 ГБ оперативной памяти
Эти аппаратные средства дешевы в настоящее время
Интересно об эффекте от добавления к 2 по 16 двух по 32: Если установлены 2 по 16 гб DDR5 6000 и есть 4 слота и есть ещё 2 планки по 32 гб DDR5 6000 не установленных - 2 по 16 лучше убрать и установить только 2 по 32? Почти то же самое по характеристикам, на 32 тайминг 28 , на 16 тайминг 30
Новый комплект: G.Skill Flare X5 2x32GB DDR5 6000MT/s CL28
Тот что сейчас стоит: G.SKILL Flare X5 Series (AMD Expo) DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MT/s CL30-38-38-96 1.35V
У них разное напряжение питания 1.40v у 2х32 и 1.35v у 2х16
Для стационара могу порекомендовать Ryzen 9 9900x - отличный камень и быстро с оптимизациями справляется и 4080. Это отличный конфиг для средних по сложности тестов.
В 4 слотах память работает плохо, и снижает частоту до минимума, 4800mhz примерно, за редким исключением, есть эксклюзивные платы...
На больших объёмах модуля, кол-во самих элементов памяти распаяно больше, чтобы их все вместе стабилизировать на высокой частоте, поднимают вольтаж, 1.4v не много, безопасный разгон ещё до 1,45v
