Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 65

Новый комментарий
 
Igor Zakharev #:

Немного неясно, что вы имеете в виду. Вы говорите о функциях

Да, я говорил. Так что, похоже, вы уже разобрались с этим.

Я не знаю, будет ли видеокарта для рабочей станции лучше, чем игровая видеокарта, но вы это тоже изучали?

 
Vladimir Pastushak:

Пришло время полностью обновить компьютер.

Основная задача тестирования ПК и оптимизации программ для MT5

Стоимость не имеет значения.

Поскольку я сильно отстаю от текущих тенденций, мне нужен совет эксперта, надеюсь, разработчики MT 5 дадут несколько подсказок.

Какой процессор выбрать?

Какая оперативная память, частота, какой объем предпочтителен?

Какую материнскую плату выбрать?

По дискам отдельный вопрос, увеличит ли SSD на Pci expres?

Может быть что-то еще нужно учесть?

Рекомендуемая сборка ПК для MT5 + автоматизация советников

Компоненты Рекомендация Почему это важно
CPU (процессор) Intel i5 (12-го/13-го поколения) или Ryzen 5 5600X или лучше MT5 работает с несколькими графиками и советниками → требуется высокая многоядерная производительность
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 16 ГБ DDR4 (3200 МГц) Обеспечивает плавную работу MT5 + индикаторы + Chrome + Telegram
SSD Твердотельный накопитель NVMe на 512 ГБ MT5 загружает графики + данные быстрее с SSD (без задержек и зависаний)
Графика Интегрированная (Intel UHD / AMD Vega) или GPU начального уровня, например GTX 1650 MT5 не нуждается в мощном GPU, если только вы не занимаетесь трейдингом + дизайном или 3D
Материнская плата Соответствие процессору: B550 (для Ryzen) / B660 или H670 (для Intel) Возможность модернизации в будущем + стабильность
Охлаждение Стоковый кулер подойдет, или добавьте бюджетный воздушный кулер (CoolerMaster, BeQuiet) Обеспечьте охлаждение процессора при круглосуточной торговой нагрузке
Блок питания 500 Вт 80+ Bronze (Corsair, EVGA и т.д.) Надежное питание, особенно при работе в режиме полного рабочего дня
Монитор 24-дюймовый или с двумя мониторами (Full HD или выше) Больше графиков, больше видимости, больше контроля
ОС Windows 11 или 10 Pro (64-битная) MT5 оптимизирован под Windows - вам нужна стабильная среда.
Резервный источник бесперебойного питания (опционально) ИБП APC или Mercury с защитой от перепадов напряжения Предотвращает остановку советника или потерю торговли при отключении электричества
 
Michael Charles Schefe #:

Да, я говорил. Так что, похоже, вы уже разобрались с этим.

Я не знаю, будет ли видеокарта для рабочей станции лучше, чем игровая видеокарта, но вы это тоже изучали?

Ответов на такие вопросы не найти. Нужны тесты.

Вообще пока интересует производительность RTX5090 c 24 Gb в том ноутбуке. Но пока у нас за него просят достаточно не слабо, примерно 5450 usd


 

Делюсь своей сборкой

Китайский x99 MB с E5 2699v4 (22 ядра 44 потока)

128 ГБ оперативной памяти

Эти аппаратные средства дешевы в настоящее время

 
ПРОЦЕССОР: Многоядерный процессор среднего и высшего класса, например AMD Ryzen 5/7 или Intel i5/17. MT5 использует несколько ядер, особенно во время тестирования и оптимизации стратегий, поэтому больше ядер = быстрее бэктестинг.

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: Не менее 16 ГБ. Это обеспечит плавную многозадачность, особенно при работе с несколькими графиками, индикаторами или бэктестинге.

SSD: Идеальный вариант - быстрый NVMe SSD (не менее 512 ГБ). MT5 записывает много данных во время оптимизации и тестирования - SSD значительно сокращает время загрузки.

ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР: Базового GPU достаточно, если вы не занимаетесь машинным обучением или задачами с GPU-ускорением. Интегрированная графика может даже подойти, но бюджетный GPU (например, GTX 1650) поможет обеспечить плавное отображение на нескольких мониторах.

Мониторы: Два монитора действительно повышают производительность при анализе нескольких графиков или кодировании советников.

Охлаждение и блок питания: Не экономьте на охлаждении и надежном блоке питания, особенно если ваш ПК работает в течение длительного времени.
[Удален]  
Интересно было бы увидеть таблицу зависимости качества создаваемых ТС от кол-ва ядер и оперативки :) Поскольку описываются в основном компы для игр или каких-то серверов. 
 

Интересно об эффекте от добавления к 2 по 16 двух по 32: Если установлены 2 по 16 гб DDR5 6000 и есть 4 слота и есть ещё 2 планки по 32 гб DDR5 6000 не установленных - 2 по 16 лучше убрать и установить только 2 по 32? Почти то же самое по характеристикам, на 32 тайминг 28 , на 16 тайминг 30

Новый комплект: G.Skill Flare X5 2x32GB DDR5 6000MT/s CL28

Тот что сейчас стоит: G.SKILL Flare X5 Series (AMD Expo) DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MT/s CL30-38-38-96 1.35V

У них разное напряжение питания 1.40v у 2х32 и 1.35v у 2х16


Igor Zakharev #:

Для стационара могу порекомендовать Ryzen 9 9900x - отличный камень и быстро с оптимизациями справляется и 4080. Это отличный конфиг для средних по сложности тестов.




 

В 4 слотах память работает плохо, и снижает частоту до минимума, 4800mhz примерно, за редким исключением, есть эксклюзивные платы...

На больших объёмах модуля, кол-во самих элементов памяти распаяно больше, чтобы их все вместе стабилизировать на высокой частоте, поднимают вольтаж, 1.4v не много, безопасный разгон ещё до 1,45v

 
lynxntech #:

В 4 слотах память работает плохо, и снижает частоту до минимума, 4800mhz примерно, за редким исключением, есть эксклюзивные платы...

На больших объёмах модуля, кол-во самих элементов памяти распаяно больше, чтобы их все вместе стабилизировать на высокой частоте, поднимают вольтаж, 1.4v не много, безопасный разгон ещё до 1,45v

4 слота, включают quad- 4х канальный редим памяти, увеличивая скорость чтения щаписи и уменьшая латент в 2 раза
 
Примерно как здесь, 1канал и 4х канальная память, скорости разница в 3 раза
1...585960616263646566
Новый комментарий