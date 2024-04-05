VPS сервер. Вопросы. - страница 10

Прекрасный ход с вашей стороны игнорировать.
Но так нельзя поступать. Ведь это просто обман.
Вы просто продаёте "Пинг", а нам нужна скорость в обработке сделок.

И ещё:
- вы писали в предыдущих постах, что сервер VPS все логирует, но у меня программа пишет свои принты, но как выясняется они просто-напросто блокируются и я не вижу их.
Только в самом начале я вижу несколько сообщений при старте, а потом их как бы и нет в программе.
Считаю это неправильным. Разработчику эти сообщения очень важны.
Подумайте над этим.

 

Добрый день, вчера не смог вам отправить файлы.

Файлы:
20210401.log  50 kb
 
Сергей Груздев:

Добрый день, вчера не смог вам отправить файлы.

Нужно два лог-файла ВИРТУАЛЬНОГО хостинга, а не Вашего домашнего ПК.

Справка: 

Работа с виртуальной платформой

  • Запросить журнал работы платформы и советников

Vladimir Karputov:

Нужно два лог-файла ВИРТУАЛЬНОГО хостинга, а не Вашего домашнего ПК.

Справка: 

Работа с виртуальной платформой

  • Запросить журнал работы платформы и советников

Все нашел

все нашел

Файлы:
20210401.log  18 kb
20210401.log  7 kb
 
Сергей Груздев:

все нашел

Советник работает.

Попросите автора принтовать больше информации. Хорошим тоном считается распечатка моментов: сигнал получен, сигнал обработан, сигнал выполнен (или если не выполнен, то почему).

 
Alexandr Plys:


Ознакомьтесь со справкой:  

Прочтите и увидите, что MQL5 VPS сокращает время исполнения торгового приказа, когда пинг от Вашего ПК до сервера брокера большой. То есть пока Вы получите приказ, пока отошлёте с домашнего ПК - MQL5 VPS успеет несколько раз отослать приказ.. НИГДЕ не сказано, что MQL5 VPS влияет на ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТОРГОВОГО ПРИКАЗА на сервере брокера. Если время исполнения торгового приказа просто огромное - это повод задуматься и сменить брокера.

Vladimir Karputov:

Ознакомьтесь со справкой:  

Прочтите и увидите, что MQL5 VPS сокращает время исполнения торгового приказа, когда пинг от Вашего ПК до сервера брокера большой. НИГДЕ не сказано, что MQL5 VPS влияет на ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТОРГОВОГО ПРИКАЗА на сервере брокера. Если время исполнения торгового приказа просто огромное - это повод задуматься и сменить брокера.

Эту вашу заманиловку я прочитал и посмотрел очень давно.
Мне важно, чтобы в логах разобрались и объяснили почему такие огромные задержки в результате которых ваш VPS сервер теряет стоимость на глазах и совсем не нужен.

Вы, как выясняется, продаёте только "пинг", но разработчики не "пингвины".
Вот так вы относитесь к клиентам, которые уже вам заплатили.
 
Alexandr Plys:

Эту вашу заманиловку я прочитал и посмотрел очень давно.
Мне важно, чтобы в логах разобрались и объяснили почему такие огромные задержки в результате которых ваш VPS сервер теряет стоимость на глаза и совсем не нужен.

Vladimir Karputov:

Советник работает.

Попросите автора принтовать больше информации. Хорошим тоном считается распечатка моментов: сигнал получен, сигнал обработан, сигнал выполнен (или если не выполнен, то почему).

Да советник работает если не производить миграцию на виртуальный хостинг. А если провести миграцию он ордера не открывает. Я когда просматриваю график вижу что должен советник открыть ордер, но не открыл. повторно нажимаю кнопку автоторговля и он открывает ордер. т.е. ордер открыт с ПК а не с виртуального хостинга. Сегодня если появится ситуация такая я вышлю логи. Спасибо за помощь.

 
Vladimir Karputov:

Вот и прекрасно!!!!!!!!!!!!


Вы сами признались в том, что вы продаёте пинг!

Ура!!!

Ваш сервер VPS никому не нужен, кроме малоопытных.

У меня на офисном компе сделки в 20 раз быстрее исполняются, чем на вашем.

Вы это понимаете, в конце-концов?

Спасибо за ваше признание!
Ваш "пингвин"-сервер нам не нужен.

П.С.: А я то думал сэкономить 10-20 миллисекунд.

