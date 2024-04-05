VPS сервер. Вопросы. - страница 10
Прекрасный ход с вашей стороны игнорировать.
Но так нельзя поступать. Ведь это просто обман.
Вы просто продаёте "Пинг", а нам нужна скорость в обработке сделок.
И ещё:
- вы писали в предыдущих постах, что сервер VPS все логирует, но у меня программа пишет свои принты, но как выясняется они просто-напросто блокируются и я не вижу их.
Только в самом начале я вижу несколько сообщений при старте, а потом их как бы и нет в программе.
Считаю это неправильным. Разработчику эти сообщения очень важны.
Подумайте над этим.
Добрый день, вчера не смог вам отправить файлы.
Нужно два лог-файла ВИРТУАЛЬНОГО хостинга, а не Вашего домашнего ПК.
Справка:
Работа с виртуальной платформой
Все нашел
Советник работает.
Попросите автора принтовать больше информации. Хорошим тоном считается распечатка моментов: сигнал получен, сигнал обработан, сигнал выполнен (или если не выполнен, то почему).
Ознакомьтесь со справкой:
Прочтите и увидите, что MQL5 VPS сокращает время исполнения торгового приказа, когда пинг от Вашего ПК до сервера брокера большой. То есть пока Вы получите приказ, пока отошлёте с домашнего ПК - MQL5 VPS успеет несколько раз отослать приказ.. НИГДЕ не сказано, что MQL5 VPS влияет на ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТОРГОВОГО ПРИКАЗА на сервере брокера. Если время исполнения торгового приказа просто огромное - это повод задуматься и сменить брокера.
Эту вашу заманиловку я прочитал и посмотрел очень давно.Вы, как выясняется, продаёте только "пинг", но разработчики не "пингвины".
Мне важно, чтобы в логах разобрались и объяснили почему такие огромные задержки в результате которых ваш VPS сервер теряет стоимость на глазах и совсем не нужен.
Вот так вы относитесь к клиентам, которые уже вам заплатили.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
VPS сервер. Вопросы.
Vladimir Karputov, 2021.04.02 12:31
***НИГДЕ не сказано, что MQL5 VPS влияет на ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТОРГОВОГО ПРИКАЗА на сервере брокера. Если время исполнения торгового приказа просто огромное - это повод задуматься и сменить брокера.
Советник работает.
Попросите автора принтовать больше информации. Хорошим тоном считается распечатка моментов: сигнал получен, сигнал обработан, сигнал выполнен (или если не выполнен, то почему).
Да советник работает если не производить миграцию на виртуальный хостинг. А если провести миграцию он ордера не открывает. Я когда просматриваю график вижу что должен советник открыть ордер, но не открыл. повторно нажимаю кнопку автоторговля и он открывает ордер. т.е. ордер открыт с ПК а не с виртуального хостинга. Сегодня если появится ситуация такая я вышлю логи. Спасибо за помощь.
Вот и прекрасно!!!!!!!!!!!!
Вы сами признались в том, что вы продаёте пинг!
Ура!!!
Ваш сервер VPS никому не нужен, кроме малоопытных.
У меня на офисном компе сделки в 20 раз быстрее исполняются, чем на вашем.
Вы это понимаете, в конце-концов?
Спасибо за ваше признание!
Ваш "пингвин"-сервер нам не нужен.
П.С.: А я то думал сэкономить 10-20 миллисекунд.