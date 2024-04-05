VPS сервер. Вопросы. - страница 13
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Не дает мигрировать эксперта
В журнале появляется запись 2021.04.12 23:32:52.770 Virtual Hosting 6243617: wrong certificate name "C:\Program Files\Открытие Брокер\config\certificates\60318_Open.pfx"
С сертификатом все в порядке, сделки проходят.
В чем дело?
Техподдержка ответит? Или я не туда обратился?
При попытке миграции в журнале появилась запись
2021.04.13 19:31:43.323 Virtual Hosting 6243617: wrong certificate name "C:\Program Files\Открытие Брокер\config\certificates\60318_Open.pfx"
Состояние VPS пишет - остановлен
Журнал ругается на имя сертификата, но в ручном режиме сделки проходят, в прошлом году миграция проходила и ни каких нареканий на сертификат не было.
Как решить проблему?
Техподдержка ответит? Или я не туда обратился?
При попытке миграции в журнале появилась запись
2021.04.13 19:31:43.323 Virtual Hosting 6243617: wrong certificate name "C:\Program Files\Открытие Брокер\config\certificates\60318_Open.pfx"
Состояние VPS пишет - остановлен
Журнал ругается на имя сертификата, но в ручном режиме сделки проходят, в прошлом году миграция проходила и ни каких нареканий на сертификат не было.
Как решить проблему?
Файл "C:\Program Files\Открытие Брокер\config\certificates\60318_Open.pfx" на диске есть?
Файл "C:\Program Files\Открытие Брокер\config\certificates\60318_Open.pfx" на диске есть?
Да, есть, путь тот же. Ничего не менял. Терминал не переустанавливал. В ручном режиме сделки проходят. В 2019 и 2020 году миграция проходила без проблем, тот же терминал, тот же сертификат.
Скопировал путь, где лежит сертификат C:\Program Files\Открытие Брокер\Config\certificates
Да, есть, путь тот же. Ничего не менял. Терминал не переустанавливал. В ручном режиме сделки проходят. В 2019 и 2020 году миграция проходила без проблем, тот же терминал, тот же сертификат.
Скопировал путь, где лежит сертификат C:\Program Files\Открытие Брокер\Config\certificates
Исполняемый файл терминала лежит в этом же каталоге C:\Program Files\Открытие Брокер\ и запускается без /portable ?
Исполняемый файл терминала лежит в этом же каталоге C:\Program Files\Открытие Брокер\ и запускается без /portable ?
Все файлы, что лежат в этом каталоге
Все файлы, что лежат в этом каталоге
Исполняемый файл терминала запускается без /portable ?
Какой каталог откроется через меню терминала Файл - Открыть каталог данных ?
Исполняемый файл терминала запускается без /portable ?
Извините, вопрос не понял про /portable. Терминал запускается, да он и сейчас запущен, сделки осуществляются.
Исполняемый файл терминала запускается без /portable ?
Какой каталог откроется через меню терминала Файл - Открыть каталог данных ?
Открывается вот этот C:\Users\FX-4300\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1B9501BF48F2354A4685940A72752910