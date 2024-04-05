VPS сервер. Вопросы. - страница 13

Не дает мигрировать эксперта

В журнале появляется запись 2021.04.12 23:32:52.770 Virtual Hosting 6243617: wrong certificate name "C:\Program Files\Открытие Брокер\config\certificates\60318_Open.pfx"

С  сертификатом все в  порядке, сделки проходят.

В чем дело?

 

Техподдержка ответит? Или я не туда обратился?

При попытке миграции в журнале появилась запись

2021.04.13 19:31:43.323 Virtual Hosting 6243617: wrong certificate name "C:\Program Files\Открытие Брокер\config\certificates\60318_Open.pfx"

Состояние VPS пишет - остановлен

Журнал ругается на имя сертификата, но в ручном режиме сделки проходят, в прошлом году миграция проходила и ни каких нареканий на сертификат не было.

Как решить проблему?

 
Приносим извинения за доставленные неудобства, разбираемся.
 
Файл "C:\Program Files\Открытие Брокер\config\certificates\60318_Open.pfx" на диске есть?

 
Да, есть, путь тот же. Ничего не менял. Терминал не переустанавливал. В ручном режиме сделки проходят. В 2019 и 2020 году миграция проходила без проблем, тот же терминал, тот же сертификат.

Скопировал путь, где лежит сертификат  C:\Program Files\Открытие Брокер\Config\certificates

 
Исполняемый файл терминала лежит в этом же каталоге C:\Program Files\Открытие Брокер\ и запускается без /portable ?

 
Все файлы, что лежат в этом каталоге

 
Исполняемый файл терминала запускается без /portable ?

Какой каталог откроется через меню терминала Файл - Открыть каталог данных ?

 
Извините, вопрос не понял про /portable. Терминал запускается, да он и сейчас запущен, сделки  осуществляются.

 
Открывается вот этот C:\Users\FX-4300\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1B9501BF48F2354A4685940A72752910

