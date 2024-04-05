VPS сервер. Вопросы. - страница 18
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
эти? переименовал они с одинаковыми именами идут
Проверяйте свой пароль
неужели Вы не видите в терминале, что Вы ввели не тот пароль? Пока не исправите - больше не пишите.
Гуру, подскажите что делать?
Так написано всё. Перекомпилируйте файл.
Исходного кода в виде mq4-нет,только ex4. Как перекомпилировать? Ткните носом.
Никак.Всегда нужно сохранят свои коды.
Доброго времени суток, просветите пожалуйста, работает ли трейлинг на впс?
На MQL5.VPS нет графического интерфейса, а значит трейлинг должен быть запрограммирован в коде советника.
На MQL5.VPS нет графического интерфейса, а значит трейлинг должен быть запрограммирован в коде советника.
Как это узнать? В таком случае должен работать? Я правильно понял?
Перед покупкой советника хочу решить этот вопрос, т.к. в тестере нет трала.