VPS сервер. Вопросы. - страница 18

Новый комментарий
 
resurs75 #:

эти? переименовал они с одинаковыми именами идут

Проверяйте свой пароль

FE      2       17:33:50.536    Network '15058468': authorization on Alpari-MT5 failed (Invalid account)

неужели Вы не видите в терминале, что Вы ввели не тот пароль? Пока не исправите - больше не пишите.

[Удален]  
Такая незазбериха будет постоянно, пока не сделают автоматическое копирование при покупке сигнала, без VPS, как на других сервисах. Почему я при покупке сигнала, должен ещё быть программистом, я и так рискую больше других. Мне никто при подписке гарантий заработка не дает
 
Гуру, подскажите что делать?
Файлы:
pqzqsu.PN1.PNG  11 kb
 
1125916 #:
Гуру, подскажите что делать?

Так написано всё. Перекомпилируйте файл.

 
Исходного кода в виде mq4-нет,только ex4. Как перекомпилировать? Ткните носом.
 
1125916 #:
Исходного кода в виде mq4-нет,только ex4. Как перекомпилировать? Ткните носом.

Никак.

Всегда нужно сохранят свои коды.
 
Спасибо Владимир,исчерпывающе.
 
Доброго времени суток, просветите пожалуйста, работает ли трейлинг на впс?
 
Epic Power #:
Доброго времени суток, просветите пожалуйста, работает ли трейлинг на впс?

На MQL5.VPS нет графического интерфейса, а значит трейлинг должен быть запрограммирован в коде советника.

 
Vladimir Karputov #:

На MQL5.VPS нет графического интерфейса, а значит трейлинг должен быть запрограммирован в коде советника.

Как это узнать? В таком случае должен работать? Я правильно понял?

Перед покупкой советника хочу решить этот вопрос, т.к. в тестере нет трала.


1...111213141516171819
Новый комментарий