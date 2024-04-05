VPS сервер. Вопросы. - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да советник работает если не производить миграцию на виртуальный хостинг. А если провести миграцию он ордера не открывает. Я когда просматриваю график вижу что должен советник открыть ордер, но не открыл. повторно нажимаю кнопку автоторговля и он открывает ордер. т.е. ордер открыт с ПК а не с виртуального хостинга. Сегодня если появится ситуация такая я вышлю логи. Спасибо за помощь.
Ещё делают так: например каждый час советник печатает "Я живой" - означает, что советник не завис и работает. И обязательно дополнительное логирование - внесите в код советника логирование всех операций.
Ещё делают так: например каждый час советник печатает "Я живой" - означает, что советник не завис и работает. И обязательно дополнительное логирование - внесите в код советника логирование всех операций.
Дело в том что я не программист. Советник куплен был еще в январе и работал. Месяц я принимал участия в торговле и он был отключен. А неделю назад включил и вот такая ерунда. Причем я устанавливал скрипт для открытия ордеров по времени и он тоже не работает на виртуальном хостинге.
Дело в том что я не программист. Советник куплен был еще в январе и работал. Месяц я принимал участия в торговле и он был отключен. А неделю назад включил и вот такая ерунда. Причем я устанавливал скрипт для открытия ордеров по времени и он тоже не работает на виртуальном хостинге.
Скрипт в принципе Вы не можете мигрировать на MQL5 VPS - поэтому не обманывайте.
А насчет советника - я уже несколько раз говорил: логирование и ещё раз логирование. Нет доказательств - нет ответов.
Ознакомьтесь со справкой:
Прочтите и увидите, что MQL5 VPS сокращает время исполнения торгового приказа, когда пинг от Вашего ПК до сервера брокера большой. То есть пока Вы получите приказ, пока отошлёте с домашнего ПК - MQL5 VPS успеет несколько раз отослать приказ.. НИГДЕ не сказано, что MQL5 VPS влияет на ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТОРГОВОГО ПРИКАЗА на сервере брокера. Если время исполнения торгового приказа просто огромное - это повод задуматься и сменить брокера.
По поводу, что нигде не сказано - вот именно здесь и сказано - https://www.mql5.com/ru/vps/forex
Повторюсь - на офисном ПК с хорошим UPS сделки совершаются в 20 раз быстрее, чем на вашем VPS. И брокер тут не причём.
Думаю, что обсуждение этой темы исчерпано, особенно, когда Вы удалили один из моих постов о сервере VPS.
Очень трусливое поведение с вашей стороны.
Вы упорно не желаете думать, а предпочитаете видеть то, что Ваш хочется. Именно в приведенной справке говорится об экономии времени, когда приказ идет на Ваш ПК и от Вашего ПК. Пожалуйста более вдумчиво читайте и не фантазируйте.
Вы упорно не желаете думать, а предпочитаете видеть то, что Ваш хочется. Именно в приведенной справке говорится об экономии времени, когда приказ идет на Ваш ПК и от Вашего ПК. Пожалуйста более вдумчиво читайте и не фантазируйте.
Это вы на рекламе фантазируюте!
А я ещё раз Вам пишу ло том, что у меня с брокером лучше, чем через ваш VPS.
И это Вы УПОРНО не желаете признать ваши недочёты.
А пост зачем удалять?
Это что приличное поведение?
Я разве оскарблял кого-то?
Я пишу о проблеме.
Повторяю на офисном ПК быстрее в 20 раз сделки совершаются.
Что это?
Факт на лицо.
А чужие логи, которые вы мне подсовывали - это что?
Это вы так разбираетесь в проблеме.
А рассуждения о том как и где совершаются ордера и сделки, при том, что вы вчера писали о том, что на локальном ПК блокируется программа- эксперт, о чём есть запись в лог-файле.
Вы постоянно выкручиваетесь "объяснением" о "плохом" брокере, - ну что Вы тут лапшу вешаете, если бы он меня не устраивал, я бы ушёл от него.
У меня опыт разработки с 2009 года, а программистом я стал с 15 лет - это было очень давно.
В первую очередь уважайте клиента, который вам заплатил и просит разобраться.
В вашем положении, я бы вернул деньги и на этом бы завершили этот уже бесполезный спор.
Рекомендую Вам остыть и более внимательно читать. Я все время отвечал на вопросы Сергей Груздев. Вам же я начал отвечать только сегодня.
Рекомендую Вам остыть и более внимательно читать. Я все время отвечал на вопросы Сергей Груздев. Вам же я начал отвечать только сегодня.
Ну так объясните почему и решите проблему связи вашего сервера, например, канала связи.
У вас очень возможно плохой канал и вы экономите на клиентах.
Разберитесь, иначе вас закроют за ненадобностью.
Зачем "продавать" пинг?
А если вы не со мной общались, то почему мой пост удалили?
Я вам писал, а вы снова переводите на тему, что не вы и не мне, а кто тут и с кем?
Вобщем, просто верните эту символическую сумму.
И можете удалять всю ветку, но я сохранил копии.
Ну так объясните почему и решите проблему связи вашего сервера, например, канала связи.
У вас очень возможно плохой канал и вы экономите на клиентах.
Посмотрите еще раз внимательно на фрагмент вашего лога:
Вас не смущает, что в течение одной секунды так сильно меняется время исполнения ордера? Что ситуация регулярно повторяется и явно зависит от типа ордера? Или вы думаете что "канал связи" может избирательно тормозить пересылая пакеты с определенным типом ордера?