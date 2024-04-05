VPS сервер. Вопросы. - страница 11

Сергей Груздев:

Да советник работает если не производить миграцию на виртуальный хостинг. А если провести миграцию он ордера не открывает. Я когда просматриваю график вижу что должен советник открыть ордер, но не открыл. повторно нажимаю кнопку автоторговля и он открывает ордер. т.е. ордер открыт с ПК а не с виртуального хостинга. Сегодня если появится ситуация такая я вышлю логи. Спасибо за помощь.

Ещё делают так: например каждый час советник печатает "Я живой" - означает, что советник не завис и работает. И обязательно дополнительное логирование - внесите в код советника логирование всех операций.

 
Vladimir Karputov:

Дело в том что я не программист. Советник куплен был еще в январе и работал. Месяц я принимал участия в торговле и он был отключен. А неделю назад включил и вот такая ерунда. Причем я устанавливал скрипт для открытия ордеров по времени и он тоже не работает на виртуальном хостинге.

 
Сергей Груздев:

Дело в том что я не программист. Советник куплен был еще в январе и работал. Месяц я принимал участия в торговле и он был отключен. А неделю назад включил и вот такая ерунда. Причем я устанавливал скрипт для открытия ордеров по времени и он тоже не работает на виртуальном хостинге.

Скрипт в принципе Вы не можете мигрировать на MQL5 VPS - поэтому не обманывайте.

А насчет советника - я уже несколько раз говорил: логирование и ещё раз логирование. Нет доказательств - нет ответов.

 
Vladimir Karputov:

Прочтите и увидите, что MQL5 VPS сокращает время исполнения торгового приказа, когда пинг от Вашего ПК до сервера брокера большой. То есть пока Вы получите приказ, пока отошлёте с домашнего ПК - MQL5 VPS успеет несколько раз отослать приказ.. НИГДЕ не сказано, что MQL5 VPS влияет на ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТОРГОВОГО ПРИКАЗА на сервере брокера. Если время исполнения торгового приказа просто огромное - это повод задуматься и сменить брокера.

По поводу, что нигде не сказано - вот именно здесь и сказано - https://www.mql5.com/ru/vps/forex
Реклама Пинга!



Повторюсь - на офисном ПК с хорошим UPS  сделки совершаются в 20 раз быстрее, чем на вашем VPS. И брокер тут не причём.
Думаю, что обсуждение этой темы исчерпано, особенно, когда Вы удалили один из моих постов о сервере VPS.
Очень трусливое поведение с вашей стороны.
Alexandr Plys:


Вы упорно не желаете думать, а предпочитаете видеть то, что Ваш хочется. Именно в приведенной справке говорится об экономии времени, когда приказ идет на Ваш ПК и от Вашего ПК. Пожалуйста более вдумчиво читайте и не фантазируйте.

 
Vladimir Karputov:

Это вы на рекламе фантазируюте!

А я ещё раз Вам пишу ло том, что у меня с брокером лучше, чем через ваш VPS.
И это Вы УПОРНО не желаете признать ваши недочёты.
А пост зачем удалять?
Это что приличное поведение?
Я разве оскарблял кого-то?
Я пишу о проблеме.
Повторяю на офисном ПК быстрее в 20 раз сделки совершаются.
Что это?

Факт на лицо.
А чужие логи, которые вы мне подсовывали - это что?
Это вы так разбираетесь в проблеме.
А рассуждения о том как и где совершаются ордера и сделки, при том, что вы вчера писали о том, что на локальном ПК блокируется программа- эксперт, о чём есть запись в лог-файле.
Вы постоянно выкручиваетесь "объяснением" о "плохом" брокере, - ну что Вы тут лапшу вешаете, если бы он меня не устраивал, я бы ушёл от него.
У меня опыт разработки с 2009 года, а программистом я стал с 15 лет - это было очень давно.

В первую очередь уважайте клиента, который вам заплатил и просит разобраться.

В вашем положении, я бы вернул деньги и на этом бы завершили этот уже бесполезный спор.

 
Alexandr Plys:


Рекомендую Вам остыть и более внимательно читать. Я все время отвечал на вопросы Сергей Груздев. Вам же я начал отвечать только сегодня. 

 
Vladimir Karputov:

Ну так объясните почему и решите проблему связи вашего сервера, например, канала связи.
У вас очень возможно плохой канал и вы экономите на клиентах.

Разберитесь, иначе вас закроют за ненадобностью.

Зачем "продавать" пинг?

А если вы  не со мной общались, то почему мой пост удалили?

Я вам писал, а вы снова переводите на тему, что не вы и не мне, а кто тут и с кем?

 

Вобщем, просто верните эту символическую сумму.

И можете удалять всю ветку, но я сохранил копии.

 
Alexandr Plys:

Ну так объясните почему и решите проблему связи вашего сервера, например, канала связи.
У вас очень возможно плохой канал и вы экономите на клиентах.

Посмотрите еще раз внимательно на фрагмент вашего лога:

LK      0       16:30:00.044    Trades  '500089278': market buy 0.01 EURUSD sl: 1.16848 tp: 1.17898
OD      0       16:30:00.066    Trades  '500089278': accepted market buy 0.01 EURUSD sl: 1.16848 tp: 1.17898
QQ      0       16:30:02.070    Trades  '500089278': deal #4980471 buy 0.01 EURUSD at 1.17449 done (based on order #6390183)
RL      0       16:30:02.076    Trades  '500089278': order #6390183 buy 0.01 / 0.01 EURUSD at 1.17449 done in 2032.114 ms
PQ      0       16:30:02.107    Trades  '500089278': buy limit 0.02 EURUSD at 1.17239 sl: 1.16639 tp: 1.17689
OG      0       16:30:02.116    Trades  '500089278': accepted buy limit 0.02 EURUSD at 1.17239 sl: 1.16639 tp: 1.17689
DF      0       16:30:02.117    Trades  '500089278': order #6390184 buy limit 0.02 / 0.02 EURUSD at 1.17239 done in 10.658 ms
JJ      0       16:31:46.014    Trades  '500089278': market sell 0.01 EURUSD sl: 1.18092 tp: 1.17042
MR      0       16:31:46.025    Trades  '500089278': accepted market sell 0.01 EURUSD sl: 1.18092 tp: 1.17042
OG      0       16:31:48.028    Trades  '500089278': deal #4980511 sell 0.01 EURUSD at 1.17492 done (based on order #6390225)
OJ      0       16:31:48.029    Trades  '500089278': order #6390225 sell 0.01 / 0.01 EURUSD at 1.17492 done in 2015.824 ms
JD      0       16:31:48.076    Trades  '500089278': sell limit 0.02 EURUSD at 1.17702 sl: 1.18302 tp: 1.17252
MR      0       16:31:48.087    Trades  '500089278': accepted sell limit 0.02 EURUSD at 1.17702 sl: 1.18302 tp: 1.17252
IN      0       16:31:48.088    Trades  '500089278': order #6390227 sell limit 0.02 / 0.02 EURUSD at 1.17702 done in 12.575 ms

Вас не смущает, что в течение одной секунды так сильно меняется время исполнения ордера? Что ситуация регулярно повторяется и явно зависит от типа ордера? Или вы думаете что "канал связи" может избирательно тормозить пересылая пакеты с определенным типом ордера?

