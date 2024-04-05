VPS сервер. Вопросы. - страница 4

Vladimir Karputov:

Что за второй скриншот? Не нужно обрезать имя окна - ничего не понятно. Опишите подробно: ЧТО вы хотите просмотреть (историю торгом, вкладку "Журнал", вкладку "Эксперты"), ГДЕ Вы хотите это увидеть (в терминале для настольной версии Windows, во встроенном в терминал виртуальном хостинге) ...

Добрый день!

Я не могла найти информацию о совершенных сделках в журнале хостинга по потоку времени . Ни на вкладке "терминал", ни на вкладке "эксперты".

По номеру сделки они находятся с помощью фильтра поиска со странным временем исполнения. Почему так?


Левая часть скрина - это вкладка "история" в настольном терминале.


 
andreyzhi:

Спасибо за ответ. Хочу дополнительно прояснитьпоскольку не уверен что я правильно выразил ситуацию. Продавец сигналов торгует руками через веб-терминал своего брокера(24option) и так собирается продолжать. Что бы продавать сигнал - получил логин, пароль для мт4( и т.д.). Вопрос в том, нужно ли ему держать включенным МТ4 на своем компе, хотя торгует он через другой терминал. (Все при условии что MQL5 VPS у него будет арендован и подключен). заранее благодарен за разжевывание )))

Разжевать мне трудно, так как обычно спрашивают как подписаться ... и про сторонние вебтерминалы - я не знаю.

Если он открывает сделки в вебтерминале, а они открываются в Метатрейдере, подключенном к тому же счету, то просто ему дайте эту статью (и он сам выберет что нужно) - 

Как стать поставщиком сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5 

--------------

Или кто-то другой ответит по точнее ... 

 
klavenok_1803:

Потому-что есть несколько часовых поясов. И если сделка в истории отмечается по времени торгового сервера, то печать во вспомогательных вкладках может иметь смещение по времени.

 
Vladimir Karputov:

Потому-что есть несколько часовых поясов. И если сделка в истории отмечается по времени торгового сервера, то печать во вспомогательных вкладках может иметь смещение по времени.

Благодарю! Просто не была готова к такому повороту..

 

Добрый день!

В связи с изменением торгуемого фьючерсного контракта, создала новое торговое окружение (перенесла эксперта с настройками на текущий график), синхронизировала и запустила vps сервер, но ничего не происходит. (в тестере за этот период времени должно было пройти уже несколько сделок)

В чем может быть проблема?


 
klavenok_1803:

А где лог-файлы (журналы) "Терминал" и "Эксперты"? Вероятно там ответы - если конечно эксперт грамотно написан и ведёт логирование.

 

ER 0 04:51:55.176 Virtual Hosting 6017855: prepare to transfer experts, indicators

EE 0 04:51:55.176 Virtual Hosting 6017855: migrate 3 symbols (445 bytes)

RM 0 04:51:55.177 Virtual Hosting 6017855: migrate certificate "config\certificates\35483_Open.pfx"

QQ 0 04:51:55.177 Virtual Hosting 6017855: prepare charts to synchronize...

RG 0 04:51:55.177 Virtual Hosting 6017855: migrate chart "BR-5.19,M5" (8.25 Kb)

RL 0 04:51:55.180 Virtual Hosting 6017855: 1 chart of 4 prepared to synchronize

CK 0 04:51:55.180 Virtual Hosting 6017855: prepare expert files to synchronize...

CF 0 04:51:55.180 Virtual Hosting 6017855: check for load "Experts\.............ex5"

EL 0 04:51:55.209 Virtual Hosting 6017855: check for load "Indicators\Examples\...........ex5"

JG 0 04:51:55.217 Virtual Hosting 6017855: migrate file "Experts\.......... (809.01 Kb)

KI 0 04:51:55.217 Virtual Hosting 6017855: migrate file "Indicators\......... (11.92 Kb)

JK 0 04:51:55.217 Virtual Hosting 6017855: 2 files prepared to synchronize

EP 0 04:51:55.217 Virtual Hosting 6017855: prepare start.ini to synchronize...

LH 0 04:51:55.217 Virtual Hosting 6017855: migrate start.ini (1.74 Kb)

QN 0 04:51:55.217 Virtual Hosting 6017855: transfer 837.73 Kb to server 'Webzilla Moscow'

PR 0 04:51:55.379 Virtual Hosting 6017855: migration processed

LF 0 04:52:46.706 Virtual Hosting 6017855: status is 'started'

NN 0 04:52:46.740 Virtual Hosting 6017855: status is 'started'

FF 0 04:53:52.326 Virtual Hosting 6017855: downloading terminal logs

RR 0 04:53:52.335 Virtual Hosting 6017855: downloaded 4.03 Kb

LJ 0 04:53:52.336 Virtual Hosting 6017855: successful received 21.85 Kb of the file logs\hosting.6017855.terminal\20190312.log (total size 32.63 Kb)

GJ 0 04:53:52.337 Virtual Hosting 6017855: successful received 3.42 Kb of the file logs\hosting.6017855.terminal\20190402.log

IK 0 05:02:08.369 Indicators custom indicator ........... (BR-5.19,M5) removed

IN 0 05:02:08.370 Indicators custom indicator ........... (BR-4.19,M5) removed

MQ 0 05:02:08.370 Indicators custom indicator ........ (BR-4.19,M5) removed

OK 0 05:02:08.372 Indicators custom indicator ........ (BR-4.19,M5) removed

JO 0 05:02:08.385 Experts expert .......(BR-5.19,M5) removed

JE 0 05:02:08.385 Indicators custom indicator ..... (BR-5.19,M5) removed

NO 0 05:02:08.385 Indicators custom indicator .....(BR-5.19,M5) removed

RQ 0 05:02:08.385 Indicators custom indicator ....(BR-5.19,M5) removed

EE 0 05:02:08.485 Indicators custom indicator ......... (BR-4.19,M5) removed

KN 0 05:02:09.091 Terminal exit with code 0

PE 0 05:02:09.118 Network '35483': disconnected from Open-Broker

LO 0 05:02:09.287 Terminal stopped


Не смогла сделать скрин журнала, поэтому пришлось перекопировать его записи, наименования индикаторов и эксперта заменила на многоточия. Запись LO 0 05:02:09.287 Terminal stopped последняя в этом файле, далее записи логов от 04.04, когда был открыт терминал. Почему был удален эксперт и остановлен терминал не поняла, в прошлом месяце все тоже работало отлично.

 
klavenok_1803:


Вы же видите, что это журнал "Терминал". Есть ещё журнал "Эксперты".

И не нужно скриншот - нужно вытащить журнал и вставить в сообщение форума в виде кода.
 

Вот журнал эксперта - тот? как вытаскивать и вставлять в сообщение форума не знаю, да и всем подряд определенные вещи показывать не хочется.

 
klavenok_1803:

Вот журнал эксперта - тот? 

Да, это журнал "Эксперты".

klavenok_1803:

***  да и всем подряд определенные вещи показывать не хочется.

Ну нет так нет. В таком случае изучайте справку самостоятельно (Журнал платформы).

