VPS сервер. Вопросы. - страница 4
Что за второй скриншот? Не нужно обрезать имя окна - ничего не понятно. Опишите подробно: ЧТО вы хотите просмотреть (историю торгом, вкладку "Журнал", вкладку "Эксперты"), ГДЕ Вы хотите это увидеть (в терминале для настольной версии Windows, во встроенном в терминал виртуальном хостинге) ...
Добрый день!
Я не могла найти информацию о совершенных сделках в журнале хостинга по потоку времени . Ни на вкладке "терминал", ни на вкладке "эксперты".
По номеру сделки они находятся с помощью фильтра поиска со странным временем исполнения. Почему так?
Левая часть скрина - это вкладка "история" в настольном терминале.
Спасибо за ответ. Хочу дополнительно прояснитьпоскольку не уверен что я правильно выразил ситуацию. Продавец сигналов торгует руками через веб-терминал своего брокера(24option) и так собирается продолжать. Что бы продавать сигнал - получил логин, пароль для мт4( и т.д.). Вопрос в том, нужно ли ему держать включенным МТ4 на своем компе, хотя торгует он через другой терминал. (Все при условии что MQL5 VPS у него будет арендован и подключен). заранее благодарен за разжевывание )))
Разжевать мне трудно, так как обычно спрашивают как подписаться ... и про сторонние вебтерминалы - я не знаю.
Если он открывает сделки в вебтерминале, а они открываются в Метатрейдере, подключенном к тому же счету, то просто ему дайте эту статью (и он сам выберет что нужно) -
Как стать поставщиком сигналов для MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Или кто-то другой ответит по точнее ...
Добрый день!
Потому-что есть несколько часовых поясов. И если сделка в истории отмечается по времени торгового сервера, то печать во вспомогательных вкладках может иметь смещение по времени.
Потому-что есть несколько часовых поясов. И если сделка в истории отмечается по времени торгового сервера, то печать во вспомогательных вкладках может иметь смещение по времени.
Благодарю! Просто не была готова к такому повороту..
Добрый день!
В связи с изменением торгуемого фьючерсного контракта, создала новое торговое окружение (перенесла эксперта с настройками на текущий график), синхронизировала и запустила vps сервер, но ничего не происходит. (в тестере за этот период времени должно было пройти уже несколько сделок)
В чем может быть проблема?
Добрый день!
А где лог-файлы (журналы) "Терминал" и "Эксперты"? Вероятно там ответы - если конечно эксперт грамотно написан и ведёт логирование.
ER 0 04:51:55.176 Virtual Hosting 6017855: prepare to transfer experts, indicators
EE 0 04:51:55.176 Virtual Hosting 6017855: migrate 3 symbols (445 bytes)
RM 0 04:51:55.177 Virtual Hosting 6017855: migrate certificate "config\certificates\35483_Open.pfx"
QQ 0 04:51:55.177 Virtual Hosting 6017855: prepare charts to synchronize...
RG 0 04:51:55.177 Virtual Hosting 6017855: migrate chart "BR-5.19,M5" (8.25 Kb)
RL 0 04:51:55.180 Virtual Hosting 6017855: 1 chart of 4 prepared to synchronize
CK 0 04:51:55.180 Virtual Hosting 6017855: prepare expert files to synchronize...
CF 0 04:51:55.180 Virtual Hosting 6017855: check for load "Experts\.............ex5"
EL 0 04:51:55.209 Virtual Hosting 6017855: check for load "Indicators\Examples\...........ex5"
JG 0 04:51:55.217 Virtual Hosting 6017855: migrate file "Experts\.......... (809.01 Kb)
KI 0 04:51:55.217 Virtual Hosting 6017855: migrate file "Indicators\......... (11.92 Kb)
JK 0 04:51:55.217 Virtual Hosting 6017855: 2 files prepared to synchronize
EP 0 04:51:55.217 Virtual Hosting 6017855: prepare start.ini to synchronize...
LH 0 04:51:55.217 Virtual Hosting 6017855: migrate start.ini (1.74 Kb)
QN 0 04:51:55.217 Virtual Hosting 6017855: transfer 837.73 Kb to server 'Webzilla Moscow'
PR 0 04:51:55.379 Virtual Hosting 6017855: migration processed
LF 0 04:52:46.706 Virtual Hosting 6017855: status is 'started'
NN 0 04:52:46.740 Virtual Hosting 6017855: status is 'started'
FF 0 04:53:52.326 Virtual Hosting 6017855: downloading terminal logs
RR 0 04:53:52.335 Virtual Hosting 6017855: downloaded 4.03 Kb
LJ 0 04:53:52.336 Virtual Hosting 6017855: successful received 21.85 Kb of the file logs\hosting.6017855.terminal\20190312.log (total size 32.63 Kb)
GJ 0 04:53:52.337 Virtual Hosting 6017855: successful received 3.42 Kb of the file logs\hosting.6017855.terminal\20190402.log
IK 0 05:02:08.369 Indicators custom indicator ........... (BR-5.19,M5) removed
IN 0 05:02:08.370 Indicators custom indicator ........... (BR-4.19,M5) removed
MQ 0 05:02:08.370 Indicators custom indicator ........ (BR-4.19,M5) removed
OK 0 05:02:08.372 Indicators custom indicator ........ (BR-4.19,M5) removed
JO 0 05:02:08.385 Experts expert .......(BR-5.19,M5) removed
JE 0 05:02:08.385 Indicators custom indicator ..... (BR-5.19,M5) removed
NO 0 05:02:08.385 Indicators custom indicator .....(BR-5.19,M5) removed
RQ 0 05:02:08.385 Indicators custom indicator ....(BR-5.19,M5) removed
EE 0 05:02:08.485 Indicators custom indicator ......... (BR-4.19,M5) removed
KN 0 05:02:09.091 Terminal exit with code 0
PE 0 05:02:09.118 Network '35483': disconnected from Open-Broker
LO 0 05:02:09.287 Terminal stopped
Не смогла сделать скрин журнала, поэтому пришлось перекопировать его записи, наименования индикаторов и эксперта заменила на многоточия. Запись LO 0 05:02:09.287 Terminal stopped последняя в этом файле, далее записи логов от 04.04, когда был открыт терминал. Почему был удален эксперт и остановлен терминал не поняла, в прошлом месяце все тоже работало отлично.
Вы же видите, что это журнал "Терминал". Есть ещё журнал "Эксперты".И не нужно скриншот - нужно вытащить журнал и вставить в сообщение форума в виде кода.
Вот журнал эксперта - тот? как вытаскивать и вставлять в сообщение форума не знаю, да и всем подряд определенные вещи показывать не хочется.
Вот журнал эксперта - тот?
Да, это журнал "Эксперты".
*** да и всем подряд определенные вещи показывать не хочется.
Ну нет так нет. В таком случае изучайте справку самостоятельно (Журнал платформы).