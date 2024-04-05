VPS сервер. Вопросы. - страница 9
Прочтите справку: после миграции автоторговля на Вашем ПК ОТКЛЮЧАЕТСЯ принудительно. Всё правильно - советник будет работать на виртуальном хостинге MQL5 и не зачем ему работать И на MQL5 VPS И на Вашем ПК одновременно - так это неминуемо приведет к сбоям и ошибкам.
Да он отключает автоторговлю в терминале на пк. Но с впс не торгует.
Я даже скрипт выставления ордеров в назначенное время попробовал ставить. при переносе на впс отключает на пк автоторговлю, но с виртуального хостинга не открывает ордера.
Так проверьте оба лог-файла на VPS сервере и , если Ваш советник грамотно написан, Вы увидите причину неоткрытия позиции.
Где взять лог файлы
Здравствуйте!
Прошу пояснить:
- Почему такое большое ушло на обработку ордера?
Это серверное исполнение вашим сервером или с моей стороны?
- И ещё:
- На терминале моей стороны должна быть отключена автоторговля?
В таком варианте на вашем сервере будет работать советник автоматически, даже, если у меня будет отключен терминал?
Я правильно понял?
Где взять лог файлы .
2021.04.01 10:00:17.583 '6453219': 1 chart, 1 EA, 0 custom indicators, signal disabled, last known ping to Alpari-Standard1 is 7.14 ms Посмотрите пожалуйста это случайно не причина
Ничего не понимаю????
Как увидеть, что эксперт запущен и работает на вашем сервере VPS?
Я же, всё-таки, не без оплаты спрашиваю.
Всё синхронизировал, а в логе пишет, что нет ни одного запущенного эксперта.
Кажется прояснилась ситуация, но буду ещё наблюдать.
Не сразу "Алготрейдинг" отключился на моей стороне (без моего ручного участия).
Теперь в логе вижу:
В догонку ещё один лог:
Всё-таки хотелось бы, чтобы на строне клиентского терминала не была иконка красного цвета.
Это приводит в смятение или, как минимум, возникает непонимание.
Подумайте, пожалуйста, уважаемые разработчики.
Поменяйте эту пугающую иконку на другую, в случае работающего эксперта на VPS, с ясным содержанием.
Хорошо?
посмотрите пожалуйста
Где найти журналы: Журнал платформы - Для продвинутых пользователей - Начало работы
Файл журналов прикрепите к сообщению. ВНИМАНИЕ: НЕ КАРТИНКИ, А САМИ ЛОГ-ФАЙЛЫ!!!
Возник очень серьёзный вопрос, касающийся времени исполнения ордеров и времени для совершения сделок.
Вы в своей рекламе ваших VPS серверов пишете о том как всё быстро происходит - гораздо быстрее, чем сейчас у меня на домашнем компе.Прошу объяснить и рассказать как вы это будете исправлять!
Я повёлся на вашу рекламу и решил попробовать поэксплуатировать ваш VPS сервер за 15 долл. в месяц.
Но как оказалось это время очень сильно отличается - очень сильно.
Файлы прилагаю, но и картинку тоже покажу.