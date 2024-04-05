VPS сервер. Вопросы. - страница 9

Vladimir Karputov:

Прочтите справку: после миграции автоторговля на Вашем ПК ОТКЛЮЧАЕТСЯ принудительно. Всё правильно - советник будет работать на виртуальном хостинге MQL5 и не зачем ему работать И на MQL5 VPS И на Вашем ПК одновременно - так это неминуемо приведет к сбоям и ошибкам.

Да он отключает автоторговлю в терминале на пк. Но с впс не торгует.

 Я даже скрипт выставления ордеров в назначенное время попробовал ставить. при переносе на впс отключает на пк автоторговлю, но с виртуального хостинга не открывает ордера.

 
Vladimir Karputov:
Так проверьте оба лог-файла на VPS сервере и , если Ваш советник грамотно написан, Вы увидите причину неоткрытия позиции.  

Где взять лог файлы

 

время на обработку запроса

Здравствуйте!
Прошу пояснить:
- Почему такое большое ушло на обработку ордера?
Это серверное исполнение вашим сервером или с моей стороны?

- И ещё:
- На терминале моей стороны  должна быть отключена автоторговля?
Автоторговля отключена

В таком варианте на вашем сервере будет работать советник автоматически, даже, если у меня будет отключен терминал?
Я правильно понял?

 
Сергей Груздев:

Где взять лог файлы .                 


2021.04.01 10:00:17.583 '6453219': 1 chart, 1 EA, 0 custom indicators, signal disabled, last known ping to Alpari-Standard1 is 7.14 ms        Посмотрите пожалуйста это случайно не причина

 
посмотрите пожалуйста
Файлы:
tz6_p2t9_etfsofdtn.png  85 kb
6i9_8sjq_bsf1ekaj.png  60 kb
 

Ничего не понимаю????
Как увидеть, что эксперт запущен и работает на вашем сервере VPS?

log file VPS

Я же, всё-таки, не без оплаты спрашиваю.
Всё синхронизировал, а в логе пишет, что нет ни одного запущенного эксперта.

 

Кажется прояснилась ситуация, но буду ещё наблюдать.

Не сразу "Алготрейдинг" отключился на моей стороне (без моего ручного участия).

Теперь в логе вижу:
log VPS

 

В догонку ещё один лог:
my log

Всё-таки хотелось бы, чтобы на строне клиентского терминала не была иконка красного цвета.
Это приводит в смятение или, как минимум, возникает непонимание.
Подумайте, пожалуйста, уважаемые разработчики.
Поменяйте эту пугающую иконку на другую, в случае работающего эксперта на VPS, с ясным содержанием.

Хорошо?

 
Сергей Груздев:
посмотрите пожалуйста

Где найти журналы: Журнал платформы - Для продвинутых пользователей - Начало работы

Файл журналов прикрепите к сообщению. ВНИМАНИЕ: НЕ КАРТИНКИ, А САМИ ЛОГ-ФАЙЛЫ!!!

Возник очень серьёзный вопрос, касающийся времени исполнения ордеров и времени для совершения сделок.

Вы в своей рекламе ваших VPS серверов пишете о том как всё быстро происходит - гораздо быстрее, чем сейчас у меня на домашнем компе.
Я повёлся на вашу рекламу и решил попробовать поэксплуатировать ваш VPS сервер за 15 долл. в месяц.
Но как оказалось это время очень сильно отличается - очень сильно.
Файлы прилагаю, но и картинку тоже покажу.

Прошу объяснить и рассказать как вы это будете исправлять!
deal elapsed
Файлы:
20210401.log  40 kb
