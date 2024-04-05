VPS сервер. Вопросы. - страница 7

Новый комментарий
 
IRTIRIRI:
 MQL5 VPS.советник открывает сделки правильно по сигналу.только в настройках стоит лот 0.4 а он открывает 0.1
 
IRTIRIRI:
 MQL5 VPS.советник открывает сделки правильно по сигналу.только в настройках стоит лот 0.4 а он открывает 0.1
1. Где доказательств что стоит именно 0.4? Смотрите лог Файлы mql5 vps
 
VPS Stopped - использованная память (Trades: only Day Trade)
День 1: 500 MB
День 2: 1000 MB
День 3: 1500 MB
День 4: 2 GB ... stopped-admin VPS

Потребление памяти увеличивается день ото дня, но мне просто нужна сегодняшняя история. 
Files local:
1.55 GB   deals_2021.01.dat
3.02 GB   history_2021.01.dat

EA нужна информация только за текущий день
есть ли решение уменьшить используемую память?
 

EA:

int OnInit() {   return(INIT_SUCCEEDED);  }

void OnDeinit(const int reason)  {  }

void OnTick()  {   int a=1;  }


VPS

 

Добрый день,

неделю пользуюсь MQL VPS и наблюдаю постепенный и постоянный рост потребления оперативной памяти (вкладка "подробности-->память"), сейчас цифра достигла отметки 525Mb. Подскажите пожалуйста - это нормально, или с этим надо что-то делать? На счете работает только "VPS Copier", арендованный здесь в магазине.

Спасибо!
 
 На прошлой неделе оплатил сервис VPS. а логин-пароль так и не получил, куда он должен прийти, неа почту или в личный кабинет? Помогите пжл.
 
StanislavMelnikov:
 На прошлой неделе оплатил сервис VPS. а логин-пароль так и не получил, куда он должен прийти, неа почту или в личный кабинет? Помогите пжл.

Какой ещё логин и пароль??? Никто никуда не приходит. Вы запускаете MQL5 виртуальный хостинг из своего терминала.

Ознакомитесь пожалуйста со справкой: Как арендовать форексный VPS для трейдинга

Как арендовать выделенный сервер для форекса – VPS для MetaTrader 4/5
Как арендовать выделенный сервер для форекса – VPS для MetaTrader 4/5
  • www.mql5.com
Аренда и управление MetaTrader VPS для трейдинга на форексе производится прямо в торговой платформе всего за несколько кликов
 
StanislavMelnikov:
 На прошлой неделе оплатил сервис VPS. а логин-пароль так и не получил, куда он должен прийти, неа почту или в личный кабинет? Помогите пжл.

MQL5 VPS?
Со своего форумного логина (https://www.mql5.com/ru/users/stanislavmelnikov) на свой торговый счет в Метатрейдере?
Тогда вы найдете его тут: https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions

Что делать дельше - читайте эту страницу (и другие по ссылкам слева: https://www.mql5.com/ru/vps/manage-forex-vps

 
Подскажите, при подключении к VPS будет ли возможность управлять терминалом с разных пк с удаленного рабочего стола, в том числе с андроида с приложения RD Client?И будет ли работать советник при этом?
 
Den:
Подскажите, при подключении к VPS будет ли возможность управлять терминалом с разных пк с удаленного рабочего стола, в том числе с андроида с приложения RD Client?И будет ли работать советник при этом?

Нет. MQL5 .VPS  s не имеет графического интерфейса. Управление через терминал MetaTrader для настольной версии Windows.

Подробнее об управлении MQL5.VPS вы узнаете из видео


Контроль за ресурсами и управление подписками на виртуальный хостинг в MetaTrader 4/5?
Контроль за ресурсами и управление подписками на виртуальный хостинг в MetaTrader 4/5?
  • 2015.03.24
  • www.youtube.com
Как анализировать отчеты по ресурсам виртуального хостинга и как управлять подписками этого сервиса в платформах MetaTrader - смотрите в нашем видео.
1234567891011121314...19
Новый комментарий