MQL5 VPS.советник открывает сделки правильно по сигналу.только в настройках стоит лот 0.4 а он открывает 0.1
EA:
Добрый день,
неделю пользуюсь MQL VPS и наблюдаю постепенный и постоянный рост потребления оперативной памяти (вкладка "подробности-->память"), сейчас цифра достигла отметки 525Mb. Подскажите пожалуйста - это нормально, или с этим надо что-то делать? На счете работает только "VPS Copier", арендованный здесь в магазине.
На прошлой неделе оплатил сервис VPS. а логин-пароль так и не получил, куда он должен прийти, неа почту или в личный кабинет? Помогите пжл.
Какой ещё логин и пароль??? Никто никуда не приходит. Вы запускаете MQL5 виртуальный хостинг из своего терминала.
Ознакомитесь пожалуйста со справкой: Как арендовать форексный VPS для трейдинга
MQL5 VPS?
Со своего форумного логина (https://www.mql5.com/ru/users/stanislavmelnikov) на свой торговый счет в Метатрейдере?
Тогда вы найдете его тут: https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions
Что делать дельше - читайте эту страницу (и другие по ссылкам слева: https://www.mql5.com/ru/vps/manage-forex-vps
Подскажите, при подключении к VPS будет ли возможность управлять терминалом с разных пк с удаленного рабочего стола, в том числе с андроида с приложения RD Client?И будет ли работать советник при этом?
Нет. MQL5 .VPS s не имеет графического интерфейса. Управление через терминал MetaTrader для настольной версии Windows.
Подробнее об управлении MQL5.VPS вы узнаете из видео