ssnb:

Открывается вот этот C:\Users\FX-4300\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1B9501BF48F2354A4685940A72752910

Скопируйте каталог  \Config\certificates\ вместе с сертификатом в  C:\Users\FX-4300\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1B9501BF48F2354A4685940A72752910

 
Anton:

Спасибо, вставил сертификат в C:\Users\FX-4300\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1B9501BF48F2354A4685940A72752910\config\certificates 

Миграция прошла успешно. 

Это возможно из-за того что при Файл-открыть каталог данных, открывается какой то левый каталог, не тот где установлен терминал брокера?

У меня еще тестовый терминал стоит скачанный с сайта mql5.

Если это так, то как можно путь в Файл-открыть каталог данных настроить на нужный каталог?

 
ssnb:

Техподдержка ответит? Или я не туда обратился?

При попытке миграции в журнале появилась запись

2021.04.13 19:31:43.323 Virtual Hosting 6243617: wrong certificate name "C:\Program Files\Открытие Брокер\config\certificates\60318_Open.pfx"

Состояние VPS пишет - остановлен

Журнал ругается на имя сертификата, но в ручном режиме сделки проходят, в прошлом году миграция проходила и ни каких нареканий на сертификат не было.

Как решить проблему?

Мы нашли проблему и исправили.

ОБновитесь на последний бета-билд 2885 и попробуйте снова, пожалуйста.

 
присоединяюсь к предыдущим постам про впс.ничего не работает.ни вебзилла, ни франкфурты на майнах,ни амстердамы...как повезет.мигрировал-не работает.на след день мигрировал раз пять-заработало...потом раз- и перестало...советник присылает уведомления,индикатор пуши не шлет...а потом и советник замолчит..а продавец говорит-у него все ок.это у вас все плохо..а в журнале впс и в логах-все хорошо,мигрировано и работает...
 
а в ответ только-ссылки на правила использования впс и тезисы о том,как это просто-впс подключил,и все сразу заработало...
 
Vados Zakharov:
Vados Zakharov:
Приведите технические детали и логи, пожалуйста

 

Не копируется оплаченный сигнал!
VPS- запущен.
В журнале сообщение с ! : 
2021.04.21 08:42:06.996 Network '550040734': connection to ForexClub-MT5 Real Server lost

Когда нажимаю на наименование сигнала во вкладке "ПОДРОБНОСТИ" сообщает,что сигнальный сервер "Disconnected"

При этом копирование на другом счете у брокера работает.

Что делать?

 
Kolistr:

Вам надо включить копирование сигнала в вашем десктопном терминале и произвести миграцию на VPS.
 

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, почему в mt4 нет пункта для тестового периода 

Amirkhon Asrorov:

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, почему в mt4 нет пункта для тестового периода 

У меня в МТ4 есть, правда,там осталось только 24 минуты, так как остальное я уже израсходовал.

Посмотрите тут - может вы тоже расходовали:
https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions?state=all

