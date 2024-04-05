VPS сервер. Вопросы. - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Открывается вот этот C:\Users\FX-4300\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1B9501BF48F2354A4685940A72752910
Скопируйте каталог \Config\certificates\ вместе с сертификатом в C:\Users\FX-4300\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1B9501BF48F2354A4685940A72752910
Скопируйте каталог \Config\certificates\ вместе с сертификатом в C:\Users\FX-4300\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1B9501BF48F2354A4685940A72752910
Спасибо, вставил сертификат в C:\Users\FX-4300\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\1B9501BF48F2354A4685940A72752910\config\certificates
Миграция прошла успешно.
Это возможно из-за того что при Файл-открыть каталог данных, открывается какой то левый каталог, не тот где установлен терминал брокера?
У меня еще тестовый терминал стоит скачанный с сайта mql5.
Если это так, то как можно путь в Файл-открыть каталог данных настроить на нужный каталог?
Техподдержка ответит? Или я не туда обратился?
При попытке миграции в журнале появилась запись
2021.04.13 19:31:43.323 Virtual Hosting 6243617: wrong certificate name "C:\Program Files\Открытие Брокер\config\certificates\60318_Open.pfx"
Состояние VPS пишет - остановлен
Журнал ругается на имя сертификата, но в ручном режиме сделки проходят, в прошлом году миграция проходила и ни каких нареканий на сертификат не было.
Как решить проблему?
Мы нашли проблему и исправили.
ОБновитесь на последний бета-билд 2885 и попробуйте снова, пожалуйста.
присоединяюсь к предыдущим постам про впс.ничего не работает.ни вебзилла, ни франкфурты на майнах,ни амстердамы...как повезет.мигрировал-не работает.на след день мигрировал раз пять-заработало...потом раз- и перестало...советник присылает уведомления,индикатор пуши не шлет...а потом и советник замолчит..а продавец говорит-у него все ок.это у вас все плохо..а в журнале впс и в логах-все хорошо,мигрировано и работает...
а в ответ только-ссылки на правила использования впс и тезисы о том,как это просто-впс подключил,и все сразу заработало...
Приведите технические детали и логи, пожалуйста
Не копируется оплаченный сигнал!
VPS- запущен.
В журнале сообщение с ! :
2021.04.21 08:42:06.996 Network '550040734': connection to ForexClub-MT5 Real Server lost
Когда нажимаю на наименование сигнала во вкладке "ПОДРОБНОСТИ" сообщает,что сигнальный сервер "Disconnected"
При этом копирование на другом счете у брокера работает.
Что делать?
Не копируется оплаченный сигнал!
VPS- запущен.
В журнале сообщение с ! :
2021.04.21 08:42:06.996 Network '550040734': connection to ForexClub-MT5 Real Server lost
Когда нажимаю на наименование сигнала во вкладке "ПОДРОБНОСТИ" сообщает,что сигнальный сервер "Disconnected"
При этом копирование на другом счете у брокера работает.
Что делать?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, почему в mt4 нет пункта для тестового периода
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, почему в mt4 нет пункта для тестового периода
У меня в МТ4 есть, правда,там осталось только 24 минуты, так как остальное я уже израсходовал.
Посмотрите тут - может вы тоже расходовали:
https://www.mql5.com/ru/vps/subscriptions?state=all