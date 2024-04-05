VPS сервер. Вопросы. - страница 3

Добрый день!

Синхронизируются ли глобальные переменные при подключении виртуального хостинга? Благодарю!

 
Нашел в статье - https://www.mql5.com/ru/articles/994 

Глобальные переменные терминала при миграции на виртуальный хостинг не переносятся. Если при запуске программы необходимо провести инициализацию множества переменных, используйте для этого чтение из файлов, которые можно передать с помощью директивы #property tester_file.

Благодарю за ответ!

 
Добрый день. Хотел арендовать VPS сервер через Метатрейдер. Но ... Почему убрали оплату через банковские карточки? Сейчас что, специально заводить электронный кошелёк? Очень не удобно.
 
Артур Дуровіч:
Добрый день. Хотел арендовать VPS сервер через Метатрейдер. Но ... Почему убрали оплату через банковские карточки? Сейчас что, специально заводить электронный кошелёк? Очень не удобно.

Были проблемы с картами. Возможно пополнение с помощью карт вернут позже. 

 

Доброго времени!

Не могу найти информацию о совершенных сделках в журнале.

Так должно быть в теории.


Так у меня.


 
Что за второй скриншот? Не нужно обрезать имя окна - ничего не понятно. Опишите подробно: ЧТО вы хотите просмотреть (историю торгом, вкладку "Журнал", вкладку "Эксперты"), ГДЕ Вы хотите это увидеть (в терминале для настольной версии Windows, во встроенном в терминал виртуальном хостинге) ...

 

Добрый день!

Должен ли быть запущен на компе терминал МТ4 у продавца сигналов, если у него арендован у вас vps и при этом он торгует на платформе  через вэб-терминал?

 
  1. MQL5 VPS для MT4/MT5 - для автоматической торговли, привязано к торговому счету (привязку можно менять раз в неделю), и MT4 в случае работающего MQL5 VPS может быть на компе отключен.
  2. Веб-терминал - это для торговли вручную, на торговом счете (может, и на том, с которого провайдер транслирует сигналы).

Если продавец сигнала не совмещает эти две вещи для трансляции сигнала, значит что-то ему не нужно.
И вообще - он сам решает, что ему нужно.

Нужно ли при веб торговле держать открытым терминал для трансляции сигнала без MQL5 VPS - не знаю (слишком у вас сложная "конструкция" получилась ... лучше проще ...)

 
Спасибо за ответ. Хочу дополнительно прояснитьпоскольку не уверен что я правильно выразил ситуацию. Продавец сигналов торгует руками через веб-терминал своего брокера(24option) и так собирается продолжать. Что бы продавать сигнал - получил логин, пароль для мт4( и т.д.). Вопрос в том, нужно ли ему держать включенным МТ4 на своем компе, хотя торгует он через другой терминал. (Все при условии что MQL5 VPS у него будет арендован и подключен). заранее благодарен за разжевывание )))

