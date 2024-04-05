VPS сервер. Вопросы. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день!
Синхронизируются ли глобальные переменные при подключении виртуального хостинга? Благодарю!
Добрый день!
Синхронизируются ли глобальные переменные при подключении виртуального хостинга? Благодарю!
Нашел в статье - https://www.mql5.com/ru/articles/994
Глобальные переменные терминала при миграции на виртуальный хостинг не переносятся. Если при запуске программы необходимо провести инициализацию множества переменных, используйте для этого чтение из файлов, которые можно передать с помощью директивы #property tester_file.
Нашел в статье - https://www.mql5.com/ru/articles/994
Благодарю за ответ!
Добрый день. Хотел арендовать VPS сервер через Метатрейдер. Но ... Почему убрали оплату через банковские карточки? Сейчас что, специально заводить электронный кошелёк? Очень не удобно.
Были проблемы с картами. Возможно пополнение с помощью карт вернут позже.
Доброго времени!
Не могу найти информацию о совершенных сделках в журнале.
Так должно быть в теории.
Так у меня.
Доброго времени!
Не могу найти информацию о совершенных сделках в журнале.
Так должно быть в теории.
Так у меня.
Что за второй скриншот? Не нужно обрезать имя окна - ничего не понятно. Опишите подробно: ЧТО вы хотите просмотреть (историю торгом, вкладку "Журнал", вкладку "Эксперты"), ГДЕ Вы хотите это увидеть (в терминале для настольной версии Windows, во встроенном в терминал виртуальном хостинге) ...
Добрый день!
Должен ли быть запущен на компе терминал МТ4 у продавца сигналов, если у него арендован у вас vps и при этом он торгует на платформе через вэб-терминал?
Добрый день!
Должен ли быть запущен на компе терминал МТ4 у продавца сигналов, если у него арендован у вас vps и при этом он торгует на платформе через вэб-терминал?
Если продавец сигнала не совмещает эти две вещи для трансляции сигнала, значит что-то ему не нужно.
И вообще - он сам решает, что ему нужно.
Нужно ли при веб торговле держать открытым терминал для трансляции сигнала без MQL5 VPS - не знаю (слишком у вас сложная "конструкция" получилась ... лучше проще ...)
Если продавец сигнала не совмещает эти две вещи для трансляции сигнала, значит что-то ему не нужно.
И вообще - он сам решает, что ему нужно.
Нужно ли при веб торговле держать открытым терминал для трансляции сигнала без MQL5 VPS - не знаю (слишком у вас сложная "конструкция" получилась ... лучше проще ...)
Спасибо за ответ. Хочу дополнительно прояснитьпоскольку не уверен что я правильно выразил ситуацию. Продавец сигналов торгует руками через веб-терминал своего брокера(24option) и так собирается продолжать. Что бы продавать сигнал - получил логин, пароль для мт4( и т.д.). Вопрос в том, нужно ли ему держать включенным МТ4 на своем компе, хотя торгует он через другой терминал. (Все при условии что MQL5 VPS у него будет арендован и подключен). заранее благодарен за разжевывание )))