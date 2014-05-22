Помощник в ручной торговле

Разрабатываю новый советник, призванный помогать при торговле. Советник умеет выставлять отложенные и рыночные ордера.

Умеет удалять и закрывать ордера, а также выставлять стоплосс, тейкпрофит, может переводить в безубыток и тралить. Все действия проводятся с помощью кнопок управления.

Также добавлены функции:

выставление размера лота от баланса изменение размера лота и всех переменных мышью без захода в параметры частичное закрытие позиций отключение кнопок отложенных ордеров для более компактного отображения панели управления

Тестируйте, предлагайте доработки.

Новая версия советника умеет менять размеры и цветовое оформление окон простым нажатием на кнопки св левом верхнем углу.





Так же появилась возможность включать тралл безубыток и тейкпрофит от уровня общего безубытка суммы однонаправленных ордеров.