Советники

Помощник в ручной торговле - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
28929
(38)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Разрабатываю новый советник, призванный помогать при торговле. Советник умеет выставлять отложенные и рыночные ордера.

Умеет удалять и закрывать ордера, а также выставлять стоплосс, тейкпрофит, может переводить в безубыток и тралить. Все действия проводятся с помощью кнопок управления.

Также добавлены функции:

  1. выставление размера лота от баланса
  2. изменение размера лота и всех переменных мышью без захода в параметры
  3. частичное закрытие позиций
  4. отключение кнопок отложенных ордеров для более компактного отображения панели управления

Тестируйте, предлагайте доработки.

Помощник в ручной торговле

 

Новая версия советника умеет менять размеры и цветовое оформление окон простым нажатием на кнопки св левом верхнем углу.


   

  

 

Так же появилась возможность включать тралл безубыток и тейкпрофит от уровня общего безубытка суммы однонаправленных ордеров. 

TLSS TLSS

