Помощник в ручной торговле - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров:
- 28929
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Разрабатываю новый советник, призванный помогать при торговле. Советник умеет выставлять отложенные и рыночные ордера.
Умеет удалять и закрывать ордера, а также выставлять стоплосс, тейкпрофит, может переводить в безубыток и тралить. Все действия проводятся с помощью кнопок управления.
Также добавлены функции:
- выставление размера лота от баланса
- изменение размера лота и всех переменных мышью без захода в параметры
- частичное закрытие позиций
- отключение кнопок отложенных ордеров для более компактного отображения панели управления
Тестируйте, предлагайте доработки.
Новая версия советника умеет менять размеры и цветовое оформление окон простым нажатием на кнопки св левом верхнем углу.
Так же появилась возможность включать тралл безубыток и тейкпрофит от уровня общего безубытка суммы однонаправленных ордеров.
