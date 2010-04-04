Валюты / USDSGD
USDSGD: US Dollar vs Singapore Dollar
1.27662 SGD 0.00148 (0.12%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: Singapore Dollar
Курс USDSGD за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.27500 SGD за 1 USD, а максимальная — 1.27755 SGD.
Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Сингапурского доллара. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости USDSGD
- USD/SGD Analysis 17/09: Speculative Lower Outlook (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 01/09: Cautious Trading (Chart)
- USD/SGD Analysis 20/08: Shifting Cautious Outlooks (Chart)
- USD/SGD Analysis 13/08: Trading Dance Lower (Chart)
- USD/SGD Analysis 06/08: Sustained Punch Back (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 31/07: Strong Reversal Higher (Chart)
- USD/SGD Analysis 24/07: Lower Ground Appears Again (Chart)
- USD/SGD Analysis today 17/07: Near-Term Highs (chart)
- USD/SGD Analysis Today 02/07: Long-Term Lows (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 24/06: Volatile Trading (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 11/06: Optimism Grows (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 03//06: Bearish Sentiment (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 15/05: Optimistic Bear Trend (Chart)
- USD/SGD Today 22/04: Downward Pressure Sustains (Chart)
- USD/SGD Analysis Today 15/04: Bold Move Lower (chart)
- Asia FX, dollar little cheered by Trump tariff relief; Chinese yuan at 17-yr low
- Asia FX creeps higher, Chinese yuan at 17-yr low as Trump presses on with tariffs
- USD/SGD Analysis Today 08/04: Higher Price Range (Chart)
- Asia FX steadies from Trump tariff shock; yuan at 19-mth low amid escalation fears
- Asia FX extends gains as dollar slumps on Trump tariffs
- Asia FX skittish, dollar holds gains as Trump’s liberation day looms
- Asia FX weak as Trump’s April 2 tariffs approach; Aussie flat after RBA hold
- Asia FX mixed: yen up on strong Tokyo CPI; Aussie dlr slips on RBA rate-hold bets
- Asia FX ticks up as dollar eases after Trump auto tariffs
Дневной диапазон
1.27500 1.27755
Годовой диапазон
1.26956 1.37503
- Предыдущее закрытие
- 1.2751 4
- Open
- 1.2751 6
- Bid
- 1.2766 2
- Ask
- 1.2769 2
- Low
- 1.2750 0
- High
- 1.2775 5
- Объем
- 10.931 K
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- -0.37%
- 6-месячное изменение
- -4.85%
- Годовое изменение
- -0.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.