Мой подход. Ядро - Движок. - страница 28
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Кстати, библиотека от Анатолия, тоже еще тот анекдот. Сколько у него там статьей по теме? Штук 50? В какую не зайдешь везде в комментах - "ой пока нет, надо доработку делать". Что бы начать пользоваться его библиотекой надо эти 50 статей прочитать? В чем суть и смысл?
жестко Вы, но увы, правда Ваша, я пробовал упомянутую библиотеку подключать, мнение неоднозначное, да удобно, да красиво, но я не занимался MQL когда эта библиотека была создана, а с последующими билдами МТ, библиотека стала "условно-рабочей", часть примеров из статей не компилируются или с багами работают, а разбираться в тоннах кода, увы, проще стандартную поставку МТ юзать
Современные GUI конструкторы (те которые "раскидывает кнопки по формочкам") довольно технологичная вещь и прицепить к ним элементы MQL не выглядит фантастичным.
Практически у всех в промежуточном виде (файл проекта, etc) лежит XML который описывает расположение и взаимоотношения элементов.
Генерация кода целевой платформы - по факту это XSLT преобразование, которое умеет делать любой кто считает себя веб-программистом :-)
Берётся например EasyAndFast (https://www.mql5.com/ru/code/19703) потому что объектная, и имеет все необходимые компоненты. (и кстати открыта и документирована в отличии от топика),
и просто пишется транслятор.
Констукторов gui-mql нет не потому что мега-сложно, а просто это не востребовано.
да, такое вот ищу - есть у меня интерес, ну как минимум Петру нос утереть! ))))
а если серьезно, то хотелось бы какой нибудь кросплатформенный конструктор GUI покрутить, может что и получилось бы показать, на что можно посмотреть? разбираться со всем нет ни времени ни желания
жестко Вы, но увы, правда Ваша, я пробовал упомянутую библиотеку подключать, мнение неоднозначное, да удобно, да красиво, но я не занимался MQL когда эта библиотека была создана, а с последующими билдами МТ, библиотека стала "условно-рабочей", часть примеров из статей не компилируются или с багами работают, а разбираться в тоннах кода, увы, проще стандартную поставку МТ юзать
да, такое вот ищу - есть у меня интерес, ну как минимум Петру нос утереть! ))))
а если серьезно, то хотелось бы какой нибудь кросплатформенный конструктор GUI покрутить, может что и получилось бы показать, на что можно посмотреть? разбираться со всем нет ни времени ни желания
Посмотрите на QT Designer.
Петр, а в каком месте выразилось, что ваш ГУИ состоит не из графических объектов, а нарисован на канвасе? Давайте кривить душой не будем, он же выглядит ужасно.
...
Как художник, не мог пройти мимо этих слов.
Конечно, далеко от ИДЕАЛА, но "ужасно"???
да, такое вот ищу - есть у меня интерес, ну как минимум Петру нос утереть! ))))
а если серьезно, то хотелось бы какой нибудь кросплатформенный конструктор GUI покрутить, может что и получилось бы показать, на что можно посмотреть? разбираться со всем нет ни времени ни желания
Не надо утирать.)) И искать не надо.
ДЛЛ на С-шарп. В среде VS уже есть конструктор. Язык практически аналогичен MQL. Если не для Маркета, а для себя - любимого, то самый простой и очевидный вариант с современным внешним видом и возможностями.
А то, что предлагает Петер, это ГУИ типа ДОСовского из цикла Turbo Vision от Borland еще начала 90-х.
А то, что предлагает Петер, это ГУИ типа ДОСовского из цикла Turbo Vision от Borland еще начала 90-х.
Да ну вполне себе нормальный ГУИ. Может быть, я слишком стар, но по-моему, он вполне себе хорош.
Вопрос в другом - кому он может быть интересен для использования ? Много ли тут таких ?
Сделать свой GUI не проблема.
Проблема - найти ему толковое применение которое нужно БОЛЬШОМУ числу пользователей. Пока у всех именно с этим сложности. Будет нормальная задача - будет и GUI, и не один...Петр, какой ответ на вопрос ЗАЧЕМ пользователям Ваш продукт? Я понимаю что Вас увлек сам процесс, проходил это. Но, зачем это нужно пользователям? Кто является целевой аудиторией?
Да ну вполне себе нормальный ГУИ. Может быть, я слишком стар, но по-моему, он вполне себе хорош.
Вопрос в другом - кому он может быть интересен для использования ? Много ли тут таких ?
Плохо-хорошо - здесь все зависит от конкретных задач. Неск лет назад я делал ГУИ терминала на листах Ексель - с кнопочками, полями, таблицами, реал-тайм графиками и прочими атрибутами. Нужен был именно для ручной торговли. Каких-либо проблем с построением и интерфейсом не было.
ГУИ Петера преподносится именно как решение проблемы и упрощение построения. Задумал, сделал - молодец конечно, но проблемы здесь давно нет, да и упрощать особо нечего.
Угу - красота. Еще и нестыковочка (по стилю) наблюдается с некоторыми другими скриншотами, вызывающая большие сомнения.
Вот пример моего интерфейса подключения:
Здесь уже все продумано.
Посмотрел. Мрак полный. Файл практически полностью занимает функция On_Gui_Event длинной в 600 строк. Вот ее отрывок (орфография и пунктуация сохранены):
Это просто мрак. Код естественно не компилируется. Ни одна из констант case не определена в файле. Switch внутри case. Отступы сделаны так, что бы как будто специально запутать бедного юзера. Куча просто неэффективного кода вроде if(selected_option == "L_ITEM 1"){} Короче мрак полный и беспроглядный.
Посмотрел. Мрак полный. Файл практически полностью занимает функция On_Gui_Event длинной в 600 строк. Вот ее отрывок (орфография и пунктуация сохранены):
Это просто мрак. Код естественно не компилируется. Ни одна из констант case не определена в файле. Switch внутри case. Отступы сделаны так, что бы как будто специально запутать бедного юзера. Куча просто неэффективного кода вроде if(selected_option == "L_ITEM 1"){} Короче мрак полный и беспроглядный.
Василий, ты меня сильно рассмешил. )) Зачем все что попадает в руки, сразу пытаться компилировать?))
Это пример файла подключения к GUI. Спроси у Олега Папкова как это работает. Какой еще "неэффективный код"? Обычный код, который сделан чтобы быть максимально понятным.