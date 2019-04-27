Мой подход. Ядро - Движок. - страница 41
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у меня вобще такое ощуение последние 2 года шо я не живу, а хз где нахожусь если честно.
я короче вены порезал(вдоль, фотки в личку могу), теперь не понимаю живой я или нет - но тема Петра говорит о том, что нет. :(все фигово наверное - я в матрице :(
у меня вобще такое ощуение последние 2 года шо я не живу, а хз где нахожусь если честно.
я короче вены порезал(вдоль, фотки в личку могу), теперь не понимаю живой я или нет - но тема Петра говорит о том, что нет. :(
все фигово наверное - я в матрице :(
не знаю как оно так
но мне снилось уже это - ядро движек
ппц корочезы. мне снова пора в дурку на отдых
Товарищ, не шутите так )Я бы тоже не прочь пофлудить, но боюсь праведного гнева. А Вы видимо нет. Удивляюсь Вашей выдержке, при таком рейтинге и числе продуктов в маркете =))
Я бы тоже не прочь пофлудить, но боюсь праведного гнева. А Вы видимо нет. Удивляюсь Вашей выдержке, при таком рейтинге и числе продуктов в маркете =))
гнев админов - он оправдан
я не раз видел бани *типа не за шо, но потом когда почитаешь весь бред который пишут понимаешь, что да, убить мало.
и шо я такого сказал? если в чем-то не прав, то наздоровье.
Товарищ, не шутите так
спасибо, что сохраняете историю. счастья вам, здоровья, любви, благополучия, денег побольше, два красных порша и домик в польше
спасибо, что сохраняете историю. счастья вам, здоровья, любви, благополучия, денег побольше, два красных порша и домик в польше
Извините, профессиональная привычка.
П.С. А Вам спасибо за то, что удаляете посты, на которые я отвечал без их цитирования
Как и обещал, вот вторая демонстрация движка. Этот движок соединяется с тестовым советником (файл прикреплен ниже) и передает в него действия пользователя.
После этих процедур, можно проверить подключение тестового советника.
При нажатии на элементы таблицы, вводе текста или выборе опции, тестовый советник будет выводить сообщения Алерт с комментариями о событии.
Можно изучить устройство файла Еxternal Connection. Оно очень просто.
Файл Connection properties ни открывать, ни менять НЕЛЬЗЯ!.
ЗЫ. Также, внизу прилагается файл с кодом окна, для тех кому интересно его изучить.
А попробуйте сделать что бы при нажатии одной кнопочки отображался один набор элементов управления, а по нажатию другой кнопочки - другой элемент управления. При этом, что бы окно можно было сворачивать и разворачивать. Еще предполагается, что вариантов может быть очень много.
Интересно было бы спросить Петра, как у него получится решить эту задачу?
Вот, Дмитрий, в вышеприведенном примере работают сразу три принципа управления явлением элементов:
Стандартная библиотека (насколько я понял) не имеет таких возможностей.
Переключение вкладок вкладок, кнопок, радио-кнопок, пунктов и других элементов осуществляется с помощью к.слова SWITCH.
Блокировка групп элементов или отдельных элементов осуществляется с помощью к.слова BLOCKS.
Управление явлением группы элементом G_FOLDER.
Ну и сколько кода нужно написать, чтобы сделать подобное с помощью стандартной библиотеки?
Эти то и отличается язык разметки от библиотеки. Легкость и скорость.
Вот, Дмитрий, в вышеприведенном примере работают сразу три принципа управления явлением элементов:
Стандартная библиотека (насколько я понял) не имеет таких возможностей.
Переключение вкладок вкладок, кнопок, радио-кнопок, пунктов и других элементов осуществляется с помощью к.слова SWITCH.
Блокировка групп элементов или отдельных элементов осуществляется с помощью к.слова BLOCKS.
Управление явлением группы элементом G_FOLDER.
Ну и сколько кода нужно написать, чтобы сделать подобное с помощью стандартной библиотеки?
Эти то и отличается язык разметки от библиотеки. Легкость и скорость.
Вкладки это вообще неинтересный элемент управления, без него можно прекрасно жить. Уж слишком ограничено количество вкладок.
А 2 и 3 - еще чем дальше в лес тем больше дров. Ни малейшего представления не имею о том, что это и зачем оно нужно и даже узнавать не собираюсь. Потому-что набор действительно нужных и необходимых контролов давно определен, и его более чем достаточно для решения любой задачи создания гуи. А вот это вот - на секту смахивает - придумывать собственные названия, методологии, определения... и т.п.
Да и еще раз напомню, что вот такая раздельная реализации гуи в индикаторе для управления советником, вовсе не требует подключения чего либо к советнику... даже если используются массивы вместо ООП. То есть подход кривой. Он кривой там, где он должен быть наиболее идеально продуман, потому-что это, можно сказать "лицо товара".
Вкладки это вообще неинтересный элемент управления, без него можно прекрасно жить. Уж слишком ограничено количество вкладок.
А 2 и 3 - еще чем дальше в лес тем больше дров. Ни малейшего представления не имею о том, что это и зачем оно нужно и даже узнавать не собираюсь. Потому-что набор действительно нужных и необходимых контролов давно определен, и его более чем достаточно для решения любой задачи создания гуи. А вот это вот - на секту смахивает - придумывать собственные названия, методологии, определения... и т.п.
Да и еще раз напомню, что вот такая раздельная реализации гуи в индикаторе для управления советником, вовсе не требует подключения чего либо к советнику... даже если используются массивы вместо ООП. То есть подход кривой. Он кривой там, где он должен быть наиболее идеально продуман, потому-что это, можно сказать "лицо товара".
Вкладки переключают канвасы целиком. А второй и третий вариант, предназначен для управления явлением элементов без переключения канвасов. То есть, один и тот же канвас перерисовывается и каждый раз с разным набором элементов.
Насчет подключения, - не понял вашу мысль. Почему не должен подключаться к советнику. А параметры как синхронизировать?
Либо GUI полностью в советнике, либо подключается из вне. В случае подключения из вне, необходимо установить свойства подключения и синхронизировать значения параметров на двух сторонах.
вынос GUI из советника в индикатор вещь сомнительная (просто по архитектуре MT - индикаторы работают в интерфейсной нити и могут затормозить ВСЁ. Чтобы не тормозились индикаторы в MT даже часть функций им запрещена)
ну не об этом.
если горе-пользователь взял пару (сторонних) индикаторов и советник и все они GUI с вынесенным ядро-движком. Чё будет ?
PS/ Пётр, заведите уже хоть бесплатный хостинг и положите там ваше изделие. Если code-base не годится. Публикация alpha/beta/preview версий - дело пары часов. Вы не можете найти время что-ли