Мой подход. Ядро - Движок. - страница 33

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Yuriy Asaulenko:

Завоюет. Уже завоевал. Уже 32 страницы.

32 страницы просто флуда. Ну хоть по теме.

 
Artyom Trishkin:

Не завоюет.

+

 
Ну, если не завоюет, я не сильно пострадаю.  ))
 

Петр. А Вы не думали о том, что просто в никуда потратили кучу своего времени?

Раньше Вам уже советовали опубликовать хотя бы 1 продукт в Маркете и убедится в этом.

Ваше упрямство да в другое русло - вот там я уверен Вы бы были в ТОПе

Индикаторы например пишите - думаю у Вас это получится

+ Вы уже довольно известная личность на этом ресурсе - это будет Вам на руку
 
Vladimir Gribachev:

Петр. А Вы не думали о том, что просто в никуда потратили кучу своего времени?

...

Нет. Я так не думаю. 

 
Реter Konow:

Без массового интереса я продукт не выпущу. Я должен быть уверен, что он завоюет массовый интерес. 

Тогда что вы делаете на бесплатном (спонсируемом, целевом) форуме ?

или выпускайте "повод для обсуждений" или, при всём кстати личном уважении, придётся жать кнопку "нарушение правил"

[Удален]  
Реter Konow:

Без массового интереса я продукт не выпущу. Я должен быть уверен, что он завоюет массовый интерес. 

Петя, здесь у тебя логические ошибки.

Будь внимателен:

Если ты не выпустишь продукт, то массового интереса не возникнет. Массы просто не узнают о существовании твоего продукта, и в силу своего незнания не смогут проявить интерес.
Массовый интерес может возникнуть только в том случае, если ты выпустишь продукт в массы.

Да и на чём будет основываться твоя уверенность в том, что он завоюет массовый интерес, если учесть, что массовый интерес очень изменчив. 

 
Реter Konow:

Аналогичный пример "Hello World" с использованием стандартной библиотеки. 30 минут работы, учитывая, что я второй раз обращаюсь к этой библиотеки. Первый раз тоже был пример использования стандартной библиотеки при создании файлового менеджера :)

Результат - полностью контролируемое приложение.


Файлы:
HelloWorld.ex5  174 kb
HelloWorld.mqh  4 kb
HelloWorld.mq5  1 kb
 
Yury Kulikov:

Результат - полностью контролируемое приложение.

сделал 3 окна на основе Вашего кода


работы ровно 2 минуты, результат - корректный читаемый код, который можно читать и модифицировать любому программисту

имхо, именно так и выглядит современные программные решения, пишешь так чтобы не только ты смог прочитать свой код ;)

Файлы:
HelloWorld3.mq5  2 kb
 
Реter Konow:

То есть, ничего не зная о технологии и не попробывав, вы сразу заявляете что нужно и что не нужно... УмнО.

А это результат того, о чем я и говорил - твоя технология интересна крайне узкому кругу лиц. Тех, кто, с одной стороны, имеет достаточно программерского опыта, чтобы подключить твою систему к своему скрипту или эксперту (а значит, эти самые скрипты-эксперты он уже должен уметь хотя бы немного писать), но при этом - предпочитающий практически полностью ручную торговлю.

Таких людей очень немного.

Все те, кто говорит про "полуавтоматическую" торговлю - на самом деле, торгуют вполне себе автоматически, с некоторыми ручными "добавками" (открыть-закрыть сделку). То есть, они не глядят в терминал ежеминутно.  Твоя же система рассчитана именно на удобство людей, которые предпочитают практически все время смотреть в терминал. Именно для них удобство будет очень и очень важно.

Повторю вопрос - думаешь, таких много ?

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