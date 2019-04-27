Мой подход. Ядро - Движок. - страница 33
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Завоюет. Уже завоевал. Уже 32 страницы.
32 страницы просто флуда. Ну хоть по теме.
Не завоюет.
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Петр. А Вы не думали о том, что просто в никуда потратили кучу своего времени?
Раньше Вам уже советовали опубликовать хотя бы 1 продукт в Маркете и убедится в этом.
Ваше упрямство да в другое русло - вот там я уверен Вы бы были в ТОПе
Индикаторы например пишите - думаю у Вас это получится+ Вы уже довольно известная личность на этом ресурсе - это будет Вам на руку
Петр. А Вы не думали о том, что просто в никуда потратили кучу своего времени?
...
Нет. Я так не думаю.
Без массового интереса я продукт не выпущу. Я должен быть уверен, что он завоюет массовый интерес.
Тогда что вы делаете на бесплатном (спонсируемом, целевом) форуме ?
или выпускайте "повод для обсуждений" или, при всём кстати личном уважении, придётся жать кнопку "нарушение правил"
Без массового интереса я продукт не выпущу. Я должен быть уверен, что он завоюет массовый интерес.
Петя, здесь у тебя логические ошибки.
Будь внимателен:
Если ты не выпустишь продукт, то массового интереса не возникнет. Массы просто не узнают о существовании твоего продукта, и в силу своего незнания не смогут проявить интерес.
Массовый интерес может возникнуть только в том случае, если ты выпустишь продукт в массы.
Да и на чём будет основываться твоя уверенность в том, что он завоюет массовый интерес, если учесть, что массовый интерес очень изменчив.
Аналогичный пример "Hello World" с использованием стандартной библиотеки. 30 минут работы, учитывая, что я второй раз обращаюсь к этой библиотеки. Первый раз тоже был пример использования стандартной библиотеки при создании файлового менеджера :)
Результат - полностью контролируемое приложение.
Результат - полностью контролируемое приложение.
сделал 3 окна на основе Вашего кода
работы ровно 2 минуты, результат - корректный читаемый код, который можно читать и модифицировать любому программисту
имхо, именно так и выглядит современные программные решения, пишешь так чтобы не только ты смог прочитать свой код ;)
То есть, ничего не зная о технологии и не попробывав, вы сразу заявляете что нужно и что не нужно... УмнО.
А это результат того, о чем я и говорил - твоя технология интересна крайне узкому кругу лиц. Тех, кто, с одной стороны, имеет достаточно программерского опыта, чтобы подключить твою систему к своему скрипту или эксперту (а значит, эти самые скрипты-эксперты он уже должен уметь хотя бы немного писать), но при этом - предпочитающий практически полностью ручную торговлю.
Таких людей очень немного.
Все те, кто говорит про "полуавтоматическую" торговлю - на самом деле, торгуют вполне себе автоматически, с некоторыми ручными "добавками" (открыть-закрыть сделку). То есть, они не глядят в терминал ежеминутно. Твоя же система рассчитана именно на удобство людей, которые предпочитают практически все время смотреть в терминал. Именно для них удобство будет очень и очень важно.
Повторю вопрос - думаешь, таких много ?