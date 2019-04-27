Мой подход. Ядро - Движок. - страница 30
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Тебе уже не раз говорили, что в твоем коде разобраться весьма непросто. Даже тем, кто имеет немалый опыт. Использовать все возможности - еще труднее (как раз потому, что в любом месте куча всего доступна через глобальную область). Люди, слабо разбирающиеся в программирование это не смогут.
Вот причем здесь мой код?
Судя по всему, публика вообще не "врубается" о чем речь. Надо бы пример привести.
И так. Я сделаю движок простого окна и дам к нему файл подключения и инструкцию.
Кому интересно, подключат тестовый советник к движку.
После этого, продолжим общаться на другом уровне взаимопонимания.
Есть ручной трейдинг. Есть алгоритмический. Полу-автоматического трейдинга почти не существует.
Если мы создадим полуавтоматический трейдинг, он будет принадлежать нам. То есть, - он станет принадлежать нише алготрейдинга.
Если полуавтоматический трейдинг создаст какая нибудь фирма для пользователей торгующих вручную на какой нибудь платформе, то переход от ручного трейдинга к полу-автоматическому будет осуществлен там.
Короче, - задача заинтересовать трейдеров торгующих вручную во всем Мире, полуавтоматическим трейдингом.
И всем нам зарабатывать на этом.
Судя по всему, публика вообще не "врубается" о чем речь. Надо бы пример привести.
это страница 30.
к странице 100 возможно начнется конструктив )
Вот движок, несущий простейший GUI, файл тестового советника и файлы подключения.
1. Файлы External Connection и Connection properties поместить в папку инклюд. Файл TestApp v1.0.mq4 поместить в папку Experts.
2. Движок поместить в папку индикаторов.
3. Открыть файл тестового советника TestApp v1.0.mq4 .
4. Открыть файл External Connection.
5. Закинуть движок на график.
6. Скомпилировать и сохранить тестовый советник. Потом тоже закинуть на график.
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Появится окно с большой кнопкой. При нажатии на нее, будет появляться Алерт.
Алерт находится в файле подключения External Connection. Внутри него можно поменять текст. Можно вызывать польз.функцию на событиях нажатия/отжатия.
Файл Connection properties модифицировать нельзя. Открывать необязательно.
Должно появится такое окно.
Кнопки на панели задач не несут функций и являются просто декорацией.
Имеется также окно контекстного меню. Оно открывается двойным кликом. Из него вызывается окно с кнопкой.
Тестовый советник символизирует пользовательское приложение. Движок - это подключаемый GUI.
Вот это вот называется "простой способ добавления готового гуи в своего советника":
====
В общем-то не проблема отделить гуи от эксперта. Но если уж делать, то можно же совсем нормально сделать - в OnChartEvent() только события пользовательские ловить и больше ничего. То есть все эти сто веревок файлов не нужны. И между прочим вот это вот очень опосредованно относится к гуи, это скорее к возможностям терминала относится. А гуи не особо так показано. Вообще не показано как оно создается.
Вот это вот называется "простой способ добавления готового гуи в своего советника":
====
В общем-то не проблема отделить гуи от эксперта. Но если уж делать, то можно же совсем нормально сделать - в OnChartEvent() только события пользовательские ловить и больше ничего.
Знаете, я поражаюсь. Детский сад какой то. Я говорю о возможности завоевать область ручного трейдинга и предлагаю воспользоваться созданным для этого инструментом, а публика преследует цель доказать мне, что я плохо программирую и у меня плохая графика и плохие решения.
Вроде взрослые люди, но понимание - совсем не взрослое.
Установите по инструкции и попробуйте. Потом это все можно расширять и добавлять GUI и функционал.
... То есть все эти сто веревок файлов не нужны.
То есть, ничего не зная о технологии и не попробывав, вы сразу заявляете что нужно и что не нужно... УмнО.
... И между прочим вот это вот очень опосредованно относится к гуи, это скорее к возможностям терминала относится. А гуи не особо так показано. Вообще не показано как оно создается.
GUI создается в моем конструкторе. Я хотел показать, как он подключается и взаимодействует с советником.
Знаете, я поражаюсь. Детский сад какой то. Я говорю о возможности завоевать область ручного трейдинга и предлагаю воспользоваться созданным для этого инструментом, а публика преследует цель доказать мне, что я плохо программирую и у меня плохая графика и плохие решения.
Вроде взрослые люди, но понимание - совсем не взрослое.
Установите по инструкции и попробуйте. Потом это все можно расширять и добавлять GUI и функционал.
В том то и дело, что детский сад. Не поймаете вы здесь ни одной рыбешки с такой наживкой.
А как программируете. Сами делайте вывод - все еще пытаться доказывать, что ООП отстой, а мои массивы - это авангард мира... кто бы тут говорил про детский сад.
В общем чуда пока не произошло.