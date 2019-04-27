Мой подход. Ядро - Движок. - страница 35
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А вы как думаете? Что здесь такого, чего не сможет осилить стандартная библиотека?
Ок, Дмитрий. Публика здесь не хочет сдаваться. Я возможно, как художник, не очень. Но я пытался показать возможности конструктора. Они достаточно широки. Можно создавать не только быстро, но и красиво (ну, это для тех, кто талантливее меня в рисовании).
Я продемонстрирую код окна с часами:
Конечно, код большой. Но он крайне ПРОСТ.
Главное, элементы которым уже установлены свойства (размеры, цвет, градиент), можно просто брать из кода и копировать в другие окна.
Без синтаксиса, без классов и прочего... Просто взяли элемент, или группу элементов, или целое окно и вставили куда угодно. Целиком.
Потом, поменяли что то и получился новый элемент, группа элементов или окно.
...Но я пытался показать возможности конструктора...
Вот: NEW_WINDOW, W_NAME, "Time limits", W_ICON, "Schedule (16x16)", W_TYPE, SETTINGS, ALWAYS_ON_TOP,
Это вы пытаетесь изобразить ООП, только так... по-своему. Это же по сути вызов конструктора: new Qwerty(z,x,c).
Вот: NEW_WINDOW, W_NAME, "Time limits", W_ICON, "Schedule (16x16)", W_TYPE, SETTINGS, ALWAYS_ON_TOP,
Это вы пытаетесь изобразить ООП, только так... по-своему. Это же по сути вызов конструктора: new Qwerty(z,x,c).
Возможно. Но здесь порядок не важен.
Например:
или
Без разницы.
Обратите внимание, свойства могут устанавливаться сразу целой группе однотипных элементов:
Возможно. Но здесь порядок не важен.
Например:
или
Без разницы.
Обратите внимание, свойства могут устанавливаться сразу целой группе однотипных элементов:
Если порядок не важен, значит всплывающих подсказок нет. А когда вызываешь функцию или конструктор класса с параметрами, компилятор делает подсказки по параметрам. И знаете, это очень существенная помощь. Так что стандартному подходу - определенный жирный плюс.
Уровень графики стандартной библиотеки, мягко говоря, не очень. Трудозатраты при создании например таких окон:
Огромны. НИЧЕГО СЕРЬЕЗНОГО ПОЭТОМУ НЕ СОЗДАЕТСЯ.Сомневаюсь, что со стандартной библиотекой можно создать такую графику в принципе.
Вы просто не в теме :(
Все очень просто и быстро. Все ваши окна можно сделать стандартной библиотекой. Правда, я этого делать не буду :)
Вы просто не в теме :(
Все очень просто и быстро. Все ваши окна можно сделать стандартной библиотекой. Правда, я этого делать не буду :)
А попробуйте сделать что бы при нажатии одной кнопочки отображался один набор элементов управления, а по нажатию другой кнопочки - другой элемент управления. При этом, что бы окно можно было сворачивать и разворачивать. Еще предполагается, что вариантов может быть очень много.
Интересно было бы спросить Петра, как у него получится решить эту задачу?
А попробуйте сделать что бы при нажатии одной кнопочки отображался один набор элементов управления, а по нажатию другой кнопочки - другой элемент управления. При этом, что бы окно можно было сворачивать и разворачивать. Еще предполагается, что вариантов может быть очень много.
Интересно было бы спросить Петра, как у него получится решить эту задачу?
Есть такая возможность. Я могу сделать, чтобы один элемент управлял явлением другого элемента, или группы элементов. Ну, и обычные вкладки разумеется тоже работают.
Сегодня сделаю такой движок и покажу.
А попробуйте сделать что бы при нажатии одной кнопочки отображался один набор элементов управления, а по нажатию другой кнопочки - другой элемент управления. При этом, что бы окно можно было сворачивать и разворачивать.
А что есть проблема? У меня нет времени заниматься исследованием стандартной библиотеки, но думаю если hide/show не решают проблемы, то наверно можно подменять контейнеры, клиентские области, или сам диалог.
А что есть проблема? У меня нет времени заниматься исследованием стандартной библиотеки, но думаю если hide/show не решают проблемы, то наверно можно подменять контейнеры, клиентские области, или сам диалог.
Не знаю, я пытался не получилось.