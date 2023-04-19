Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 61

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Nikolai Semko:

такое ощущение, что это слабоватая скорость.

 Один тик сколько весит? Как структура MqlTick -62 байта? 

Мне нужно было для HistoryTicks-библиотеки. Возможности ресурсов задачу решают.

 
fxsaber:

Мне нужно было для HistoryTicks-библиотеки. Возможности ресурсов задачу решают.

Ну да, может я привередничаю. 150 килотиков в секунду в принцепе не плохо. Но возможности ресурса на примере с канвасом это где-то 200-300 (может даже больше) мегабайт в секунду.
Интересно, а если то же самое через файл SSD реализовать, насколько скорость измениться?

 
Nikolai Semko:

Ну да, может я привередничаю. 150 килотиков в секунду в принцепе не плохо. Но возможности ресурса на примере с канвасом это где-то 800 мегабайт в секунду.

Это и есть канвас. Просто в канвас Вы только пишите, а мне еще нужно читать.

Интересно, а если то же самое через файл SSD реализовать, насколько скорость измениться?

Делал через RAM-диск. Замеров не делал. Как только MT4-ресурсы починили, перешел на них, т.к. внутри Терминала все.

 
Nikolai Semko :

такое ощущение, что это слабоватая скорость.

 Один тик сколько весит? Как структура  MqlTick -62 байта? 

MqlTick - 60 байт.
 

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к поддержке mt5, новости об ошибках mt5 (1940+)

Младен Ракич , 2018.12.06 21:19

Смотрите:

Профилировщик - после завершения теста (он отображает ОК во время тестирования)


И это редактор - когда запуск заканчивается


Т.е.: ничего не отображается

PS: как я уже упоминал, все работает нормально в сборке 1955 г.

Build 1958. Профайлер разбит на исторические данные.

По живым данным он работает.

 
fxsaber:

Это и есть канвас. Просто в канвас Вы только пишите, а мне еще нужно читать

Все равно я ожидал бы 1-2 мега mqltick в секунду даже при r/w, т.е. на порядок быстрее. 
Какого размера блоки передаются?
 
Nikolai Semko :
Все равно я ожидал бы 1-2 мега mqltick в секунду даже при r/w, т.е. на порядок быстрее. 
Какого размера блоки передаются?

Чтение с жесткого диска (не SSD), в лучшем случае:

CopyTicks возвращает 12500000 тиков в 2754899 мкс. Память = 619,888 МБ.

Так что это 4,5 миллиона тиков в секунду. Все, что внизу, кажется бесполезным.
 
Alain Verleyen:
MqlTick - 60 байт.
Да. К 56 прибавил 4 и получил 62 ))
 
Nikolai Semko:
Да. К 56 прибавил 4 и получил 62 ))
 
Alain Verleyen:

Чтение с жесткого диска (не SSD), в лучшем случае:

CopyTicks возвращает 12500000 тиков в 2754899 мкс. Память = 619,888 МБ.

Так что это 4,5 миллиона тиков в секунду. Все, что внизу, кажется бесполезным.
Чтение с жесткого диска (Не SSD) 1 Гбайта за 4 секунды!? Какой-то очень крутой диск.
А, правда если тики упакованы в раз 10(Так вроде и происходит), тогда можно конечно. 
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