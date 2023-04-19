Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 61
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такое ощущение, что это слабоватая скорость.
Один тик сколько весит? Как структура MqlTick -62 байта?
Мне нужно было для HistoryTicks-библиотеки. Возможности ресурсов задачу решают.
Мне нужно было для HistoryTicks-библиотеки. Возможности ресурсов задачу решают.
Ну да, может я привередничаю. 150 килотиков в секунду в принцепе не плохо. Но возможности ресурса на примере с канвасом это где-то 200-300 (может даже больше) мегабайт в секунду.
Интересно, а если то же самое через файл SSD реализовать, насколько скорость измениться?
Ну да, может я привередничаю. 150 килотиков в секунду в принцепе не плохо. Но возможности ресурса на примере с канвасом это где-то 800 мегабайт в секунду.
Это и есть канвас. Просто в канвас Вы только пишите, а мне еще нужно читать.
Интересно, а если то же самое через файл SSD реализовать, насколько скорость измениться?
Делал через RAM-диск. Замеров не делал. Как только MT4-ресурсы починили, перешел на них, т.к. внутри Терминала все.
такое ощущение, что это слабоватая скорость.
Один тик сколько весит? Как структура MqlTick -62 байта?
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Младен Ракич , 2018.12.06 21:19
Смотрите:
Профилировщик - после завершения теста (он отображает ОК во время тестирования)
И это редактор - когда запуск заканчивается
Т.е.: ничего не отображается
PS: как я уже упоминал, все работает нормально в сборке 1955 г.
Build 1958. Профайлер разбит на исторические данные.
По живым данным он работает.
Это и есть канвас. Просто в канвас Вы только пишите, а мне еще нужно читать
Все равно я ожидал бы 1-2 мега mqltick в секунду даже при r/w, т.е. на порядок быстрее.
Чтение с жесткого диска (не SSD), в лучшем случае:
CopyTicks возвращает 12500000 тиков в 2754899 мкс. Память = 619,888 МБ.
MqlTick - 60 байт.
Да. К 56 прибавил 4 и получил 62 ))
Чтение с жесткого диска (не SSD), в лучшем случае:
CopyTicks возвращает 12500000 тиков в 2754899 мкс. Память = 619,888 МБ.