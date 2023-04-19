Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 111
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Этот код не совсем тот - не дождаться конца выполнения. Попытка снятия скрипта приводит к длительному зависанию Терминала.
А если все свойства символа корректно задать и тики нормальные сделать - то это воспроизводит этот скрипт.
Немного поспешил радоваться :)
Функция ObjectFind теперь работает быстрее, но всё равно значительно медленнее, чем до 1968
Сейчас в четвёрке время выполнения 0.
и функции ObjectGetInteger и ObjectGetString стали "поджирать" время
Пофиксили в 1972:
test (EURUSD,H1) Время выполнения: 593
Нашли проблему, пофиксим.
Отлично. А это воспроизвели? Отладку делать не получается.
Советник (только выставляет в OnInit заданное (Amount) количество позиций)
Amount = 0
Amount = 1
Amount = 5
Только один локальный Агент для замера использовался. Папка tester на виртуальном диске в ОЗУ. Режим по реальным тикам (Hedge), кастомный символ (чтобы кроссов избежать). Количество тиков
По логам видно, что 26.5 млн тиков "пустышка" проходит почти за 4 секунды. Быстро это или нет?
11 секунд для Amount = 1. И 28 секунд для Amount = 5. Такое замедление - нормально?
Дело в том, что сравнивал с другим "Тестером" и там такого сильного замедления не происходит. Подробности здесь.
ЗЫ Не могу понять, почему в Тестере такой сильный разброс по времени выполнения проходов. Почти в 1.5 раза.
Вот результаты на 1972 в режиме оптимизации со следующими настройками: начало темы тут
Amount 0
Amount 1
Amount 5
Выводы:
Отлично. А это воспроизвели? Отладку делать не получается.
Вот результаты на 1972 в режиме оптимизации со следующими настройками: начало темы тут
Есть вариант с отложками.
Один Агент?
Да. Core 01.
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
Renat Fatkhullin, 2019.01.16 21:18
Два последовательных пятисекундных прохода от одного Агента приходят в одно и то же время. OnTesterPass тормозит или особенности логирования?
Подскажите, как правильно воспроизвести отсутствие разброса? У меня не получается (Amount = 5)
Фоновые приложения?
Как это объяснить?
Два последовательных пятисекундных прохода от одного Агента приходят в одно и то же время. OnTesterPass тормозит или особенности логирования?
Особенность логгирования пакетируемых данных.
Мы не шлем микропакеты в ответах агентов, а пакетируем их с нарезкой по времени.