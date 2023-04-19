Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 24

Новый комментарий
 
Renat Fatkhullin:
Мы полностью перестроим систему конфигурации для тестера и работы с настройками.

Очень нужен формат opt-файлов.


Ну и со скольжением TP/лимитников просто беда.

 
Renat Fatkhullin :
Мы полностью перестроим систему конфигурации для тестера и работы с настройками.
Вы планируете предоставить API для работы с тестером с помощью mql?
 

После оптимизации удобно запускать одиночные проходы через соответствующий пункт меню. Но стоит только, например, сменить символ и прогнать одиночный там, затем вернуть символ обратно, то больше уже невозможно подставлять данные из таблицы оптимизации


Возможно ли сделать так, чтобы всегда можно было подставлять данные входных параметров через этот пункт меню?


ЗЫ Если сделать экспорт в opt-файл и сразу его же импорт, то меню становится активным и работает, как надо. Явно, что-то работает не совсем правильно, раз такими действиями можно заставить работать.

 

1944

2018.11.11 20:31:57.028 Access violation at 0x00007FF6B654E7C8 read to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E6E0 4863442428        movsxd     rax, dword [rsp+0x28]
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E6E5 4D8BD0            mov        r10, r8
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E6E8 85C0              test       eax, eax
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E6EA 7E0C              jle        0x7ff6b654e6f8
2018.11.11 20:31:57.513 
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E6EC 498B4CC1F8        mov        rcx, [r9+rax*8-0x8]
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E6F1 488BC2            mov        rax, rdx
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E6F4 48890A            mov        [rdx], rcx
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E6F7 C3                ret        
2018.11.11 20:31:57.513 
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E6F8 7538              jnz        0x7ff6b654e732
2018.11.11 20:31:57.513 
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E6FA 498B08            mov        rcx, [r8]
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E6FD 0FB6C1            movzx      eax, cl
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E700 D0E8              shr        al, 1
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E702 A801              test       al, 0x1
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E704 751A              jnz        0x7ff6b654e720
2018.11.11 20:31:57.513 
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E706 66660F1F84000000  o16 nop        [rax+rax+0x0]
2018.11.11 20:31:57.513                                0000
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E710 4883E1FC          and        rcx, 0xfc
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E714 488B09            mov        rcx, [rcx]
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E717 0FB6C1            movzx      eax, cl
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E71A D0E8              shr        al, 1
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E71C A801              test       al, 0x1
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E71E 74F0              jz         0x7ff6b654e710
2018.11.11 20:31:57.513 
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E720 4C8B4C2430        mov        r9, [rsp+0x30]
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E725 4883E1FD          and        rcx, 0xfd
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E729 4883C901          or         rcx, 0x1
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E72D 498909            mov        [r9], rcx
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E730 EB09              jmp        0x7ff6b654e73b
2018.11.11 20:31:57.513 
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E732 4C8B4C2430        mov        r9, [rsp+0x30]
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E737 410FB609          movzx      ecx, byte [r9]
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E73B F6D1              not        cl
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E73D F6C101            test       cl, 0x1
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E740 498BCA            mov        rcx, r10
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E743 746E              jz         0x7ff6b654e7b3
2018.11.11 20:31:57.513 
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E745 4D8B00            mov        r8, [r8]
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E748 410FB6C0          movzx      eax, r8b
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E74C D0E8              shr        al, 1
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E74E A801              test       al, 0x1
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E750 7522              jnz        0x7ff6b654e774
2018.11.11 20:31:57.513 
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E752 0F1F4000          nop        [rax+0x0]
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E756 66660F1F84000000  o16 nop        [rax+rax+0x0]
2018.11.11 20:31:57.513                                0000
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E760 498BC8            mov        rcx, r8
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E763 4883E1FC          and        rcx, 0xfc
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E767 4C8B01            mov        r8, [rcx]
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E76A 410FB6C0          movzx      eax, r8b
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E76E D0E8              shr        al, 1
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E770 A801              test       al, 0x1
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E772 74EC              jz         0x7ff6b654e760
2018.11.11 20:31:57.513 
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E774 4D8B01            mov        r8, [r9]
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E777 498BC0            mov        rax, r8
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E77A 4883E0FE          and        rax, 0xfe
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E77E 7421              jz         0x7ff6b654e7a1
2018.11.11 20:31:57.513 
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E780 488B00            mov        rax, [rax]
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E783 4883E0FC          and        rax, 0xfc
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E787 493BC2            cmp        rax, r10
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E78A 7515              jnz        0x7ff6b654e7a1
2018.11.11 20:31:57.513 
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E78C 488B01            mov        rax, [rcx]
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E78F 4883E0FD          and        rax, 0xfd
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E793 4C8902            mov        [rdx], r8
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E796 4883C801          or         rax, 0x1
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E79A 498901            mov        [r9], rax
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E79D 488BC2            mov        rax, rdx
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7A0 C3                ret        
2018.11.11 20:31:57.513 
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7A1 488B01            mov        rax, [rcx]
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7A4 4883E0FD          and        rax, 0xfd
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7A8 4883C801          or         rax, 0x1
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7AC 488902            mov        [rdx], rax
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7AF 488BC2            mov        rax, rdx
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7B2 C3                ret        
2018.11.11 20:31:57.513 
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7B3 4D8B4008          mov        r8, [r8+0x8]
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7B7 410FB6C0          movzx      eax, r8b
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7BB D0E8              shr        al, 1
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7BD A801              test       al, 0x1
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7BF 7515              jnz        0x7ff6b654e7d6
2018.11.11 20:31:57.513 
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7C1 498BC8            mov        rcx, r8
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7C4 4883E1FC          and        rcx, 0xfc
2018.11.11 20:31:57.513    crash -->  00007FF6B654E7C8 4C8B4108          mov        r8, [rcx+0x8]
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7CC 410FB6C0          movzx      eax, r8b
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7D0 D0E8              shr        al, 1
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7D2 A801              test       al, 0x1
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7D4 74EB              jz         0x7ff6b654e7c1
2018.11.11 20:31:57.513 
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7D6 4D8B01            mov        r8, [r9]
2018.11.11 20:31:57.513               00007FF6B654E7D9 498BC0            mov        rax, r8
2018.11.11 20:31:57.513 
2018.11.11 20:31:57.513 00: 0x00007FF6B654E7C8
2018.11.11 20:31:57.513 01: 0x00007FF6B654E855
2018.11.11 20:31:57.513 02: 0x0000002B29DFD5B0
2018.11.11 20:31:57.513 03: 0x000000000007BFB8
2018.11.11 20:31:57.513 04: 0x0000013710D707B1
2018.11.11 20:31:57.513 05: 0x0000013710E92E81
2018.11.11 20:31:57.513 06: 0x0000013700000000
2018.11.11 20:31:57.513 07: 0x0000002B29DFD4F0
2018.11.11 20:31:57.513 08: 0x4042F59D92BCB961
2018.11.11 20:31:57.513
 
Тестер 1944
2018.11.11 19:44:27.100 2018.11.09 23:50:58   1 undeleted objects left
2018.11.11 19:44:27.100 2018.11.09 23:50:58   1 object of type CHANNEL_EMA left
2018.11.11 19:44:27.100 2018.11.09 23:50:58   56 bytes of leaked memory
 
Anatoli Kazharski :

1944

Какие условия воспроизводить?
 
fxsaber :
Тестер 1944
Код?
 
Alain Verleyen:
Код?

https://www.mql5.com/ru/code/22770

TesterEA
TesterEA
  • www.mql5.com
Некоторый выложенный в Кодобазу инструментарий требовал для различных тестов торговый советник в качестве полигона. Данный советник был тем самым подопытным. От идеи до полной реализации, с написанием всего кода с нуля, потребовалось два часа. Особенности Советник канальный - торгует вовнутрь канала, постоянно в рынке.Не используются...
 
fxsaber :

https://www.mql5.com/ru/code/22770

Невозможно воспроизвести его. Как ?
 
Alain Verleyen:
Невозможно воспроизвести его. Как ?

Скачиваете в MT5 и запускаете, как сказано в описании.

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