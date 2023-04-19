Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 24
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Мы полностью перестроим систему конфигурации для тестера и работы с настройками.
Очень нужен формат opt-файлов.
Ну и со скольжением TP/лимитников просто беда.
Мы полностью перестроим систему конфигурации для тестера и работы с настройками.
После оптимизации удобно запускать одиночные проходы через соответствующий пункт меню. Но стоит только, например, сменить символ и прогнать одиночный там, затем вернуть символ обратно, то больше уже невозможно подставлять данные из таблицы оптимизации
Возможно ли сделать так, чтобы всегда можно было подставлять данные входных параметров через этот пункт меню?
ЗЫ Если сделать экспорт в opt-файл и сразу его же импорт, то меню становится активным и работает, как надо. Явно, что-то работает не совсем правильно, раз такими действиями можно заставить работать.
1944
1944
Тестер 1944
Код?
https://www.mql5.com/ru/code/22770
https://www.mql5.com/ru/code/22770
Невозможно воспроизвести его. Как ?
Скачиваете в MT5 и запускаете, как сказано в описании.