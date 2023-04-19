Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 110
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Вот эта запись говорит о заполнении отсутствующих баров
Воспроизведён ли вот этот баг?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
Anatoli Kazharski, 2019.01.16 08:31
Уже несколько билдов расхождения результатов оптимизации и тестов.
Результаты оптимизации в билде 1971. Смотрим первый результат.
...
Код для воспроизведения передавал в личных сообщениях.
Воспроизведён ли вот этот баг?
Может быть несколько причин. Например, эта или отсутствие инициализации какой-то переменной.
По ссылке есть рекомендации, как можно помочь себе разобраться в причинах.
Сейчас контролочку сделаю через несколько минут - просто закрыл график кастомного символа, терминал закрыать не буду. Через несколько минут открою график и посмотрю
Открыл график. Сфоткал, подождал минуту.
Нажал "Обновить", последние несколько баров (штук 10) дернулись.. обновил еще несколько раз, тоже дернулись.
Если посмотреть на последние (самые новые) несколько баров (около 10) на скрине сверху и снизу, то видно что они чуть чуть разные. Но количество баров не поменялось, с этим все ок вроде.
По 2 графика на скрине не смотреть, только на верхние на каждом скрине, нижние просто что бы было
Может быть несколько причин. Например, эта или отсутствие инициализации какой-то переменной.
По ссылке есть рекомендации, как можно помочь себе разобраться в причинах.
Облако не используется в моём случае.
Облако не используется в моём случае.
Тогда инициализация - одна из самых распространенных причин.
Открыл график. Сфоткал, подождал минуту.
Нажал "Обновить", последние несколько баров (штук 10) дернулись.. обновил еще несколько раз, тоже дернулись.
Если посмотреть на последние (самые новые) несколько баров (около 10) на скрине сверху и снизу, то видно что они чуть чуть разные. Но количество баров не поменялось, с этим все ок вроде.
Это понятно, почему.
Бары гораздо точнее, когда строятся из формулы по тикам, чем из формулы по open-high-low-close минутных баров. И они отличаются в хаях и лоу. Потому что когда считаешь исходя из минуток, то предполагается, что хаи и лоу у всех формульных инструментов произошли в одно и то же время.
Посмотрите, например индекс доллара. Минутки посчитанные на минутках очень редко имеют тени. Построение по тикам показывает совсм другую картину
Это понятно, почему.
Бары гораздо точнее, когда строятся из формулы по тикам, чем из формулы по open-high-low-close минутных баров. И они отличаются в хаях и лоу. Потому что когда считаешь исходяиз минуток, то предполагается, что хаи и лоу у всех формульных инструментов произошли в одно и то же время.
Посмотрите, например индекс доллара. Минутки посчитанные на минутках очень редко имеют тени. Построение по тикам показывает совсм другую картину
Так и подумал, понятно, спасибо. Значит бары сейчас нормально просчитываются при загрузке, еще понаблюдаю, если замечу аномалии - напишу
Тогда инициализация - одна из самых распространенных причин.
Всё инициализировано. Исходники для тестов передал.
Хотел просто уточнить, воспроизвелась ли проблема или нужно предоставить, какие-то дополнительные материалы для выяснения причины.
Поправил возврат правильного кода ошибки для неразрешённого URL
1972 - WebRequest заработал, Спасибо.