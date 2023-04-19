Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 22
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Попробуйте просто Time[i]
Time нету в МТ5, возможно прийдётся перейти на iTime, но думаю проблема глубже и не только CopyTime себя так ведёт, но и другие Copy...
Видел уже сообщения о том что замерзают даже открытые графики.
Time нету в МТ5, возможно прийдётся перейти на iTime, но думаю проблема глубже и не только CopyTime себя так ведёт, но и другие Copy...
Видел уже сообщения о том что замерзают даже открытые графики.
Я же исправил сообщение!
P.S. Открытые графики у меня замерзают с использованием двух разных индикаторов, с чем связано, пока не разбирался. Как только индикаторы убираю с графика, он моментально прорисовывается. Раньше такого не было, началось билдов 6-7 назад
Я же исправил сообщение!
P.S. Открытые графики у меня замерзают с использованием двух разных индикаторов, с чем связано, пока не разбирался. Как только индикаторы убираю с графика, он моментально прорисовывается. Раньше такого не было, началось билдов 6-7 назад
Я заметил проблему с 30-го
Я заметил проблему с 30-го
Проблема действительно существует давно, возможно Я и ошибся, билды выходят, как горячие пирожки, сложно уследить за их количеством.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Баг компилятора: undefined struct cannot be used
fxsaber, 2018.11.09 07:07А этот код ошибок не вызывает
но при этом уводит компилятор в бесконечный цикл.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2018.10.28 18:34
В КБ появился инструментарий, который, похоже, нестандартно использует Тестер/Оптимизатор. Оказалось, что жутко не хватает возможности скопировать в буфер обмена входные параметры прохода.
Провел Оптимизацию. Запускаю одиночное тестирование и смотрю важную инфу в логе. Если результат в логе понравился, сохраняю себе его. Хочу сопоставить ему входные параметры, что соответствовали одиночному проходу. А скопировать их не могу.
В логе могу скопировать любую строку в буфер, а во вкладке Оптимизация - нет.
Есть ли более-менее быстрый способ получить в виде текста входные параметры одиночного прогона из вкладки Оптимизация?
Сейчас пока использую следующую схему. В OnInit пишу в Common-папку текстовый файл с входными параметрами. Но оформить это в универсальном виде не получается. Для каждого советника приходится прописывать свой код. Механизм же с MqlParam+Template в тестере не предусмотрен, чтобы можно было в общем виде вытащить свои входные параметры
ЗЫ Надеюсь, разработчики добавят поднятый функционал в GUI. Неудобно, конечно, что в режиме одиночного прогона невозможно самому определить значения своих входных параметров.
Нашел полуавтоматический способ. Входные параметры (и название советника) одиночного прогона содержатся в комментарии чарта этого прогона.
Долго разбирался в причинах некоторого поведения советника через дебаг-визуализатор.
Стало все гораздо проще, когда в комментарий стал выводить данные текущего тика.
Оказалось, что в Обзоре рынка совершенно не актуальная информация. И это при том, что визуализатор работал в режиме паузы и каждый тик пробрасывался только через F12.
Уважаемые разработчики, просьба хотя бы по F12-пробросу тиков сделать Обзор рынка актуальным в Визуализаторе. Иначе отладка превращается в "не верь глазам своим". Ну и миллисекунды, конечно,...