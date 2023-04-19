Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 22

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Vitaly Muzichenko:

Попробуйте просто Time[i]

Time нету в МТ5, возможно прийдётся перейти на iTime, но думаю проблема глубже и не только CopyTime себя так ведёт, но и другие Copy...

Видел уже сообщения о том что замерзают даже открытые графики.

 
Stanislav Dray:

Time нету в МТ5, возможно прийдётся перейти на iTime, но думаю проблема глубже и не только CopyTime себя так ведёт, но и другие Copy...

Видел уже сообщения о том что замерзают даже открытые графики.

Я же исправил сообщение!

P.S. Открытые графики у меня замерзают с использованием двух разных индикаторов, с чем связано, пока не разбирался. Как только индикаторы убираю с графика, он моментально прорисовывается. Раньше такого не было, началось билдов 6-7 назад

 
Vitaly Muzichenko:

Я же исправил сообщение!

P.S. Открытые графики у меня замерзают с использованием двух разных индикаторов, с чем связано, пока не разбирался. Как только индикаторы убираю с графика, он моментально прорисовывается. Раньше такого не было, началось билдов 6-7 назад

Я заметил проблему с 30-го

 
Stanislav Dray:

Я заметил проблему с 30-го

Проблема действительно существует давно, возможно Я и ошибся, билды выходят, как горячие пирожки, сложно уследить за их количеством.

 
Если скопировать metaeditor64.exe в отдельную папку и запустить, то в ней создастся MQL4-папка (не MQL5).
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Баг компилятора: undefined struct cannot be used

fxsaber, 2018.11.09 07:07

А этот код ошибок не вызывает
template <typename T>
bool f();

bool b = f<int>();

template <typename T>
bool f() { return(true); }

но при этом уводит компилятор в бесконечный цикл.

 
Ошибка приведения типов
void OnStart()
{
  string Str = "+1";
  int i1 = (int)Str;
  int i2 = (int)(double)Str;
  
  Print(i1); // 0
  Print(i2); // 1
}
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5

fxsaber, 2018.10.28 18:34

В КБ появился инструментарий, который, похоже, нестандартно использует Тестер/Оптимизатор. Оказалось, что жутко не хватает возможности скопировать в буфер обмена входные параметры прохода.

Провел Оптимизацию. Запускаю одиночное тестирование и смотрю важную инфу в логе. Если результат в логе понравился, сохраняю себе его. Хочу сопоставить ему входные параметры, что соответствовали одиночному проходу. А скопировать их не могу.

В логе могу скопировать любую строку в буфер, а во вкладке Оптимизация - нет.

Есть ли более-менее быстрый способ получить в виде текста входные параметры одиночного прогона из вкладки Оптимизация?

Сейчас пока использую следующую схему. В OnInit пишу в Common-папку текстовый файл с входными параметрами. Но оформить это в универсальном виде не получается. Для каждого советника приходится прописывать свой код. Механизм же с MqlParam+Template в тестере не предусмотрен, чтобы можно было в общем виде вытащить свои входные параметры


ЗЫ Надеюсь, разработчики добавят поднятый функционал в GUI. Неудобно, конечно, что в режиме одиночного прогона невозможно самому определить значения своих входных параметров.

Нашел полуавтоматический способ. Входные параметры (и название советника) одиночного прогона содержатся в комментарии чарта этого прогона.

 

Долго разбирался в причинах некоторого поведения советника через дебаг-визуализатор.

Стало все гораздо проще, когда в комментарий стал выводить данные текущего тика.

Оказалось, что в Обзоре рынка совершенно не актуальная информация. И это при том, что визуализатор работал в режиме паузы и каждый тик пробрасывался только через F12.


Уважаемые разработчики, просьба хотя бы по F12-пробросу тиков сделать Обзор рынка актуальным в Визуализаторе. Иначе отладка превращается в "не верь глазам своим". Ну и миллисекунды, конечно,...

 
Будут добавлять другие таймфреймы (меньше минуты), как например в TWS?
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