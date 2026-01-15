Ошибки, баги, вопросы - страница 2298
Забить в поисков сайта "shared_ptr" и перейти по первому же результату может каждый, это не сложно, настоятельно рекомендую попробовать.
затем обнаружить что на mql ни один из стандартных умных указателей нормально не реализуем, потому что нет ссылок, разыменования и стрелки.
Если вы намекаете на невозможность реализовать счетчик подсчета активных ссылок, то там автор пишет о своем подходе по решению данной проблемы:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Удаляется счетчик ссылок в shared_ptr
vasya-gaykin, 2016.03.12 20:02
new int нужен для разделения счетчика между Pointer'ами, по другому эта задача не решается.
Pointer и есть контейнер для управления объектами Object
Решаемая задача парсинг JSON; вместо Object'a наборы классов JSON, JSONObject, JSONArray, JSONString...
Как вызвать окно Соглашения в терминале? Например, когда двигаешь первый раз отложенный ордер мышкой, то появляется на белом фоне Соглашение с большим количество букв. Там, вроде, предлагается принять его или отказаться. Никак не получается его увидеть сейчас.
Ситуация такая, что не могу понять, как смогла отжаться кнопка Автоторговли в терминале. Единственное, что вспомнил, так это случайный зацеп мышкой отложенного ордера. Сразу появилось это Соглашение, которое не читав, проигнорировал. Это единственное подозрение, что могло вызвать отключение Автоторговли. Но воспроизвести не могу, т.к. не повторить ситуацию с этим Соглашением. Где сидит этот флаг, чтобы его вырубить и снова увидеть эти много букв?
Пробовал, Соглашение не появляется.
Никак не думал, что такое может произойти. На эту кнопку же нет горячей клавиши, чтобы случайно ее нажимать?
Вот эта гадина!
Ctrl+E
Разрешить/запретить использование советников.
Закрывал окна по Ctrl+W, пальцем случайно вместо W нажал на клавишу рядом - E. И отрубил всю торговлю!
Уважаемые разработчики, ну давайте уберем вот такие случайные ситуации! Отключение/Включение автоторговли - серьезная вещь, не хорошо сюда вносить случайный элемент. Нет же горячей клавиши на разрешение DLL. Если хочется, чтобы была горячая, то пусть будет сложно-воспроизводимая - CTRL+SHIFT+E. И Терминал хоть как-то поморгает, что нажата эта кнопка. Чтобы можно было подстраховаться от случайности.
Вот это соглашение?
Да, это, Спасибо. Не сообразил, что нужно не только убрать галочку, но и снова ее поставить.
А причина отключение автоторговли оказалось идиотской - выше коммент дополнил. Так что будьте бдительны.