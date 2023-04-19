Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 43

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Уважаемые разработчики, проверьте пожалуйста функцию WebRequest при работе с сайтом www.cftc.gov.

ОС Windows 7. Уже больше месяца связь с сайтом cftc.gov через MetaTrader 5 не работает. Однако этот же код с WebRequest в MetaTrader 4 выполняется корректно.

Скрипт для воспроизведения:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          CftcWebRequestTest3.mq4 |
//|                        Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2015, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart() 
{ 
   string cookie, headers; 
   uchar   post[], result[];    
   string url="http://www.cftc.gov"; 
   ResetLastError(); 
   int res=WebRequest("GET", url, cookie, 5000, post, result, headers); 
   int code = GetLastError();
   printf("Request result: " + (string)res + " Last Error: " + (string)code + " Results size: " + (string)ArraySize(result));
   int dbg = 4;
}

//+------------------------------------------------------------------+

Результат выполнения в МТ5:

2018.11.26 16:56:39.885 CftcWebRequetsTest (GAZR Splice,W1)     Request result: 1001 Last Error: 5203 Results size: 0

Результат выполнения в МТ4:

2018.11.26 16:48:59.585 CftcWebRequestTest3 EURUSD,H1: Request result: 200 Last Error: 4000 Results size: 42340

Ошибка проявляется на других машинах пользователей моих продуктов. Просят исправить, но я ничего не могу сделать.
 
Vasiliy Sokolov:

Уважаемые разработчики, проверьте пожалуйста функцию WebRequest при работе с сайтом www.cftc.gov.

ОС Windows 7. Уже больше месяца связь с сайтом cftc.gov через MetaTrader 5 не работает. Однако этот же код с WebRequest в MetaTrader 4 выполняется корректно.

Скрипт для воспроизведения:

Результат выполнения в МТ5:

Результат выполнения в МТ4:

Ошибка проявляется на других машинах пользователей моих продуктов. Просят исправить, но я ничего не могу сделать.

Исправили, будет в следующем билде.

Пока используйте https://www.cftc.gov, чтобы избежать редиректа HTTP -> HTTPS

 
Renat Fatkhullin:

Исправили, будет в следующем билде.

Пока используйте https://www.cftc.gov, чтобы избежать редиректа HTTP -> HTTPS

Огромное спасибо! Очень оперативно. Даже не ожидал:)

p.s. Использование  https: вместо http однако не помогло.
 
Vasiliy Sokolov:

Огромное спасибо! Очень оперативно. Даже не ожидал:)

p.s. Использование  https: вместо http однако не помогло.

У меня работает: перезапустите терминал, там ошибка с кешированием номера порта при 301 редиректе


 
Renat Fatkhullin:

У меня работает: перезапустите терминал, там ошибка с кешированием номера порта при 301 редиректе

Понял. К сожалению не срабатывает. Воспроизведение:


 
Vasiliy Sokolov:

Понял. К сожалению не срабатывает. Воспроизведение:

Из индикаторов нельзя вызывать WebRequest:

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

Системная функция не разрешена для вызова


Вижу, что скрипт в отладчике запускаете. В списке разрешенных адресов точно добавили https:// префикс?

У меня в 1950 билде все работает и под отладчиком:

test (EURUSD,H1)        Request result: 200 Last Error: 0 Results size: 42340


 

У меня скрипт тоже "ошибается":

2018.11.26 22:25:10.873 CftcWebRequestTest3 (EURUSD,H1) Request result: 1001 Last Error: 5203 Results size: 0
2018.11.26 22:25:16.622 CftcWebRequestTest3 (AUDNZD,M1) Request result: 1001 Last Error: 5203 Results size: 0

Вторая строка - в Отладчике.

Терминал перезагружал.

OC Windows 10 x64.
 
prostotrader:
А для ФОРТС как использовать  double volume_real;     // объем с повышенной точностью ????
 

Вопрос по поводу inverted chart и в целом манипуляцией осями MT5 через MQL. Уже много, где появляются графики с надписью inverted, это абсолютно верно и грамотно для всех обратных инструментов. Например, для пары USD/RUB сейчас приходится говорить клиенту примерно такое: "Рубль растет, ну то есть usdrub вниз, валюта укрепляется, si вниз и положительная тенденция продолжится". В голове у людей далеких от рынка в голове кавардак. Они переспрашивают, не понимают.

Я сразу говорю, что в курсе как реализовать обратные графики через индикаторы, формулы кастомных инструментов и пр. Но это все костыли, сейчас же терминал не предоставляет возможность сменить направление счета по оси цены. А хотелось бы еще и логарифм и силами терминала и MQL, а не костылями.

 
fxsaber:

В новых билдах появилась замечательная возможность ускорения индикаторов - вычисляются, когда к ним обращаются. Почему бы не применить тот же подход к барам? Считаем бары тогда, когда к ним обращаются. Ведь бары - это тот же индикатор.

Просьба выключить расчет баров в Тестере.

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