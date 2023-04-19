Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 43
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Уважаемые разработчики, проверьте пожалуйста функцию WebRequest при работе с сайтом www.cftc.gov.
ОС Windows 7. Уже больше месяца связь с сайтом cftc.gov через MetaTrader 5 не работает. Однако этот же код с WebRequest в MetaTrader 4 выполняется корректно.
Скрипт для воспроизведения:
Результат выполнения в МТ5:
Результат выполнения в МТ4:Ошибка проявляется на других машинах пользователей моих продуктов. Просят исправить, но я ничего не могу сделать.
Уважаемые разработчики, проверьте пожалуйста функцию WebRequest при работе с сайтом www.cftc.gov.
ОС Windows 7. Уже больше месяца связь с сайтом cftc.gov через MetaTrader 5 не работает. Однако этот же код с WebRequest в MetaTrader 4 выполняется корректно.
Скрипт для воспроизведения:
Результат выполнения в МТ5:
Результат выполнения в МТ4:Ошибка проявляется на других машинах пользователей моих продуктов. Просят исправить, но я ничего не могу сделать.
Исправили, будет в следующем билде.
Пока используйте https://www.cftc.gov, чтобы избежать редиректа HTTP -> HTTPS
Исправили, будет в следующем билде.
Пока используйте https://www.cftc.gov, чтобы избежать редиректа HTTP -> HTTPS
Огромное спасибо! Очень оперативно. Даже не ожидал:)p.s. Использование https: вместо http однако не помогло.
Огромное спасибо! Очень оперативно. Даже не ожидал:)p.s. Использование https: вместо http однако не помогло.
У меня работает: перезапустите терминал, там ошибка с кешированием номера порта при 301 редиректе
У меня работает: перезапустите терминал, там ошибка с кешированием номера порта при 301 редиректе
Понял. К сожалению не срабатывает. Воспроизведение:
Понял. К сожалению не срабатывает. Воспроизведение:
Из индикаторов нельзя вызывать WebRequest:
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
4014
Системная функция не разрешена для вызова
Вижу, что скрипт в отладчике запускаете. В списке разрешенных адресов точно добавили https:// префикс?
У меня в 1950 билде все работает и под отладчиком:
У меня скрипт тоже "ошибается":
Вторая строка - в Отладчике.
Терминал перезагружал.OC Windows 10 x64.
А для ФОРТС как использовать double volume_real; // объем с повышенной точностью ????
Вопрос по поводу inverted chart и в целом манипуляцией осями MT5 через MQL. Уже много, где появляются графики с надписью inverted, это абсолютно верно и грамотно для всех обратных инструментов. Например, для пары USD/RUB сейчас приходится говорить клиенту примерно такое: "Рубль растет, ну то есть usdrub вниз, валюта укрепляется, si вниз и положительная тенденция продолжится". В голове у людей далеких от рынка в голове кавардак. Они переспрашивают, не понимают.
Я сразу говорю, что в курсе как реализовать обратные графики через индикаторы, формулы кастомных инструментов и пр. Но это все костыли, сейчас же терминал не предоставляет возможность сменить направление счета по оси цены. А хотелось бы еще и логарифм и силами терминала и MQL, а не костылями.
В новых билдах появилась замечательная возможность ускорения индикаторов - вычисляются, когда к ним обращаются. Почему бы не применить тот же подход к барам? Считаем бары тогда, когда к ним обращаются. Ведь бары - это тот же индикатор.
Просьба выключить расчет баров в Тестере.