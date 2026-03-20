Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 91
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Как часто и куда выкладывать рез-ты?
Что думаешь по этому моему посту?
https://www.mql5.com/ru/forum/272032/page89#comment_11319140
В смысле ??? Каждый понедельник в этой теме отчет по ТС-фаворитам, причем в двух разрезах - по балансу и по качеству. Какие еще результаты нужны ?
Если этого мало, то всем желающим - могу дать инвест-пароль от счета высшего дивизиона Лиги ТС (думаю, что средний и низший врядли кого интересует). Вытаскивай оттуда сделки по интересному тебе магику, и анализируй их как хочешь. Ты хочешь вытаскивать сделки и анализировать их ?
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Максим, ты внимательно прочитал первую фразу отчета, которую я из раза в раз повторяю ?
В работе Лиги ТС железно проявляется правило 20/80 - только 20% усилий дают результат. Если ВСЕ системы (75 систем для высшего дивизона) поставить на один счет - какой может быть "график доходности" ??? Как он может расти-то ???
А что получается при торговле - я ежеденельно выкладываю графики торговли пяти лучших по балансу и качеству торговли. Плюс 20 лучших - даю просто текущие характеристики по балансу, максимальному просаду, максимальной очереди убытков и интегральной оценке качества торговли.
Для особо неверующих - могу поделиться инвест-паролем демо-счета высшего дивизиона Лиги, но как ты собираешься отделять сделки интересной для тебя ТС от остальных 74 ?
Наконец, для тех, кто хочет видеть работу систем отдельно - я готов предоставить любую из них, в обмен на обещание поставить ее на торговлю на демо-счете.
Кроме того, у меня было желание предоставить доступ к EX5-файлу с кодом всех 672 ТС через SharedProjects. Но эта задача - пока "в подвешенном" состоянии, ввиду некоторых непоняток с экспортом виртуальных интерфейсов.
Как всегда, в понедельник - будет выложен очередной отчет.
Ладно, понял смысл. Мне интересен подход в целом, а не отдельные системы, по тому что разрабатывл подобный подход. В итоге есть какой-то счет, где торгуют отдельные, лучшие системы? Демо или реал. Ты же наверное отбираешь системы лучшие и кидаешь их торговать на какой-то счет и потом аутсайдеров выкидываешь, а новых лучших добавляешь? Я отделять не хочу сделки разных систем, мне вообще результат интересен.
Что Вы шарманку крутите по сто раз...
Читайте ВСЕ ПОСТЫ ветви и откроется Вам!
Ты имеешь ввиду 642952 ?
Да, качество 1.7 - это исключительно высокое качество торговли, причем, держится оно уже весьма долго.
Не нравится мне единственное - это система обратного трейлинга. То есть, при входе ставим ТП, и с каждым баром (основной таймфрейм Н4) подвигаем его к текущей цене. Первый же неугаданный противотренд - страшно ударит по депозиту. СЛ там тоже есть, но TP/SL Ratio = 1/15 !!! То есть, СЛ там чисто защитный, если он будет выбит - система сразу пойдет на переоптимизацию. Он не должен выбиваться. И, фактически, поведение этой ТС очень сходно с мартингейлом. Разница лишь в том, что эта ТС не нагружает депозит.
Но, пока что работает...
Ага, а если убрать СЛ совсем, будет куча чудо-систем с самым высоким "качеством". Огромная куча абсолютно бесполезных систем.
Ага, а если убрать СЛ совсем, будет куча чудо-систем с самым высоким "качеством". Огромная куча абсолютно бесполезных систем.
Не совсем.
Моя оценка "качества" - учитывает просад по Эквити. На графиках Эквити не отображается, однако, в оценке - участвует. И в данном случае, для системы 642952 - большого просада по Эквити не было ни разу. Именно поэтому и такая высокая оценка.
Если, как ты предлагаешь, "убрать СЛ совсем" - то у большинство чудо-систем - возникнут большие просадки по Эквити, и моя оценка качества - неминуемо снизится. Я уже больше года использую эту интегральную оценку, и постоянно убеждаюсь в ее адекватности. Она представляет собой композицию из нескольких разных параметров, с учетом некоторых важных особенностей. Но, сильно раскрывать ее суть в открытом форуме я не хочу - за этот код я платил (собственно, не за код, а за саму идею, код там несложный).
Ладно, понял смысл. Мне интересен подход в целом, а не отдельные системы, по тому что разрабатывл подобный подход. В итоге есть какой-то счет, где торгуют отдельные, лучшие системы? Демо или реал. Ты же наверное отбираешь системы лучшие и кидаешь их торговать на какой-то счет и потом аутсайдеров выкидываешь, а новых лучших добавляешь? Я отделять не хочу сделки разных систем, мне вообще результат интересен.
Я уже говорил - у меня есть ПАММ-счет, который в прошлом году был в глубоком просаде. И именно с помощью Лиги ТС - я отобрал наиболее перспективные системы, которые постепенно вытягивают его. Сейчас счет по-прежнему в просаде, однако, уже в терпимом. Надеялся к концу весны - выйти из просада (и тогда открыть сигнал), однако, начало апреля выдалось очень убыточным, и выход из просада теперь откладывается, в лучшем случае - до середины лета.
Максим, ты внимательно прочитал первую фразу отчета, которую я из раза в раз повторяю ?
В работе Лиги ТС железно проявляется правило 20/80 - только 20% усилий дают результат. Если ВСЕ системы (75 систем для высшего дивизона) поставить на один счет - какой может быть "график доходности" ??? Как он может расти-то ???
А что получается при торговле - я ежеденельно выкладываю графики торговли пяти лучших по балансу и качеству торговли. Плюс 20 лучших - даю просто текущие характеристики по балансу, максимальному просаду, максимальной очереди убытков и интегральной оценке качества торговли.
Для особо неверующих - могу поделиться инвест-паролем демо-счета высшего дивизиона Лиги, но как ты собираешься отделять сделки интересной для тебя ТС от остальных 74 ?
Наконец, для тех, кто хочет видеть работу систем отдельно - я готов предоставить любую из них, в обмен на обещание поставить ее на торговлю на демо-счете.
Кроме того, у меня было желание предоставить доступ к EX5-файлу с кодом всех 672 ТС через SharedProjects. Но эта задача - пока "в подвешенном" состоянии, ввиду некоторых непоняток с экспортом виртуальных интерфейсов.
Как всегда, в понедельник - будет выложен очередной отчет.
обещаю поставить на демо счете 422420
Я уже говорил - у меня есть ПАММ-счет, который в прошлом году был в глубоком просаде. И именно с помощью Лиги ТС - я отобрал наиболее перспективные системы, которые постепенно вытягивают его. Сейчас счет по-прежнему в просаде, однако, уже в терпимом. Надеялся к концу весны - выйти из просада (и тогда открыть сигнал), однако, начало апреля выдалось очень убыточным, и выход из просада теперь откладывается, в лучшем случае - до середины лета.
обещаю поставить на демо счете 422420
Номер счета давай. Я выложу ex-файл.