Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 93

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Georgiy Merts:

Запускать можно на любом таймфрейме, на любом символе. Использоваться будет исключительно тот таймфрейм, на который рассчитан магик, и тот символ, для которого он предназначен. (но, необходимо, чтобы этот символ был в обзоре рынка).

ок. 

 

Да, и еще - при старте в Журнал пишется максимальный просад и максимальная очередь СЛ, допустимые для работы. Если в процессе работы (или тестирования) эти значения будут превышены - эксперт прекращает торговлю.

 
Georgiy Merts:

Да, и еще - при старте в Журнал пишется максимальный просад и максимальная очередь СЛ, допустимые для работы. Если в процессе работы (или тестирования) эти значения будут превышены - эксперт прекращает торговлю.

пока  журнал молчит... :-) 

Может ждет первую сделку? 

так и должно быть? 


 

Что-то не то. Не опознался регкод. В параметрах магик указан?

В логе пишет, что магик нулевой.

ТС 422420 работает на M15
 
Georgiy Merts:

Что-то не то. Не опознался регкод. В параметрах магик указан?

В логе пишет, что магик нулевой.

ТС 422420 работает на M15

нет - щас укажу. На М15.


 

Опять что-то не то... Вроде как система не найдена... Хм...

Ха !!!

Роман, ты какую систему запросил, дружище ?  Вот твои слова:

обещаю поставить на демо счете   422420

Это что за магик ? А я и не проверил, есть ли такая... Такой системы нет ! Неудивительно, что не  найдена...

Вот такая есть (как я понимаю, ты именно ее хотел поставить):

Account: 1235173692

Magic: 442420

RegCode: 1855666390

С этими данными запускай. Таймфрейм - не играет роли, но работает ТС на М15 (предпоследняя цифра магика - указывает на таймфрейм). И выложи скрин закладки "Эксперты", поглядим.


 
Georgiy Merts:

Опять что-то не то... Вроде как система не найдена... Хм...

Ха !!!

Роман, ты какую систему запросил, дружище ?  Вот твои слова:

Это что за магик ? А я и не проверил, есть ли такая... Такой системы нет ! Неудивительно, что не  найдена...

Вот такая есть (как я понимаю, ты именно ее хотел поставить):

Account: 1235173692

Magic: 442420

RegCode: 1855666390

С этими данными запускай. Таймфрейм - не играет роли, но работает ТС на М15 (предпоследняя цифра магика - указывает на таймфрейм). И выложи скрин закладки "Эксперты", поглядим.


ок. Сегодня вечером по мск выложу скрины - какие настройки в настоящее время стоят, также внесу эти.

 
Georgiy Merts:

Опять что-то не то... Вроде как система не найдена... Хм...

Ха !!!

Роман, ты какую систему запросил, дружище ?  Вот твои слова:

Это что за магик ? А я и не проверил, есть ли такая... Такой системы нет ! Неудивительно, что не  найдена...

Вот такая есть (как я понимаю, ты именно ее хотел поставить):

Account: 1235173692

Magic: 442420

RegCode: 1855666390

С этими данными запускай. Таймфрейм - не играет роли, но работает ТС на М15 (предпоследняя цифра магика - указывает на таймфрейм). И выложи скрин закладки "Эксперты", поглядим.


с утра был такой рег код 

это в смысле рег код с архива отличен он рег кода в посте.

 

почему то сделка прошла по евробаксу...


ставлю с этим рег кодом с письма  1855666390


в настоящее время:


 

Роман, я повторяю вопрос - ты какую систему хотел ?

Ты хотел несуществующую систему 422420. Эксперт не нашел такого магика. Поэтому он поставил систему по умолчанию, которая работает на евродолларе.

В архиве - тот магик, что ты заказал. А такой системы НЕТ !!!

Вот та система, которую ты хотел:

---------------------------------

Account: 1235173692

Magic: 442420

RegCode: 1855666390

---------------------------------

Другой магик, и регкод тоже другой. Их надо и поставить. А потом - выложить скрин закладки "Эксперты".

 
Georgiy Merts:

Роман, я повторяю вопрос - ты какую систему хотел ?

Ты хотел несуществующую систему 422420. Эксперт не нашел такого магика. Поэтому он поставил систему по умолчанию, которая работает на евродолларе.

В архиве - тот магик, что ты заказал. А такой системы НЕТ !!!

Вот та система, которую ты хотел:

---------------------------------

Account: 1235173692

Magic: 442420

RegCode: 1855666390

---------------------------------

Другой магик, и регкод тоже другой. Их надо и поставить. А потом - выложить скрин закладки "Эксперты".

в прошлом посте выложен


все совпадает


все же правильно?

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