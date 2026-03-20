Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 93
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Запускать можно на любом таймфрейме, на любом символе. Использоваться будет исключительно тот таймфрейм, на который рассчитан магик, и тот символ, для которого он предназначен. (но, необходимо, чтобы этот символ был в обзоре рынка).
ок.
Да, и еще - при старте в Журнал пишется максимальный просад и максимальная очередь СЛ, допустимые для работы. Если в процессе работы (или тестирования) эти значения будут превышены - эксперт прекращает торговлю.
Да, и еще - при старте в Журнал пишется максимальный просад и максимальная очередь СЛ, допустимые для работы. Если в процессе работы (или тестирования) эти значения будут превышены - эксперт прекращает торговлю.
пока журнал молчит... :-)
Может ждет первую сделку?
так и должно быть?
Что-то не то. Не опознался регкод. В параметрах магик указан?
В логе пишет, что магик нулевой.ТС 422420 работает на M15
Что-то не то. Не опознался регкод. В параметрах магик указан?
В логе пишет, что магик нулевой.ТС 422420 работает на M15
нет - щас укажу. На М15.
Опять что-то не то... Вроде как система не найдена... Хм...
Ха !!!
Роман, ты какую систему запросил, дружище ? Вот твои слова:
обещаю поставить на демо счете 422420
Это что за магик ? А я и не проверил, есть ли такая... Такой системы нет ! Неудивительно, что не найдена...
Вот такая есть (как я понимаю, ты именно ее хотел поставить):
Account: 1235173692
Magic: 442420
RegCode: 1855666390
С этими данными запускай. Таймфрейм - не играет роли, но работает ТС на М15 (предпоследняя цифра магика - указывает на таймфрейм). И выложи скрин закладки "Эксперты", поглядим.
Опять что-то не то... Вроде как система не найдена... Хм...
Ха !!!
Роман, ты какую систему запросил, дружище ? Вот твои слова:
Это что за магик ? А я и не проверил, есть ли такая... Такой системы нет ! Неудивительно, что не найдена...
Вот такая есть (как я понимаю, ты именно ее хотел поставить):
Account: 1235173692
Magic: 442420
RegCode: 1855666390
С этими данными запускай. Таймфрейм - не играет роли, но работает ТС на М15 (предпоследняя цифра магика - указывает на таймфрейм). И выложи скрин закладки "Эксперты", поглядим.
ок. Сегодня вечером по мск выложу скрины - какие настройки в настоящее время стоят, также внесу эти.
Опять что-то не то... Вроде как система не найдена... Хм...
Ха !!!
Роман, ты какую систему запросил, дружище ? Вот твои слова:
Это что за магик ? А я и не проверил, есть ли такая... Такой системы нет ! Неудивительно, что не найдена...
Вот такая есть (как я понимаю, ты именно ее хотел поставить):
Account: 1235173692
Magic: 442420
RegCode: 1855666390
С этими данными запускай. Таймфрейм - не играет роли, но работает ТС на М15 (предпоследняя цифра магика - указывает на таймфрейм). И выложи скрин закладки "Эксперты", поглядим.
с утра был такой рег код
это в смысле рег код с архива отличен он рег кода в посте.
почему то сделка прошла по евробаксу...
ставлю с этим рег кодом с письма 1855666390
в настоящее время:
Роман, я повторяю вопрос - ты какую систему хотел ?
Ты хотел несуществующую систему 422420. Эксперт не нашел такого магика. Поэтому он поставил систему по умолчанию, которая работает на евродолларе.
В архиве - тот магик, что ты заказал. А такой системы НЕТ !!!
Вот та система, которую ты хотел:
---------------------------------
Account: 1235173692
Magic: 442420
RegCode: 1855666390
---------------------------------
Другой магик, и регкод тоже другой. Их надо и поставить. А потом - выложить скрин закладки "Эксперты".
Роман, я повторяю вопрос - ты какую систему хотел ?
Ты хотел несуществующую систему 422420. Эксперт не нашел такого магика. Поэтому он поставил систему по умолчанию, которая работает на евродолларе.
В архиве - тот магик, что ты заказал. А такой системы НЕТ !!!
Вот та система, которую ты хотел:
---------------------------------
Account: 1235173692
Magic: 442420
RegCode: 1855666390
---------------------------------
Другой магик, и регкод тоже другой. Их надо и поставить. А потом - выложить скрин закладки "Эксперты".
в прошлом посте выложен
все совпадает
все же правильно?