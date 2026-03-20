Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 89

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:



 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:






 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:



 
Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:



Добрый день. Распиши условия входа - выхода ТС с магиком 442420.

ПС Без обзора лучших - худших их движений и разбора - теряется смысловая нагрузка.

 
Roman Shiredchenko:

Добрый день. Распиши условия входа - выхода ТС с магиком 442420.

ПС Без обзора лучших - худших их движений и разбора - теряется смысловая нагрузка.

Да я уже, кажется, трижды расписывал.

EMAFlatSP - значит, определяем куда направлен текущий тренд по пересечению текущей цены и EMA (период - в настройки). Ждем импульсный бар (чтобы тело было больше каждой из теней), на рабочем таймфрейме (таймфрейм - в настройки), направленный против тренда. Как только очередной такой бар закрылся - входим против тренда. Выставляем ТП-СЛ (размер обоих в настройки, ТП меньше, чем СЛ), и больше не входим до тех пор, пока данная сделка не закроется. Кроме того, в настройки также выносим момент перехода в безубыток и его уровень. Вот и вся ТС.

Насчет "обзора" - *** не понял. Как можно делать обзор "движений", выбирая лучшие или худшие ??? Двигается же валютная пара...

 
Georgiy Merts:

Да я уже, кажется, трижды расписывал.

EMAFlatSP - значит, определяем куда направлен текущий тренд по пересечению текущей цены и EMA (период - в настройки). Ждем импульсный бар (чтобы тело было больше каждой из теней), на рабочем таймфрейме (таймфрейм - в настройки), направленный против тренда. Как только очередной такой бар закрылся - входим против тренда. Выставляем ТП-СЛ (размер обоих в настройки, ТП меньше, чем СЛ), и больше не входим до тех пор, пока данная сделка не закроется. Кроме того, в настройки также выносим момент перехода в безубыток и его уровень. Вот и вся ТС.

Насчет "обзора" - *** не понял. Как можно делать обзор "движений", выбирая лучшие или худшие ??? Двигается же валютная пара...

Спасибо. Да - надо будет подробнее посмотреть...

Что касается движений - то это не движения пары, но движения робота... в плане критериев открытия-закрытия сделок, условий (наличие отсутствие тренда) лучших-худших для того или иного робота из лучших, короче - обзор торгов, движений входов - выходов, желательно с картинками, взятия движения инструмента - на сколько, какой % канала взят - если это "канальный" робот, например, как - то так... обсуждение новостного фона в том числе, какие движения после этого пошли, куда входили лучшие роботы... в общем все это...

 
За этот год лидеров новых не появилось - смотрю, что все прошлогодние (по балансу)?
 
Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:



Как в итоге демо счет, растет? Можно график доходности, интересно, что получается при торговле.
 
Maxim Romanov:
Как в итоге демо счет, растет? Можно график доходности, интересно, что получается при торговле.

Максим, ты внимательно прочитал первую фразу отчета, которую я из раза в раз повторяю ?

В работе Лиги ТС железно проявляется правило 20/80 - только 20% усилий дают результат. Если ВСЕ системы (75 систем для высшего дивизона) поставить на один счет - какой может быть "график доходности" ??? Как он может расти-то ???

А что получается при торговле - я ежеденельно выкладываю графики торговли пяти лучших по балансу и качеству торговли. Плюс 20 лучших - даю просто текущие характеристики по балансу, максимальному просаду, максимальной очереди убытков и интегральной оценке качества торговли.

Для особо неверующих - могу поделиться инвест-паролем демо-счета высшего дивизиона Лиги, но как ты собираешься отделять сделки интересной для тебя ТС от остальных 74 ?

Наконец, для тех, кто хочет видеть работу систем отдельно - я готов предоставить любую из них, в обмен на обещание поставить ее на торговлю на демо-счете.

Кроме того, у меня было желание предоставить доступ к EX5-файлу с кодом всех 672 ТС через SharedProjects. Но эта задача - пока "в подвешенном" состоянии, ввиду некоторых непоняток с экспортом виртуальных интерфейсов.

Как всегда, в понедельник - будет выложен очередной отчет.

 

Каждый советник торгует свою пару?

это же совершенно разные штуки ;)

если уж и делать лигу ТС, то на одной паре, но на разных счетах

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